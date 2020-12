9h00 / HBO

Les femmes du Real Madrid vivent “ Un vrai rêve ”

HBO présente A Real Dream, une histoire épique qui raconte la conquête d’un défi impossible: comment une modeste équipe de football de quartier, le Club Deportivo Tacón, devient le Real Madrid féminin. Les quatre chapitres, qui seront diffusés chaque semaine, montrent le sacrifice, les espoirs, la douleur et les triomphes d’un groupe de femmes qui parviennent à faire partie du club le plus important de l’histoire du football. Mais la série documentaire aborde également les principales questions qui font partie du débat mondial dans toutes les sociétés d’aujourd’hui: l’égalité, la discrimination, le machisme, la maternité ou la diversité sexuelle.

12.15 / Le 2

«Baie noire»

Thunder Bay. États-Unis, 1953 (103 minutes). Directeur: Anthony Mann. Interprètes: James Stewart, Joanne Dru, Gilbert Roland, Dan Duryea, Marcia Henderson.

Les pétroliers et les pêcheurs s’engagent dans une guerre totale dans ce film d’aventure attrayant, dans lequel le réalisateur Anthony Mann et l’acteur James Stewart se retrouvent. Un petit film dans le vaste travail de Mann, dans lequel ses scènes d’action à succès se démarquent.

15.43 / TNT

‘Souiller’

États-Unis, 2016 (96 minutes). Directeur: Clint Eastwood. Interprètes: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney.

Le toujours efficace Tom Hanks prend maintenant le relais en tant que commandant Sullenberger dans ce biopic, réalisé par Clint Eastwood, qui raconte les événements du début de 2009, lorsqu’un Airbus 320 a dû effectuer une manœuvre d’atterrissage d’urgence risquée en la rivière Hudson. Contre toute attente, toutes les personnes à bord survivent. C’est divertissant, mais ce n’est pas le meilleur travail de son respecté réalisateur.

17.29 / AMC

‘Les huit odieux’

Les huit haineux. États-Unis, 2015 (190 minutes). Directeur: Quentin Tarantino. Interprètes: Samuel L. Jackson, Kurt Russell.

Dans son huitième film, Quentin Tarantino propose un thriller western captivant et violent. Un portrait sauvage du pire de l’être humain, du racisme et de la violence déchaînée qui comportait, entre autres bienfaits, des dialogues dans le plus pur style du cinéaste et une mise en scène hors du commun. La musique spectaculaire d’Ennio Morricone, récemment décédé, a remporté l’Oscar, le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure partition originale.

17.51 ​​/ Movistar CineÑ

‘Le chien dans la crèche’

Espagne, 1995 (104 minutes). Directeur: Pilar Miró. Interprètes: Emma Suárez, Carmelo Gómez, Miguel Rellán, Ana Duato.

Pilar Miró a à nouveau compté sur Emma Suárez, dans sa première recréation d’une œuvre classique, et sur Carmelo Gómez, comme elle l’a fait dans Your Name Poisons my Dreams, pour tourner cette magnifique adaptation de l’homonyme littéraire écrite par Lope de Vega. Excellente reconstitution de l’époque, costumes colorés et quelques performances de haut niveau, y compris secondaires, sont quelques-uns des avantages de cette histoire extrêmement intéressante, qui a été récompensée par sept goyas, dont la mise en scène, l’actrice et la photographie.

18.19 / AXN Blanc

‘Le collectionneur d’os’

Le collecteur d’os. États-Unis, 1999 (113 minutes). Directeur: Phillip Noyce. Interprétation: Denzel Washington, Angelina Jolie.

Phillip Noyce se remarie avec le cinéma commercial dans ce film délicat, qui part d’une prémisse improbable: un détective tétraplégique tente, depuis son lit et avec l’aide d’un policier débutant, de trouver un meurtrier. Un film qui fait suite à des succès comme Seven et qui mettait en vedette Denzel Washington et Angelina Jolie. Pour mettre en évidence, ses effets spéciaux, ce qui ne veut pas dire grand chose.

