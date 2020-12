Mon fils de 13 ans m’a dit il y a quelques semaines que le dernier de Star Wars consiste, papa, d’une série télévisée, intitulée The Mandalorian, qui est déjà diffusée aux Etats-Unis et qu’elle n’arrivera en Espagne qu’en mars. Le protagoniste est ce chasseur de primes galactique de la planète Mandalor, un gars froid et dur qui est apparemment connu pour ne pas enlever son casque toute la saison. Il est accompagné d’un sympathique garçon Yoda nommé Baby Yoda, c’est-à-dire un bébé Yoda ou un chiot de l’espèce yodas, je ne sais pas très bien comment décrire cela, qui est déjà devenu mondialement connu et auquel n’importe qui peut prédire un avenir fructueux. transformé en animal en peluche.

Mon fils et moi avons décidé de ne pas pirater la série – je ne sais pas si nous aurions pu le faire – et d’attendre la première. Ce jour-là, oui, quelque chose de vraiment sérieux devra se passer pour que nous ne voyions pas ce premier épisode ensemble à la télé. Nous allons le faire comme nous l’avons vu ensemble, lui, ma fille et moi – au cinéma, en vidéo ou à la télévision – tous les films Star Wars, toutes les préquelles et toutes les suites, certaines carrément mauvaises.

Ne soyez pas effrayés. Je ne fais pas partie de ces adultes avec des étagères remplies de modèles de vaisseaux spatiaux, et je n’aime pas non plus me déguiser en guerrier impérial le jour de mon anniversaire. Mes enfants non plus. L’histoire va dans l’autre sens et commence un samedi de l’automne 1977. Ce jour-là, mon père a acheté, pour lui, ma tante et ma mère, trois billets pour la dernière séance au Real Cinema de Madrid – maintenant fermée, avec de grandes possibilités de conversion en hôtel de luxe – pour voir Star Wars (alors on l’appelait ainsi), qui venait de faire sa première en Espagne. La nuit, ma mère a dit qu’elle ne voulait pas voir ce truc martien et, pour profiter de l’entrée, mon père m’a demandé si je voulais y aller, qui, à 10 ans, était l’aîné de mes frères. J’ai répondu, ravi, que oui, bien sûr.

Nous étions assis au premier rang: mon père n’avait pas obtenu de meilleurs billets, ce qui a finalement eu de la chance. Moi, qui était la première fois que je sortais le soir, j’étais déjà suffisamment excité par le simple fait d’être là, à ce moment-là, dans cet immense cinéma rempli de spectateurs. Mais ensuite la lumière s’est éteinte, le rideau a été tiré en arrière – puis il y avait un rideau sur l’écran dans les cinémas – un fouet de trompettes a retenti qui m’a magnétisé dans le fauteuil, ces lettres jaunes sont apparues qui se sont éloignées et ont éclipsé racontant une histoire quelque peu étrange de des guerres entre planètes pour céder la place plus tard à un ciel étoilé silencieux et à un destroyer spatial qui l’a traversé en diagonale et qui dans notre premier rang est passé au-dessus de nos têtes.

Deux heures plus tard, j’ai eu du mal à reconnaître où j’étais. Hypnotisé, ivre d’excitation, je suis monté dans la voiture de mon père, où lui et ma tante parlaient – incompréhensiblement – d’autre chose. Quand je suis rentré à la maison, j’avais besoin de réveiller mon frère, deux ans plus jeune et dormant dans la même pièce, pour lui raconter tout le film. Je jurerais qu’il m’a fallu exactement deux heures pour le faire.

Alors, quand mes enfants avaient 10 ou 12 ans, je les emmenais voir Star Wars. Comme l’a dit Jaime Gil de Biedma, nous avons toute notre vie à lire À la recherche du temps perdu mais très peu d’années pour lire La Isla Misteriosa ou Los Tigres de Mompracem. Et cela doit être enseigné.

En outre, il ne devrait pas être dupe. Parce que quand je m’assois devant la télé pour regarder l’heureux épisode I de The Mandalorian je vais croire un instant que c’est ce que je veux, mais je sais que je me trompe. Chaque fois que je me suis assis pour regarder un film Star Wars pendant toutes ces années, ce que je cherchais, en réalité, c’était une certaine nuit d’automne où le Real Cinema était encore un cinéma et non un bâtiment mort; ce que je cherchais, je suppose, c’est d’avoir à nouveau 10 ans et il y a un moment éphémère, où les trompettes se font entendre et les lettres jaunes apparaissent, dans lequel je crois comprendre. Ce que je veux, c’est que mon père me ramène à une première, que ma mère soit toujours là pour me donner son billet.