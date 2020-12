HBO

Deuxième épisode de la série ’30 pièces ‘

Le deuxième volet de la série réalisée par Álex de la Iglesia et mettant en vedette, entre autres, Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre et Manolo Solo, arrive sur HBO. L’épisode de cette semaine raconte comment certains jeunes jouent avec une planche Ouija dans un cimetière. L’un d’eux disparaîtra, mais le plus dérangeant est qu’ils ont peut-être réussi à obtenir la précieuse pièce de Judas.

12.00 / 24 heures de canal

Acte institutionnel du Jour de la Constitution

L’acte institutionnel pour le 42e anniversaire du jour de la Constitution est célébré au Congrès des députés. Canal 24 Horas et le site RTVE.es ont retransmis l’événement en direct, au cours duquel le président du Congrès, Meritxell Batet, prononcera un discours sur les marches de la Puerta de los Leones, accompagné du président du gouvernement, Pedro Sánchez, et le président du Sénat, Pilar Llop. Sont également présents, parmi d’autres personnalités, le Bureau et les porte-parole parlementaires des deux chambres et des présidents de la Cour constitutionnelle, Juan José González Rivas, et du Conseil général de la magistrature, Carlos Lesmes, ainsi qu’une représentation des agents sociaux et de la la société civile, y compris les représentants des groupes de santé et des entités sociales qui luttent contre la pandémie et ses effets.

16.35 / Movistar CineÑ

Les amoureux

Espagne, 1990 (100 minutes). Directeur: Vicente Aranda. Interprètes: Victoria Abril, Jorge Sanz, Maribel Verdú.

Vicente Aranda s’est inspiré de l’événement connu sous le nom de «crime de Tetuán de las Victorias» pour créer Amantes, un mélodrame implacable et dense se déroulant dans la période d’après-guerre. Aranda, avec Álvaro del Amo et Carlos Pérez Merinero, livre un scénario de fer, d’une admirable concision dramatique, et se concentre sur trois personnages, une veuve et une femme de chambre qui partagent une passion pour un jeune militaire. Ce sont les moteurs d’une histoire suffocante et morbide dans laquelle la caméra d’Aranda agit comme un stylet qui pénètre les misères de ses protagonistes.

16,40 / TCM

justice pour tous

Et la justice pour tous. États-Unis, 1979 (114 minutes). Directeur: Norman Jewison. Interprétation: Al Pacino, Jack Warden, John Forsythe, Lee Strasberg.

Norman Jewison, un cinéaste aussi irrégulier que bien intentionné, propose une intrigue, sous la forme d’un drame judiciaire, avec lequel il veut sonder les ambiguïtés de la justice américaine. Le scénario, de Barry Levinson et Valerie Curtin, cache plus d’un piège, mais la mise en scène de Jewison est féroce et, surtout, la présence d’un Al Pacino hors du commun, qui évolue librement un personnage plus que reconnaissant, un avocat rebelle, droit et rebelle, contraint de défendre un juge arrogant et autoritaire accusé de viol.

21.25 / Le Sixième

Les connexions de VOX à l’extrême droite du monde

L’extrême droite semble s’implanter en Europe, dans des pays comme la France, l’Italie ou la Pologne. En Espagne, il a rompu avec VOX. Quels liens a VOX avec ces mouvements ultra-conservateurs? C’est l’une des questions auxquelles se heurte cette tranche de Saved. Gonzo assiste à une convention internationale de groupes extrêmes à Rome et s’entretient avec Marion Maréchal Le Pen, du Front national français, ou Hermann Tersch, journaliste et député européen VOX. De plus, il abordera la gestion de ces mouvements sur les réseaux sociaux, où les groupes ultras marquent souvent l’agenda politique à travers la diffusion de canulars et de fake news. Justement, les réseaux sociaux ont été le germe des escraches d’ultra groupes subis par les familles de José Luis Ábalos, ministre des Transports, et d’Irene Montero, ministre de l’Égalité.

