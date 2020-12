11h00 / Le Sixième

Entretien avec Yolanda Díaz dans ‘Al rojo vivo’

La ministre du Travail et de l’Economie sociale, Yolanda Díaz est interviewée ce matin dans l’espace Al Rojo Vivo. Díaz répondra à diverses questions sur les divergences au sein du gouvernement sur le salaire minimum interprofessionnel, les calculs sur les pensions ou les aides liées à la crise du coronavirus, entre autres. Demain, le programme s’entretiendra avec la première vice-présidente et ministre de la présidence, Relations avec les tribunaux et mémoire démocratique, Carmen Calvo.

15h00 / Movistar CineÑ

L’appât

Espagne-Allemagne, 1958 (87 minutes). Directeur: Ladislao Vajda. Interprètes: Heinz Ruhman, María Rosa Salgado, Michel Simon, Sigfrit Steiner.

Il n’est pas surprenant qu’à l’époque, El babo était un film presque caché aux téléspectateurs. Ladislao Vajda, auteur du célèbre Marcelino, pan y vino et Mi oncle Jacinto, a pulvérisé le cinéma espagnol des années 1950 avec cette œuvre capitale, aussi inquiétante que sinistre, qui suit les aventures d’un meurtrier de filles. En réalité, El babo veut dresser un terrible portrait de la misère, qui reste cachée sous son manteau de drame criminel et se nourrit de gestes rudes et suffocants qui laissent le spectateur sans prise.

19.10 / Quatre

Matchs du premier tour de la Coupe

Le début de la compétition de la Coupe du Roi se déroule dans un format à élimination directe en un seul match, dans lequel toutes les équipes de première et de deuxième division seront des visiteurs et affronteront des rivaux de catégorie inférieure. DAZN diffusera tous les matchs de la journée: Ribadumia-Cádiz (19h00), Anaitasuna-Getafe (19h00), AD San ​​Juan-Granada (19h00), Racing Rioja-Eibar (21h00) et Llanera-Celta (21h00). Le match entre Murcie et Betis, à 19h30, en plus de DAZN, sera également diffusé par Cuatro.

20.00 / Le 2

«Attention, ça marche! reçoit Amparo Sánchez

Cayetana Gillén Cuervo interviewe l’artiste Amparo Sánchez, qui présente le nouvel album d’Amparanoia, intitulé Himnopsis colectivo. Amparanoia revient après 15 ans de silence avec un album qui propose 10 chansons qui se concentrent sur des thèmes comme le temps, le pardon ou le détachement. En outre, le programme s’entretiendra avec le danseur et chorégraphe Israel Galván, qui créera El amor brujo au Teatros del Canal dans quelques jours. Entre autres contenus, il visitera également le musée Reina Sofía, où Concha Jerez a monté sa dernière exposition, qui aborde de manière critique la répression de la liberté, la censure politique et la marginalisation de certains groupes sociaux.

21,00 / # 0

Un portrait en profondeur de la reine d’Angleterre

Le documentaire Elizabeth II: God Save the Queen, qui sortira ce soir # 0, propose une revue des moments les plus marquants de la reine d’Angleterre au cours des dix dernières années. A 94 ans, il fêtera les 70 ans de son règne le 6 février 2022 et la Maison royale britannique vient d’annoncer quatre jours de célébrations pour son jubilé de platine. Un règne qui est déjà le plus long de l’histoire. Le documentaire plonge dans un personnage clé pour comprendre l’histoire des XXe et XXIe siècles qui, ces dernières années, n’a pas fait face à des problèmes tels que le Brexit, le retrait de la vie publique de Philip d’Edimbourg ou la démission de Harry et Meghan. à la couronne.

22.00 / TCM

La nuit du chasseur

La nuit du chasseur. États-Unis, 1955 (89 minutes). Directeur: Charles Laughton. Interprètes: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish.

