15.12 / MTC

‘Les ponts de Madison’

Ponts du comté de Madison. États-Unis, 1995 (129 minutes). Directeur: Clint Eastwood. Interprètes: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley.

Drame magistral avec lequel Clint Eastwood a de nouveau savouré le succès. L’acteur et réalisateur a adapté le roman du même nom de Robert James Waller en un film émouvant qui parle d’amour et des conséquences du choix. Pour les protagonistes, rien de mieux qu’un couple vraiment exceptionnel comme Meryl Streep, parfaite dans son rôle difficile, et Eastwood lui-même. Un bon sens du rythme et une bande-son admirable complètent ce grand travail.

15.45 / Quatre

‘Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl’

Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl. États-Unis, 2003 (136 minutes). Directeur: Gore Verbinski. Interprétation: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.

Amalgame spectaculaire et commercial d’aventure, d’humour, de romantisme, de suspense et d’effets spéciaux qui montre l’histoire de Jack Sparrow, un capitaine vantard dont la vie idyllique est altérée lorsque son navire est volé: le Black Pearl. Verbinski comptait sur le boxeur du box-office Johnny Depp (avec quelques supporters efficaces) pour jouer dans ce film de pirates attrayant.

17,25 / MTC

‘Choisi pour la gloire’

Les bonnes choses. États-Unis, 1983 (153 minutes). Directeur: Philip Kaufman. Interprétation: Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris.

Philip Kaufman adapte le livre acide de Tom Wolfe pour montrer la course que l’homme entreprend pour conquérir l’espace. Une bonne finition technique, des personnages intéressants et un cadre soigné donnent une force inhabituelle à cette surprenante analyse sociale. Un film rond.

17.45 / Antenne 3

Enfants, protagonistes de «Maintenant je tombe!

Pour la première fois dans Now I Fall! Les enfants vont jouer pour gagner tous les prix du programme. Comment? Le concours dirigé par Arturo Valls présentera un mécanicien différent avec un test final très excitant contre la montre où le jeune concurrent qui élimine 8 adversaires devra immédiatement répondre correctement à dix questions et, de cette manière, gagnera tous les prix. Parmi eux se trouve un camp d’été ou une aventure dans les montagnes.

19.15 / Antenne 3

Spécial de Noël dans ‘Boom!’

Cristina Pedroche et Alberto Chicote, en charge de donner les cloches, et Eva González et Roberto Leal, chefs d’orchestre de la spéciale Goodbye 2020 sur Antena 3, joueront cet après-midi dans les présentateurs spéciaux de fin d’année de ¡Boom! et ils raconteront certaines des choses qu’ils ont pensé faire cette nuit-là. Le concours dirigé par Roberto Leal mettra également en vedette Los Dispersos, qui sera divisé en deux équipes pour jouer avec les invités pour une cause de solidarité.

19h30 / Le 2

Messe du coq du Vatican

La 2 diffusera en direct la messe traditionnelle du coq que le pape François célébrera depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican. A un horaire inhabituel en raison de la pandémie, l’acte liturgique débutera à 19h30 depuis l’autel de la Chaire, à l’intérieur de la Basilique, deux heures avant l’heure habituelle de son pontificat. Le début de la célébration religieuse a été avancé pour permettre aux participants, en nombre réduit en raison de la situation sanitaire, de respecter le couvre-feu en Italie décrété par la pandémie et qui commence à 22 heures. De plus, demain, le traditionnel message de Noël et la Bénédiction Urbi et Orbi que le Pape François donnera seront vus en direct sur La 2. Ce sera à 12h00 de l’intérieur de la basilique Saint-Pierre et non du balcon central de la façade. Cela a déjà été fait le dimanche de Pâques, pour éviter les foules et suivre les instructions des autorités italiennes.

19,51 / Hollywood

‘Ghost, au-delà de l’amour’

États-Unis, 1990 (118 minutes). Directeur: Jerry Zucker. Interprètes: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg.

Un film extrêmement populaire, né de la plume de Bruce Joel Rubin, auteur du scénario pour, entre autres, Jacob’s Ladder, et réalisé par Jerry Zucker, l’un des responsables de Land as You Can. Les forces de l’au-delà tentent d’avertir une jeune femme (Demi Moore, bien soutenue par Patrick Swayze) du danger qui court dans ce mélange de drame, de fantaisie et de comédie.

21.00 / Toutes les chaînes

Message de Noël traditionnel du roi

Dans une année marquée par la pandémie de coronavirus, Felipe VI, du palais de La Zarzuela, se penchera sur les maisons espagnoles afin d’envoyer son traditionnel message du réveillon de Noël, l’un des rendez-vous télévisés de l’année. Dans le discours, le septième de son règne, le monarque fera le point sur les événements sociaux, économiques et politiques de l’année, et exprimera ses vœux pour 2021.

