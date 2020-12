Mexico.- L’enlèvement de mineurs et l’aliénation parentale sont des phénomènes malheureusement extrêmement courants au Mexique, avec un nombre croissant chaque année et avec un solde imminent négatif pour les mineurs qui sont pris au milieu des conflits qui se produisent entre leurs parents.

Selon les chiffres de l’INEGI et des associations ‘MAAS INFANCIA FELIZ’ et ‘MIL PELOTAS PARA TI’, spécialisées dans la recherche de solutions en faveur des mineurs plongés dans ce type de cas, au Mexique il y a 428 divorces par jour, dont dont 9 sur 10 sont poursuivis, c’est-à-dire qu’ils présentent un conflit entre les parents qui doit être résolu par un juge, ce qui génère sans équivoque des effets psycho-émotionnels sur les enfants du couple.

Séparer un enfant mineur de l’un de leurs parents par un divorce légal est une situation qui, au cours des dix dernières années, a atteint environ 1 million 200 000 filles, garçons et adolescents, portant atteinte à leur développement sain, à leur identité et à leur amour. les leurs, qui, avec d’autres facteurs biopsychosociaux, endommagent le tissu social en raison des effets que subit sa sphère naturelle de développement.

En 2017, il y avait environ 127300 enfants qui étaient plongés dans la bataille juridique entre leurs parents. En 2018, selon l’INEGI, il y a eu 156 mille 556 divorces au total au Mexique, sans compter évidemment les séparations de couples qui ne sont pas mariés mais qui ont des enfants.

Au milieu de telles situations, les cas d’enlèvement d’enfants par l’un de leurs parents sont de plus en plus fréquents. Aujourd’hui, l’enlèvement de mineurs au Mexique représente 70% des cas d’enfants disparus, et selon l’Association mexicaine des enfants volés et disparus, dans environ 65% des cas, l’enlèvement est effectué par l’un de leurs parents.

Concernant l’aliénation parentale, c’est un phénomène très courant dans les couples divorcés, avec également des effets significatifs pour les mineurs. C’est un processus de manipulation parentale systématique, par lequel un enfant se détourne d’un parent, à la suite de la manipulation psychologique de l’autre parent. Le retrait de l’enfant se manifeste par la peur, le manque de respect ou l’hostilité envers l’autre parent.

L’aliénation parentale et l’enlèvement d’enfants, lorsqu’ils surviennent au milieu d’une procédure de divorce, vont de pair, entraînant de graves conséquences psychologiques pour les mineurs. Il est important de noter que les parents qui pratiquent l’enlèvement d’enfants et l’aliénation parentale sont généralement diagnostiqués avec des risques de troubles mentaux, de manque de sécurité et d’agressivité latente.

C’est le cas des petits Lucas et Nicolás, qui ont été enlevés par leur père, Guillermo Cebrián Sánchez, pendant neuf mois; Le juge de la famille 37, José Antonio Navarrete, en raison de négligence, d’indolence et d’agir partiellement en faveur du père, refuse d’ordonner la recherche immédiate et la localisation des mineurs, ce qui a engendré une absence totale de justice pour les enfants et pour la mère, Elisa Isla, qui possède légalement la «garde et la garde définitives» des mineurs.

C’est dans ce contexte que tant la mère que l’avocat des mineurs ont appelé le juge José Antonio Navarrete, à mettre de côté la partialité en faveur du père des mineurs, Guillermo Cebrián, et à se prononcer sur la question, car avec des mesures évasives et des accords inappropriés, il a systématiquement retourné les demandes de la Mère et de l’avocate Clemente Sandoval Leyva, abandonnant les mineurs et remettant en cause leur performance en tant que juge.

Il est important de noter que bien que les mineurs aient été enlevés pendant près de neuf mois, sans nouvelles de leur état de santé et avec des opinions qui mettent en doute la santé mentale du père, le juge Navarrete n’a pas donné l’ordre à la police spécialisée de procéder à la fouille. , lieu et détention des enfants.

Le 37e juge de la famille, José Antonio Navarrete, s’est prêté à deux tentatives d’octroi de la “ garde et garde ” en faveur du père, sachant que les enfants sont aliénés et qu’ils sont en danger avec le parent qui refuse de suivre les thérapies ordonné par la chambre correspondante. Ceci s’ajoute au fait que le personnel du tribunal, au lieu d’agir de manière impartiale, y compris le juge, conseille au Père de contourner la loi, au détriment des mineurs et de leur mère.

Les décisions du juge Navarrete sont toujours en faveur du Père, ignorant l’avis de l’Institut des sciences judiciaires, qui indique que Guillermo Cebrián Sánchez exerce la violence parentale et l’aliénation contre les mineurs, en plus du fait qu’il y a des traits dans un trouble mental possible qui met les nourrissons en danger.