19.00 / Le 1

La célèbre prise “ Le chasseur ”

Cette semaine, The Hunter se remplit à nouveau de célèbre pour fêter Noël. Les clients devront faire tout leur possible pour ne pas tomber dans les griffes de Erundino Alonso, Ruth de Andrés, Paz Herrera et Lilit Manukyan. Cet après-midi, reçoit Ricky Merino et Lorena Gómez, anciens candidats de l’Operación Triunfo, ainsi que les animateurs de télévision Sonia Ferrer et Óscar Martínez. Demain, la présentatrice Berta Collado, la candidate de l’Operación Triunfo 2017 ′ Roi, Cósima Ramírez et le comédien Jandro seront en compétition. Mercredi, ce sera au tour de Xuso Jones, des présentateurs Irma Soriano et Irene Junquera et de l’illusionniste Jorge Blass. Enfin, jeudi, pour dire au revoir à l’année, l’ex-politicienne Celia Villalobos, l’acteur Fernando Cayo et les présentateurs Quique Peinado et Rocío Muñoz participeront.

19.00 / Premières Movistar

‘Les professeurs de Saint-Denis’

La vie scolaire. France, 2019 (111 minutes). Directeur: Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Interprètes: Zita Hanrot, Soufiane Guerrab.

L’effort, l’espoir et le développement personnel sont les moteurs de cette comédie commerciale (bon box-office dans les cinémas gaulois) à connotation sociale mettant en vedette un jeune enseignant qui commence à travailler comme directeur d’études dans une école de la banlieue de Paris. La personne chargée de donner vie à ce personnage intéressant est Zita Hanrot, lauréate du César de la meilleure nouvelle actrice pour Fatima. Le rendez-vous ne manque pas à ses étudiants en difficulté et à son nécessaire manque de discipline. Le tout parsemé de ses doses droites et effrontées d’humour.

19.36 / MTC

‘West Side Story’

États-Unis, 1961 (145 minutes). Directeur: Robert Wise. Interprètes: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn.

L’une des comédies musicales les plus connues de l’histoire du cinéma. L’histoire immortelle de Roméo et Juliette est mise au premier plan dans cette histoire dramatique et magnifique des amours de gangs, se déroulant dans l’atmosphère sombre des gangs de rue de Brooklyn de l’époque. En plus d’avoir reçu plusieurs Oscars (film et réalisateur, entre autres) et d’avoir des performances magnifiques (inoubliable Natalie Wood), il n’a pas perdu un iota d’intérêt au fil des ans. Essentiel.

22.00 / Le 1

Gala Innocent, Innocent 2020

RTVE s’associe une année de plus à la cause de la Fundación Inocente, Inocente, qui célèbre cette année son vingt-cinquième anniversaire. Le footballeur Joao Félix, le chanteur Dioni du groupe Camela et David de María seront les protagonistes des blagues de ce soir. De plus, à l’occasion de cet anniversaire de mariage en argent, on se souviendra des blagues historiques, comme celles de Jesús Gil, Marta Sánchez, Maribel Verdú, Iker Casillas, Belén Esteban et Marta Hazas, entre autres. Une année de plus, la soirée sera dirigée par Juanma Iturriaga, Anne Igartiburu, Jacob Petrus et Carolina Casado et comportera de nombreuses surprises, parmi lesquelles des performances du magicien Yunke, David de María et Camela, et la collaboration de présentateurs historiques, tels que Juan y Medio , Miriam Díaz Aroca et Paula Vázquez. Ce Noël, l’Innocent, Gala Innocent, sous le slogan Help you help !, demandera la collaboration des spectateurs pour aider tous les enfants et leurs familles, menacés de pauvreté et d’exclusion sociale en Espagne, dont la situation a été vue aggravée par la pandémie.

22.00 / Antenne 3

Double session, ‘Ma fille’ et ‘Femme’

Antena 3 fait ses débuts dans Ma fille, une série turque mettant en vedette Buğra Gülsoy (Fatmagül) et l’enfant star Beren Gökyıldız (Mère), mettant l’accent sur la vie du jeune escroc Demir et de son adorable et courageuse fille Öykü. Cette histoire, qui oscille entre le drame et la comédie, est basée sur la production sud-coréenne Oh My Geum Bi et est devenue un succès dans les pays d’Amérique latine. À son achèvement, dans un nouvel épisode de Femme, Piril explose et cherche désespérément Sirin.