21h30 / Comédie Movistar

‘Charlie et la chocolaterie’

Charlie et la chocolaterie. États-Unis, 2005 (115 minutes). Directeur: Tim Burton. Interprétation: Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham-Carter.

Avec l’originalité et la pointe d’humour noir qui caractérisent son cinéma, Tim Burton a réalisé cette merveilleuse recréation de l’imaginaire surréaliste de l’écrivain britannique Roald Dahl, auteur d’histoires comme James and the Giant Peach et Matilda. Si dans la version de 1971 c’est Gene Wilder qui a donné vie au protagoniste de ce fantasme, Willy Wonka, c’est maintenant au tour de Johnny Depp, qui évolue avec une grande facilité dans ce type de personnages excentriques. Cela mérite un examen.

22.05 / # 0

Hommage mérité à ‘Ma génération’

Gloria, Pepe, Josefina, Joaquín, Antonina, José, Javier, Teresa, Joan et Dolores sont les protagonistes de Ma génération, un hommage à la génération qui a le plus souffert de Covid-19. Ce programme spécial est un portrait collectif des hommes et des femmes qui ont bâti ce pays. A travers leurs témoignages et ceux de leurs amis proches et de profondes réflexions chargées de sagesse, ils révèlent une partie de l’histoire de l’Espagne des cinquante dernières années. Des images de ses archives personnelles, des archives historiques d’événements importants et des commentaires des jeunes générations sont ajoutés à chaque interview qui soulignent l’importance et l’héritage de cette génération.

22.25 / Comedy Central

‘Les aventures de Tadeo Jones’

Espagne, 2012 (85 minutes). Directeur: Enrique Gato.

Tout à fait une transcription d’Indiana Jones. C’est ce que deviendra Tadeo, un jeune homme un peu naïf qui rêve d’être un grand explorateur. Et le fait est qu’une combinaison de dangers l’entraînera dans une série d’aventures que le propre héros de Spielberg aurait signées. Les Aventures de Tadeo Jones, succès inattendu au box-office du cinéma espagnol en 2012, idéal pour les plus petits, est un film enveloppé d’une remarquable facture technique et développe un cadre narratif qui, sans rien imaginer de nouveau, sait combiner, sans Cependant, romance, gags, suspense et aventure.

22h30 / DMAX

Un long rendez-vous avec ‘Border Control: Spain’

Ce soir, DMAX proposera un marathon de contrôle des frontières: l’Espagne, le programme qui montre l’intervention des forces de sécurité dans les douanes et frontières les plus encombrées, terrestres et maritimes, de notre pays. Pour continuer la surveillance et la sécurité, le jeudi 31 décembre, ce sera au tour de ‘Road Control’, que DMAX diffusera à partir de 19h40 et durera toute la nuit.

0,05 / # 0

‘Vivre est beau’

C’est une vie magnifique. États-Unis, 1946 (130 minutes). Directeur: Frank Capra. Acteurs: James Stewart, Donna Reed.

Fidèle à sa nomination vient ce conte de Noël fascinant structuré en deux parties; une première dans laquelle il passe en revue les bienfaits du protagoniste et une seconde dans laquelle il montre ce qu’aurait été la vie de sa famille et de ses amis sans lui. Excellente finition technique et quelques interprétations de haut niveau pour un film qui était l’une des œuvres les plus abouties de Frank Capra et d’un mythique James Stewart. Incontournable et plein de vie, il a enduré un sort irrésistible au fil des ans.

0.25 / Canal Paramount

‘Le jour de la bête’

Espagne, 1995 (99 minutes). Directeur: Álex de la Iglesia. Interprètes: Álex Angulo, Armando de Razza, Santiago Segura.

Après avoir fait ses débuts avec Mutant Action, Álex de la Iglesia a de nouveau surpris le public avec cette comédie d’action satanique macabre, centrée sur les aventures d’un prêtre (parfait Álex Angulo) convaincu que l’antéchrist naîtra le jour de Noël à Madrid. Critique d’action, lourde et télévisée pour un grotesque sombre récompensé de six prix Goya, dont celui du meilleur réalisateur (Álex de la Iglesia) et du meilleur nouvel acteur (Santiago Segura). Cette comédie noire est devenue la graine du nouveau cinéma fantastique espagnol.

0,32 / Hollywood

‘L’emprisonnement à vie’

La rédemption du shawshank. États-Unis, 1994 (136 minutes). Directeur: Frank Darabont. Interprètes: Tim Robbins, Morgan Freeman.

Le scénariste et réalisateur Frank Darabont (The Green Mile) a remporté sept nominations aux Oscars (il n’en a finalement remporté aucune) pour ce drame de prison, qui a basé une grande partie de son effet sur le grand duel d’acteur entre Tim Robbins et un merveilleux Morgan Freeman . Un film agile et bien raconté qui se concentre sur les expériences carcérales d’un homme condamné pour un crime qu’il n’a pas commis.