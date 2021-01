Sans aucun doute pour bien des années difficiles, pleines de changements, mais surtout d’apprentissage. En faisant un peu de recul, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas les mêmes.

En ce 2020, nous avons pleuré, nous avons ri, les câlins et les baisers sont devenus plus étranges que jamais. Les appels vidéo sont devenus une partie de notre quotidien, pour être ensemble à distance, on a ri à travers un ordinateur ou un écran, on s’est étreint avec un sourire ou avec nos yeux (la fenêtre sur l’âme).

Pendant ce temps, Dieu était ici. Une année très difficile, pour beaucoup de leurs proches partis à cause de ce virus, ou pour une raison quelconque, et je souhaite avec mon cœur que vous puissiez trouver la paix et le réconfort.

La plupart d’entre nous au début avaient des rêves, des projets, etc., nous attendions avec impatience cette année. Soudain, nos vies ont changé, l’enfermement nous a fait regarder et valoriser l’importance de la famille, de la coexistence et nous a fait raconter tout ce qui se passait, et sans le savoir l’année passerait si vite.

Mais avons-nous vraiment changé? Aujourd’hui, vous regardez les gens n’importe où et ils s’énervent parce que vous leur dites de garder leurs distances ou parce qu’ils portent des masques. Mais c’est vital si nous voulons que cela se termine.

Cette année, les circonstances nous ont amenés à être plus empathiques et à valoriser la vie. Qu’est ce que la vie? C’est certainement de la brume qui apparaît pendant un petit moment, puis s’estompe. Jacques 4:14

Beaucoup d’entre nous ont perdu des choses que nous aimions, ils nous ont blessés et nous pouvons voir que la vie continue. Ce n’était pas la fin. Nous devons continuer le chemin et savoir que chaque circonstance se produit pour quelque chose.

La vie est pleine de processus, et parfois nous devons passer par le feu pour être renouvelés. Et sans aucun doute cette année a été celle des processus.

Nous avons aujourd’hui et nous serons toujours reconnaissants, pour ce que nous avons vécu, pour ce que nous avons appris, confiants que ce qui viendra sera encore meilleur.

