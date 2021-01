HBO

Avant-dernier épisode de la série ’30 pièces ‘

La série d’Álex de la Iglesia, avec, entre autres, Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre et Manolo Solo, atteint son avant-dernier épisode sur HBO. L’intrigue de cet épisode raconte comment un brouillard épais et inquiétant inonde la ville, prophétisant un grand événement. Pendant ce temps, Vergara tente de fuir la Syrie et de retourner à Pedraza, le même objectif auquel Elena fait face.

15h45 / TNT

Tigre et dragon

Wo Hu Cang Long. Taiwan-Chine (120 minutes). Directeur: Ang Lee. Interprètes: Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi.

Ang Lee accumule des codes de genres différents dans une œuvre qui commence comme un film d’action avec des éléments fantastiques, centré sur un conflit turbulent entre guerriers, pour devenir bientôt une double histoire d’amour déchaînée et tragique. Les chorégraphies des combats successifs, dans lesquels les combattants courent le long du mur et s’accrochent aux feuilles d’un arbre, se croisent d’images d’une étonnante beauté qui coulent avec une cadence sensuelle, avec la délicatesse et la sensibilité d’un artiste extérieur. la norme.

16.05 / MTC

Alicia ne vit plus ici

Alice ne vit plus ici. États-Unis, 1974 (105 minutes). Directeur: Martin Scorsese. Interprètes: Ellen Burstyn, Kris Kristofferson, Diane Ladd.

Situé chronologiquement entre Bad Streets et Taxi Driver, ce modeste film de Scorsese raconte sans fanfare et à voix basse l’histoire d’une femme qui doit recommencer une vie avec sa jeune fille. C’est la mise en scène, le regard du réalisateur vers ses personnages, qui les rend aussi crédibles qu’ils le sont au quotidien. Ellen Burstyn a remporté un Oscar bien mérité pour son travail et Kris Kristofferson apporte également sa catégorie habituelle.

16h30 / Chaîne de cuisine

Nouveaux documentaires gastronomiques

Dès aujourd’hui, à 16h30 et 23h30, Canal Cocina lancera une nouvelle plage de programmation avec des documentaires gastronomiques. Cet après-midi, il ouvre 20 ans avec Jamie Oliver, une production dans laquelle il montre ses hauts et ses bas et offre une vision intime de lui et de sa famille. Oliver a changé la relation d’une génération avec la nourriture et la cuisine et, en plus de révolutionner les repas scolaires et de faire la lumière sur les mauvaises habitudes alimentaires, il a apporté la gastronomie aux très jeunes. Dimanche, la chaîne diffusera Grant Achatz à Madrid et le dimanche 24, Maggie Beer au Japon.

16.55 / COSMO

La chasse à octobre rouge

La chasse à octobre rouge. États-Unis, 1990 (129 minutes). Directeur: John McTiernan. Interprétation: Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn.

L’agent Jack Ryan est venu à l’écran pour la première fois, ici sous le nom d’Alec Baldwin. La chasse à Octobre rouge soulève une intrigue sobre dans laquelle un sous-marin nucléaire soviétique disparaît au milieu de l’océan; son capitaine n’est rien de moins qu’un Sean Connery aux intentions douteuses. Le film garantit des éloges patriotiques, bien sûr, mais aussi une forte impulsion narrative.

19.45 / Movistar CineÑ

La langue des papillons

Espagne, 1999 (91 minutes). Directeur: José Luis Cuerda. Interprètes: Fernando Fernán-Gómez, Manuel Lozano, Uxía Blanco.

Un plaidoyer sévère contre l’intolérance avec lequel José Luis Cuerda est revenu au cinéma après quatre ans de silence. Le réalisateur lui-même et Rafael Azcona adaptent trois histoires merveilleuses de Manuel Rivas pour créer un récit unique qui aborde la relation entre un enseignant républicain et un jeune élève à l’hiver 1936.

21h30 / Le 2

‘Essentials’, avec Ainhoa ​​Arteta

Le documentaire White Butterflies s’approche de la figure de la chanteuse Ainhoa ​​Arteta pour raconter sa passion pour la musique. Une œuvre qui remonte à l’époque où une jeune fille de Tolosa chantait et dansait l’opéra Carmen en français pour se convertir en l’une des sopranos les plus importantes du monde. Arteta a étudié le chant au moment de la transition espagnole, quand il n’y avait pas d’aide à l’étude des arts et que tout le soutien financier devait être assumé par sa famille et, plus tard, elle-même avec des œuvres qui n’ont rien à voir avec le lyrique . Le documentaire accompagne l’artiste à Saint-Sébastien, sa maison, pour rencontrer le pianiste Rubén Fernández, avec qui elle parcourt l’Espagne avec le récital La voz y el poeta de Federico García Lorca, et New York, la ville qui lui a offert la première opportunité. pour montrer au monde la valeur de sa voix.

21h30 / DMAX

Les animaux pendant la pandémie

Un nouvel épisode de Wild Frank: The New Animal Reality arrive sur DMAX. Une production dans laquelle Frank Cuesta analyse le changement de vie des animaux dû à la pandémie, tant en Espagne qu’en Asie du Sud-Est. De la jungle, des marchés, des zoos et des centres animaliers thaïlandais, Cuesta montre la «nouvelle normalité» tandis qu’une autre équipe du programme fait de même depuis l’Espagne, permettant à Cuesta de jeter un œil, grâce à la post-production, dans la réalité du Animaux espagnols après l’accouchement.

0,10 / Action Movistar

Jour d’entrainement

États-Unis, 2001 (118 minutes). Directeur: Antoine Fuqua. Interprétation: Denzel Washington, Ethan Hawke.

Un thriller d’une puissance surprenante, d’autant plus qu’il est signé par l’auteur de bêtises en tant que Replacement Assassins. Un regard intense sur la jungle urbaine, dans laquelle se battent flics et criminels, courageusement joué par Ethan Hawke et un impeccable Denzel Washington comme un agent corrompu.