L’acteur Charles Laughton n’a réalisé que ce film. Vous n’avez plus besoin de diriger. La nuit du chasseur n’est pas seulement un classique fondamental et inimitable. C’est aussi le conte de fées le plus pervers de l’histoire du cinéma. C’est une plongée incroyable dans les profondeurs de la peur et un aperçu du vide des terreurs les plus intimes. Robert Mitchum a le mot amour tatoué sur sa main droite. À gauche, le mot haine. Robert Mitchum expose un regard qui rétrécit davantage le cœur du spectateur que les exploits d’une centaine de psychokillers réunis. Et Charles Laughton le suit avec sa caméra dans ses machinations turbulentes, jusqu’à ce qu’il devienne la pure incarnation du mal, alors qu’il poursuit deux enfants qui savent où se cache un succulent butin. Le scénario immaculé de James Agee se transforme en images terrifiantes éclairées par la photographie en clair-obscur de Stanley Cortez et par les étonnantes prouesses créatives de Laughton, le réalisateur d’un seul film, le réalisateur qui a réussi à filmer la peur.

22.00 / Le 2

‘Comment nous rions’ entre dans la cuisine

L’humour de How We Laugh cette semaine combine des blagues, des parodies et des gags basés sur le monde des poêles, de la nourriture, des bars et des restaurants. Tout cela de la main de comédiens tels que Martes y Trece, Cruz y Raya, los Morancos, Eugenio ou Chiquito de la Calzada, entre autres. Comme dessert viendront les imitations des chefs les plus populaires, tels que Ferrán Adriá et Karlos Arguiñano, ou la version particulière des comédiens sur la cuisine d’avant-garde et le monde du vin.

22.10 / Le 1

Pêche à Puerto de Vega, avec ‘El paisano’

Leo Harlem visite Puerto de Vega, un village de pêcheurs sur la côte asturienne, dans la tranche de cette semaine d’El paisano. Vous y trouverez des personnages attachants comme un marin qui ciblera Leo en apprenant à faire des nœuds de marin. Harlem trouvera également le temps d’aller pêcher dans un petit bateau, et même de se rapprocher du surf avec une famille qui tentera de transmettre son enthousiasme et sa passion pour ce mode de vie.

22h30 / Le Sixième

Nourriture de restaurant chinois

Alberto Chicote a l’intention de rencontrer, dans cet épisode de Vas-tu le manger?, Des chefs chinois qui sont en Espagne depuis des années pour briser les stéréotypes assumés autour de leurs restaurants. Les premiers magasins d’alimentation chinois ont ouvert en Espagne dans les années 70, mais c’est à partir des années 90 que leurs entreprises chinoises ont proliféré de manière significative. La nourriture chinoise consommée en Espagne a-t-elle quelque chose à voir avec la gastronomie chinoise? C’est l’une des questions auxquelles Chicote tente de répondre, qui est également proche de ce qui arrive aux maisons après avoir passé une commande à domicile.

22h30 / DMAX

Les prophéties de Nostradamus

DMAX fixe son regard sur les prédictions d’un prophète français qui a vécu dans la France du 16ème siècle. Nostradamus a examiné certains événements qui se sont produits au 20ème siècle et leurs secrets et énigmes sont passés en revue dans la série Nostradamus: Revealed Prophecies. Une analyse tente de déchiffrer son code cryptique pour savoir si ses conceptions apparemment visionnaires sont aussi valables que certains le prétendent.

23,00 / # 0

‘Late Motiv’, avec le monde de la musique

L’espace Late Motiv dit au revoir à 2020 avec un programme spécial dédié au monde de la musique. Des invités tels que Manolo García, Maika Makowsky, Nil Moliner, Bely Basarte, Nach, Virginia Díaz ou Kin Martínez discuteront avec Andreu Buenafuente de la situation difficile causée par la pandémie dans leur métier. De plus, Moliner et Basarte se produiront en direct au programme, qui se terminera par un numéro très spécial de Manolo García avec La Banda de Late Motiv.

23.00 / Le 2

‘Banana Split’ dit au revoir à la saison

Une combinaison de délices pour le palais et les oreilles est le défi que Banana Split relève. Cuisine et musique vont de pair dans cet épisode qui clôt la saison du programme, qui mettra en vedette le célèbre Rufus Wainwright. Seront également présentes Lori Meyers et Anni B Sweet, qui se réunissent pour jouer dans leur restaurant préféré, La Zubia, à Grenade. De plus, León Benavente ira chez le chef Javi Estévez, connu pour sa haute cuisine avec des abats, pour briser les limites de la nez fin.