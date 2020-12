Un peu plus d’une semaine s’est écoulée depuis la première de la production inspirée de la vie du chanteur légendaire, et bien que tous les fans n’aient pas aimé les détails possibles de la deuxième saison de “ Selena: The Series ” peuvent les remonter le moral.

Créée par Moisés Zamora, la série originale Netflix est basée sur feu Selena Quintanilla, la star tex-mex décédée à 23 ans en 1995, alors que sa carrière décollait.

La première partie de la série, qui comprend neuf épisodes, raconte les 20 premières années de la vie de l’artiste, comment son intérêt pour la musique est né et les sacrifices qu’elle a consentis pour réaliser son rêve.

Christian Serratos joue Selena, et dans les premiers épisodes, vous pouvez voir comment elle a grandi à Lake Jackson, au Texas, à la fin des années 70 et au début des années 80, ainsi que les événements qui ont conduit son père Abraham, joué par Ricardo Chavira, à créer un groupe familial

La dernière partie de la première saison de ‘Selena: The Series’ se concentre sur sa croissance en tant qu’artiste musicaleMoi, avec sa sœur Suzette qui surveille de près sa vie personnelle, ce qui provoquera un conflit entre son petit ami et son camarade Chris.

Les détails possibles de la deuxième saison de «Selena: The Series» sont que l’intrigue se concentrera sur le mariage éventuel de Selena avec Chris et son succès dans l’industrie de la musique.

Une chose est claire, c’est que la série ne se concentrera pas sur la fin de la vie de la chanteuse en 1995, mais célébrera ses réalisations et son héritage en tant qu’artiste texane pionnière.

“La première partie était pénible car il y avait moins de matériel sur lequel baser ma performance. Mais en même temps c’était plus détendu, parce que j’avais plus de liberté. Les gens ne savent pas grand-chose sur cette version de Selena, dans la deuxième partie, nous verrons beaucoup plus de icon “, détaille Christian Serratos.

La date de la première de la deuxième saison de “ Selena: The Series ” est encore inconnue, mais elle sera probablement le 16 avril 2021, la date à laquelle il aurait 50 ans, bien que ce ne soit qu’une possibilité.