21h30 / Le 2

‘Essentials’ rappelle Eduard Punset

Essentials propose un voyage vital avec Eduard Punset, économiste, politicien et vulgarisateur scientifique qui a toujours essayé de faire pénétrer la science dans la culture. Punset a vendu plus d’un million de livres vendus et a passé 18 ans à la tête de Networks sur TVE. Le documentaire Eduard Punset. L’urgence du temps dépeint une figure polyédrique et a les témoignages de sa femme, Suzel Bannel, et de son éditeur, Emili Rosales, et de personnalités telles que Antonio Garrigues Walker, Federico Mayor Zaragoza, Pere Estupinyà, Javier Tejada, professeur de physique à l’Université de Barcelone; Álvaro Pascual-Leone, professeur de neurologie à Harvard.

21h30 / DMAX

Nouveau rendez-vous avec ‘Wild Frank. L’héritage de Félix ‘

Frank Cuesta visitera les lieux en Espagne où Félix Rodríguez de la Fuente a filmé les scènes avec lesquelles tant de téléspectateurs ont appris à valoriser notre richesse de la faune espagnole.Dans ce troisième rendez-vous, le protagoniste est le lynx ibérique, un animal en danger de extinction et unique dans la péninsule ibérique. Cuesta explique le processus de conservation qui a été mené en Espagne pendant de nombreuses années et qui a permis que les 100 spécimens qui existaient dans le monde soient maintenant passés à plus de 700.

22.00 / # 0

Iñaki Gabilondo, responsable de ‘Porvenir’

Roberto Álamo, Marian Álvarez et Víctor Clavijo jouent dans Porvenir, la nouvelle série originale de Movistar +, animée par Iñaki Gabilondo et centrée sur la question du changement climatique à travers trois épisodes. Du genre documentaire, Porvenir aborde deux mondes avec Gabilondo: le documentaire, qui visite des endroits en Espagne où le changement climatique fait des ravages et s’entretient avec différents experts, et celui de la fiction, avec un casting d’interprètes professionnels.

22.10 / AMC

Il n’y a pas de pays pour les vieillards

No Country for Old Man.États-Unis, 2007 (122 minutes). Directeurs: Joel et Ethan Coen. Interprétation: Tommy Lee Jones, Javier Bardem.

Les frères Coen poursuivent leurs efforts pour enquêter sur les bords de la société américaine. Dans ce cas, sa rencontre avec un roman de Corman McCarthy aboutit à un film aussi blessant que laconique, aussi fataliste que raffiné. L’histoire traverse les pas d’un vieux shérif torturé, d’un tueur à gages sans cœur et d’un homme qui s’approprie une somme d’argent du trafic de drogue. Sec, tranchant, magistral, No Country for Old Men plonge aux confins du monde occidental et s’appuie sur un casting impeccable dans lequel, oui, un mémorable Javier Bardem explose.

22.10 / Antenne 3

La dernière séquence de ‘Ton visage me semble’ continue

Le combat pour la victoire continue dans Votre visage me semble familier et Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González et Gemeliers sont présents dans le combat. Tous passeront à nouveau par le «cloner» pour se mettre dans la peau d’artistes nationaux et internationaux de renom.

22h30 / Le 2

«Version espagnole», avec la Journée mondiale du sida

A l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale du sida le 1er décembre, l’espace Version espagnole se joint aux événements de TVE cette semaine et diffuse un programme qui parlera de cinéma et de VIH. L’émission diffusera le film Retornados, de Manuel Carballo, et le cinéaste lui-même, Bonaventura Clotet, un leader international de la lutte contre le VIH et le sida, docteur en médecine et spécialisé dans les maladies auto-immunes, et María José Fuster, seront présents à la discussion suivante. Directeur de la Société espagnole interdisciplinaire de lutte contre le sida et l’un des principaux militants historiques dans la lutte contre la pandémie, la discrimination et la stigmatisation associées à cette maladie.