22.10 / Le Sixième

‘Diamant de sang’

Diamant de sang. États-Unis, 2006 (137 minutes). Directeur: Edward Zwick. Interprétation: Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou.

Un passeur (Leonado DiCaprio), un pêcheur qui a enterré un diamant alors qu’il travaillait comme esclave (Djimon Hounsou) et une journaliste (Jennifer Connelly) qui est en Sierra Leone (au milieu d’une terrible guerre civile) pour découvrir la vérité sur les affaires de Ces pierres précieuses sont les protagonistes d’un mélange très correct d’aventure, de drame et de dénonciation sociale réalisé par Edward Zwick (The Last Samurai). Nomination aux Oscars pour DiCaprio (plomb) et Hounsou (casting).

22h30 / # 0

Un rendez-vous avec ‘Candy Christmas’

Susi veut passer les vacances pleines d’esprit de Noël et dire au revoir à l’année à quel point elle le mérite. À Noël, Caramelo aura l’aide d’un ange gardien très spécial, Joaquín Reyes, qui sera à ses côtés pour continuer à réaliser certains de ses rêves. Il y aura de la neige, un chant de Noël original chanté par de nombreux invités qui ont assisté à votre spectacle et aussi de nouveaux visages. De plus, cette édition spéciale mettra fin de façon magique à la fête de la Puerta del Sol, avec une chorégraphie et bien d’autres surprises.

22.33 / Canal Paramount

“ Le prix de l’énergie ”

Scarface. États-Unis, 1983 (161 minutes). Directeur: Brian de Palma. Interprétation: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer.

Brian de Palma a réalisé ce genre de version du classique de Howard Hawks Scarface, la terreur des enfers. Désormais, le protagoniste sanguinaire, récemment arrivé de Cuba après avoir été expulsé par Fidel Castro, tentera de se faire une place au sein du crime organisé en Floride. Un film extrêmement violent qui avait un scénario un peu compliqué, l’œuvre du cinéaste Oliver Stone, et avec une excellente bande son de Giorgio Moroder.

22.50 / Telecinco

‘Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar’

Pirates des Caraïbes: les morts ne racontent aucune histoire. États-Unis, 2017 (129 minutes). Directeurs: Joachim Rønning et Espen Sandberg. Interprétation: Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush.

Cinquième volet de la saga commerciale avec Johnny Depp. Maintenant, le capitaine Jack Sparrow recherche le trident de Poséidon, un artefact puissant qui donne à son possesseur le contrôle des mers, poursuivi par le capitaine Salazar et son équipage. La personne en charge de donner vie à ce personnage sombre est l’espagnol Javier Bardem, qui parvient à lui donner la touche fantastique que l’histoire exigeait. Ce n’est pas le meilleur, loin de là, mais il atteint son objectif principal, divertir.

23.49 / TCM

«Fargo»

États-Unis, 1995 (94 minutes). Directeur: Joel Coen. Interprètes: Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi.

Les dettes amènent le protagoniste de ce brillant film à simuler l’enlèvement de sa propre femme afin de récolter une succulente rançon qui sortira de la poche de ses parents. Une histoire surprenante, basée sur des événements réels, dans laquelle les frères Coen reviennent sur les thèmes qui leur ont donné de si bons résultats tout au long de leur filmographie: l’avidité, le mensonge et le crime. Lauréate d’un Oscar, Frances McDormand et Steve Buscemi sont les vedettes de cette production, qui s’est classée parmi les meilleures du cinéma nord-américain des années 90.

0,01 / Hollywood

‘King Kong’

États-Unis-Nouvelle-Zélande, 2005 (179 minutes). Directeur: Peter Jackson. Interprètes: Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black.

Après le succès commercial de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le cinéaste Peter Jackson s’est impliqué dans un autre blockbuster: King Kong, un personnage par lequel il avait toujours été hypnotisé. Avec un affichage spectaculaire d’effets spéciaux et d’excellents interprètes, Jackson a fait cette reconstitution de la créature gigantesque signée par MC Cooper et E. Schoedsack en 1933. Malgré sa longue durée, l’histoire ne perd pas un iota d’intérêt dans ses presque trois Heures. Trois Oscars.