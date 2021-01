HBO

Sixième épisode de la série ’30 pièces ‘

La série réalisée par Álex de la Iglesia et mettant en vedette, entre autres, Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre et Manolo Solo, continue son voyage un dimanche de plus sur HBO Espagne. L’épisode de cette semaine, intitulé Guerre Sainte, raconte comment le Père Vergara fuit de Santoro vers le dernier endroit sur terre, la guerre en Syrie, où sa vie sera encore plus en danger. Pendant ce temps, à Pedraza, Paco démissionnera de son poste de maire, mais la ville sera de nouveau agitée avec l’arrivée d’un autre prêtre, aux intentions apparemment étranges.

13h40 / AMC

La vie est belle

La vita e bella. Italie, 1997 (108 minutes). Directeur: Roberto Benigni. Interprètes: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano.

Benigni a surpris tout le monde avec cette comédie dramatique magique, qui reprend le meilleur des œuvres précédentes du cinéaste et parvient à aplanir ses défauts les plus évidents. Bien sûr, le scénario accumule plus d’un tour et que la présence continue de Benigni en tant qu’acteur marque l’histoire pour le meilleur et pour le pire, mais le cinéaste fait preuve d’un courage admirable dans sa narration et d’une gestion écrasante des ressources comiques. Un juif vitaliste et fou tombe amoureux de la femme de ses rêves au milieu des rigueurs de l’ère Mussolini. Plus tard, face à l’occupation nazie, il devra utiliser toute son imagination pour protéger la sienne. Et c’est alors que le film se révèle comme une fable sur le dépassement et le pouvoir de l’imagination dans la meilleure tradition chaplinienne.

14h00 / Movistar LaLiga

Rendez-vous quintuple avec le match de championnat

La 17e journée de LaLiga de Fútbol propose cinq matchs. Le premier d’entre eux, retransmis en direct sur GOL, arrivera à 14h00: le duel entre Athletic et Elche. Les quatre autres matchs seront diffusés par Movistar LaLiga: Alavés-Atlético de Madrid (16h15), Eibar-Grenade (18h30), Real Sociedad-Osasuna (18h30) et, enfin, Huesca-Barcelone (21h00).

14.15 / # 0

Gru 2

Moi, moche et méchant 2. États-Unis, 2013 (98 minutes). Mise en scène: Pierre Coffin et Chris Renaud.

Soutenu par un scénario aussi plein d’idées brillantes que celui du premier opus, vient la suite des aventures de l’ancien méchant Gru, qui s’est maintenant racheté et consacre ses efforts à travailler au service de la loi. Au milieu d’un barrage d’images imaginatives, d’une brillance étonnamment formelle et d’un sens du rythme remarquable, l’histoire couvre tout le spectre des téléspectateurs possible: les plus petits apprécieront les apparitions des Minions et les aventures de la progéniture espiègle de Gru; De leur côté, les adultes pourront s’attarder sur les notes critiques abondantes et incisives envers les manipulations des pouvoirs de l’ombre. Gru 2 devient ainsi un spectacle de premier ordre: des dizaines de films d’animation avec plus de prétentions voudraient même se rapprocher des réalisations de ce magnifique opus.

15h30 / Le sixième

Je suis une légende

Je suis une légende. États-Unis, 2007 (100 minutes). Directeur: Francis Lawrence. Interprètes: Will Smith, Charlie Tahan, Alice Braga.

La troisième adaptation cinématographique du formidable roman de Richard Matheson commence fortement et se dégonfle progressivement: la première section du métrage, qui suit Will Smith dans un New York désolé, habité par des troupeaux de cerfs, et se termine par une apparence terrifiante de des vampires mutants, c’est magnifique; Cependant, le développement du film abaisse considérablement le niveau et aboutit à un résultat clairement accommodant qui trahit l’histoire originale.

15.35 / Quatre

King Kong

USA-Nouvelle-Zélande, 2005 (180 minutes). Directeur: Peter Jackson. Interprètes: Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black.

