12.00 / #Vamos, Movistar Champions League, Goal et Real Madrid TV

Tirage au sort des croix du huitième des champions

Le tour de croisement des huitièmes de finale de la Ligue des champions sera annoncé ce matin lors du tirage au sort organisé au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse), en ligne. Les quatre équipes espagnoles, Barcelone, Séville, Real Madrid et Atlético de Madrid attendent leurs rivaux respectifs. Dans les deux pots, il y aura également trois clubs du Premier, Manchester City, Liverpool et Chelsea, quatre équipes de Bundesliga, Bayern, Borussia Dortmund, Borussia Moenchengladbach et Leipzig, trois de Serie A, Juventus, Atalanta et Lazio, une de la Ligue 1, PSG, et un autre de la Ligue portugaise, Porto.

12h40 / Comédie Movistar

Nouvelle lune

Sa fille vendredi. USA 1940 (92 minutes). Directeur: Howard Hawks. Interprètes: Cary Grant, Rosalind Russell.

New Moon est une preuve exemplaire de la façon dont les comédies hollywoodiennes de l’âge d’or ont pris des moyens amusants et amusants pour cacher des attaques furieuses contre l’establishment et l’idéologie. Master Hawks transforme la deuxième des quatre adaptations de l’œuvre écrite par Hetch et MacArthur en un critique délirant et cinglant de la presse tabloïd, capable de tout pour une exclusivité. New Moon vibre comme un portrait impitoyable d’une société compétitive et brutale, impliquée dans une foule de situations hilarantes et de rires sans fin.

15h30 / COSMO

Avant et après

Avant et après. États-Unis, 1995 (100 minutes). Directeur: Barbet Schroeder. Interprètes: Meryl Streep, Liam Neeson, Edward Furlong.

Le réalisateur de La Virgen de los sicarios pose une intrigue quelque peu conventionnelle dans laquelle un couple marié doit faire face à l’accusation de meurtre contre son fils. Bien que le scénario accumule des sujets sans honte, la narration devient convaincante grâce à une mise en scène élaborée et minutieuse et, surtout, au travail de Meryl Streep et Liam Neeson, un couple de premier plan à l’efficacité prouvée, qui respire la conviction et la sobriété dans chaque image ..

19.15 / MTC

Patton

États-Unis, 1970 (167 minutes). Directeur: Franklin J. Schaffner. Interprètes: George C. Scott, Karl Malden, Edward Binns, Michael Bates.

Une magnifique reconstitution de la vie du célèbre général américain qui fuit les conventions des films biographiques à utiliser pour aborder le personnage d’un point de vue critique. Le travail dans les coulisses de Franklin Schaffner, créateur de bijoux tels que La Planète des singes, révèle un cinéaste aussi pointilleux qu’imaginatif, alors que George C. Scott prend la présidence avec sa performance oscarisée, rejetée par l’acteur. .

21h30 / Movistar CineÑ

Ana et les loups

Espagne, 1972 (95 minutes). Directeur: Carlos Saura. Interprètes: Geraldine Chaplin, Fernando Fernán Gómez, José María Prada.

Un manoir accueille un groupe de personnages que Carlos Saura transforme en symboles d’une Espagne caïnite et atrophiée. Comme dans beaucoup d’autres de ses grandes œuvres, l’arrivée d’un personnage extérieur, en l’occurrence une gouvernante, modifiera le seul calme fictif de vies qui passent gris et routinier. Saura présente des images d’une profondeur incomparable et exprime quelques personnages sur lesquels il reviendra, sept ans plus tard, dans l’inoubliable Mamá célèbre cent ans.

22.00 / Le 2

‘Orbit Laika’ et sauver la planète

L’équipe d’Órbita Laika, fidèle à son esprit de diffusion scientifique, se concentre cette semaine sur les plans qui existent pour réduire l’empreinte carbone que les humains génèrent dans leur vie quotidienne. Certains de ces plans sont aussi simples que de voyager en groupe, de minimiser les vols d’avion, de réduire le plastique ou d’utiliser des ampoules à faible consommation d’énergie. Il y en a aussi des plus complexes, que le programme abordera avec l’aide d’Iván Rivera, ingénieur et directeur de l’innovation à TELICE, et Icíar Martínez, professeur-chercheur à la station marine de Plentzia, à Vizcaya.

22h30 / DMAX

Secrets et curiosités de Noël

Dans le cycle d’histoire de 12 mois, DMAX invite les téléspectateurs à rencontrer certains des secrets et curiosités qui entourent Noël avec un programme spécial et avec la première de Les Secrets de la Bible, avec deux nouveaux épisodes tous les lundis à partir d’aujourd’hui jusqu’à le 28. Cette série documentaire plonge dans le livre le plus lu et le plus lu de l’histoire de l’humanité et propose un voyage à l’intérieur de ses pages à travers des images luxueuses prises dans des lieux réels, des reconstitutions fascinantes et des entretiens avec des professeurs d’université, des archéologues et les chefs religieux, afin de clarifier plusieurs des inconnues sur la Bible.

22.45 / Antenne 3

Un autre rendez-vous avec les conflits de la série ‘Woman’

La série turque Mujer continue sur Antena 3, avec plus d’épisodes qui plongent dans les drames de ses personnages et l’histoire de surmonter l’histoire de surmonter Bahar et ses deux fils, Nisan et Doruk. Dans cet épisode, Hatice rencontrera à nouveau Bahar, qui était une amante de son ex-mari, et sonnera l’alarme devant une menace imminente. De son côté, Enver se retrouvera à un carrefour devant Sarp, qui, au bord de la folie, veut toujours savoir si Bahar et les enfants sont toujours en vie.

23,40 / Hollywood

Le secret de la pyramide

Jeune Sherlock Holmes. États-Unis, 1986 (105 minutes). Directeur: Barry Levinson. Interprétation: Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward.

Barry Levinson s’est rapidement installé dans le conformisme commercial hollywoodien, mais au début de sa carrière, il a tourné une poignée d’œuvres fraîches et personnelles comme cet exemple exemplaire de film pour la jeunesse. Une histoire soutenue par un scénario impeccable de Chris Columbus, qui imagine l’adolescence de Sherlock Holmes, le début de son amitié avec Watson et la confrontation avec son premier cas. Un film tourné avec autant de passion que de sincérité.

24.00 / Le 2

‘Documentos TV’ analyse la pornographie enfantine sur Internet

Le rapport Pedófilos 2.0 aborde le monde exécrable du contenu pédopornographique sur Internet. Le soi-disant «dark internet» a ouvert la porte à une nouvelle forme de crime pédophile, où les déviations les plus perverses naviguent. Selon les Nations Unies, 750 000 pédophiles sur deux opèrent dans le monde, parcourant des forums, apparemment inoffensifs et destinés aux enfants.