Après la trilogie monumentale du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a réalisé un rêve personnel et a relancé le légendaire King Kong. Le résultat est un film de mammouth, d’une longueur excessive, mais contenant certaines des séquences les plus choquantes de ces dernières années. Dans la première heure de tournage, exemplaire, Jackson retrouve l’esthétique du cinéma classique et déplace ses personnages avec une facilité sans précédent. Il est vrai qu’après l’apparition du gorille géant, le film tombe dans l’excès, mais dans ses images on peut voir l’amour que le cinéaste ressent pour son histoire. Tous les blockbusters actuels aimeraient contenir deux fois moins de cinéma que King Kong.

17.00 / Téléportation

Un rendez-vous quotidien avec le Dakar

La chaîne sportive TVE propose, chaque jour, une émission spéciale, dirigée et présentée par Marc Martín, avec toute la couverture du rallye Dakar dans laquelle seront présents les commentaires et l’analyse d’Iván Cervantes, quintuple champion d’Enduro et triple participant. du Dakar, ainsi que celles de Luis Moya, ancien copilote et double champion du monde des rallyes, et celles de Pep Vila, le meilleur chauffeur de camion espagnol de l’histoire du Dakar. A 22h, le programme quotidien sera diffusé axé sur l’analyse de chaque étape.

21h30 / Movistar Cine Ñ

Extérieur

Espagne, 2019 (103 minutes). Directeur: Benito Zambrano. Interprètes: Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López.

Une immense plaine brûlée par le soleil, un enfant persécuté et un homme qui le protège sont les simples osiers que Benito Zambrano utilise pour créer une œuvre puissante et fiévreuse, qui mêle western, road movie et drame social. Une œuvre d’une profondeur dramatique féroce qui réclame l’honneur des défavorisés.

21h30 / DMAX

La nouvelle réalité animale

Quelle est la nouvelle réalité animale à l’époque du COVID-19? C’est la question à laquelle Frank Cuesta veut répondre dans Wild frank, la nouvelle réalité animale, une radiographie du changement de vie des animaux dû à la pandémie. De la jungle, des marchés, des zoos et des centres animaliers thaïlandais, Cuesta présentera la nouvelle norme pour les animaux en Asie du Sud-Est. Une équipe du programme fera de même depuis l’Espagne, permettant à Cuesta de voir, par la post-production, la réalité à laquelle les animaux sont confrontés.

22.00 / Telecinco

La vie de Pi

États-Unis, 2012 (127 minutes). Directeur: Ang Lee. Interprètes: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall, Gautam Belur, Tabu.

Les trois sections narratives de La vida de Pi emmènent le spectateur vers trois films différents: ses 45 premières minutes sont un exemple de cinéma timide (vu en 3D, le film montre comment ce système ne sert qu’à détruire la profondeur de champ); Après la séquence du naufrage, arrive une heure du meilleur cinéma d’Ang Lee, un spectacle de mise en scène dans lequel le cinéaste transcende l’histoire pour atteindre des sommets sans précédent de créativité visuelle. Enfin, le dénouement renverse tout ce qui a été raconté pour construire une fable béat de l’esprit New Age, typique d’un livre d’auto-assistance. Il est pratique de profiter de la partie centrale et d’oublier rapidement le reste.

22.00 / TCM

Sunrise, ce n’est pas rien

Espagne, 1988 (103 minutes). Directeur: José Luis Cuerda. Interprètes: Antonio Resines, José Sazatornil, Cassen, Luis Ciges, Manuel Alexandre.

Le cinéma espagnol ne peut pas se vanter de trop de films cultes. Dawn, qui n’est pas petite, est devenue l’une d’entre elles grâce à un récit délirant qui présente une ville d’habitants complètement dérangés. Embrassant la farce et le surréalisme, le film est un hymne à l’imagination la plus folle et un recueil exemplaire de séquences aussi absurdes que humoristiques.