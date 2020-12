15h45 / Hollywood

‘Billy Elliot (je veux danser)’

Billy Elliot. Royaume-Uni, 2000 (106 minutes). Directeur: Stephen Daldry. Interprètes: Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis.

Stephen Daldry, auteur issu du monde du théâtre, a fait ses débuts dans la réalisation de longs métrages avec ce beau film qui dépeint la passion d’un garçon de 11 ans pour la danse dans une ville inventée du comté anglais de Durham au milieu du conflit des grèves minières au Royaume-Uni au milieu des années 80. Jamie Bell, choisi parmi plus de 2000 candidats, est la vedette de cette histoire, qui a remporté deux Bafta Awards de la British Academy et trois nominations aux Oscars.

15.26 / TNT

‘Déjà vu’

États-Unis, 2006 (128 minutes). Directeur: Tony Scott. Interprètes: Denzel Washington, Val Kilmer, Adam Goldberg, Jim Caviezel.

Malgré le fait d’avoir un protagoniste au talent avéré comme Denzel Washington (son acteur de référence) et la production de Bruckheimer, cette intrigue excessive du toujours excessif Tony Scott prend comme point de départ une grande attaque sur un ferry à la Nouvelle-Orléans. En tant que simple divertissement, cela fonctionne.

19.15 / Drame Movistar

«Troie»

Troy. États-Unis, 2004 (156 minutes). Directeur: Wolfgang Petersen. Interprétation: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom.

Avec un casting de stars, dirigé par Brad Pitt et un budget généreux, Wolfgang Petersen a réalisé cette nouvelle adaptation d’un classique durable: Homer Iliad. Ce qui le différencie des versions précédentes, c’est qu’il se concentre, avant tout, sur le côté plus humain de l’épopée.

19.50 / Le 2

Luisgé Martín, dans ‘Page deux’

Le programme du livre de La 2 réalisé et présenté par Óscar López, Página deux, entretien avec l’écrivain Luisgé Martín sur Cent nuits, une œuvre récompensée par le Prix du roman Herralde 2020. Suivant le fil de Cent nuits, le programme abordera le roman érotique de la main de l’écrivain Noemí Casquet, qui cultive ce genre littéraire. En outre, le programme se rend à Salamanque, pour s’entretenir avec son commissaire en chef, Luis Esteban, qui expliquera comment il combine être policier et écrivain. Enfin, le programme s’entretiendra avec les écrivains José Ovejero, Edurne Portela et Manuel Vilas, qui ont participé avec différents camées littéraires au livre de Luisgé Martín.

19.55 / Movistar CineÑ

‘Makinavaja, le dernier choriso’

Espagne, 1992 (91 minutes). Directeur: Carlos Suárez. Interprètes: Andrés Pajares, Jesús Bonilla, Mario Pardo.

Andrés Pajares noue le foulard rouge autour de son cou et enfile sa veste en cuir pour donner vie au personnage marginal créé par le grand Ivá. Bien que l’histoire ait sa grâce, elle se limite à enchaîner, l’une après l’autre et sans repos, les fameuses situations des bandes dessinées originales. Bien sûr, au moins c’est amusant.

20.06 / TCM

‘Captifs du mal’

Le mauvais et le beau. États-Unis, 1952 (114 minutes). Directeur: Vincente Minnelli. Interprètes: Lana Turner, Kirk Douglas, Gloria Grahame.

Entre producteurs tyranniques et ambitieux, grands cadres, acteurs brillants et réalisateurs en conflit, l’intrigue de ce mélodrame solide se déroule, qui explore les environnements les plus sordides du vrai Hollywood. A la tête du casting, deux stars comme Lana Turner et Kirk Douglas, et dans la mise en scène, le grand Vincente Minnelli. Un spectacle magistral récompensé par cinq

21.45 / Antenne 3

Antonio Banderas et María Casado visitent “ El hormiguero ”

Ce mardi, l’acteur, producteur et réalisateur Antonio Banderas et la journaliste María Casado visitent El hormiguero pour présenter Scene in black and white, leur premier projet commun, un nouveau programme qui offre une combinaison unique d’entretiens et de performances musicales avec des artistes tels que Vanesa Martín, David Bisbal, Pablo Alborán, Pasión Vega, Rozalén, Pablo López et un épisode supplémentaire avec Antonio Banderas lui-même. Chacun d’eux, en plus de son propre répertoire, choisira une chanson d’un autre artiste qui a marqué sa vie pour se produire dans le programme et l’une de leurs performances sera soutenue par la Symphonie de Malaga.

22h00 / Movistar LaLiga

Le Real Madrid reçoit l’Athletic

Après avoir obtenu une place au deuxième tour de la Ligue des champions et battu l’Atlético (2-0) dans la classique, le Real Madrid accueille l’Athletic Bilbao au stade Alfredo Di Stefano. Les hommes emmenés par Zinedine Zidane viennent à ce choc chargé de moral et tenteront de rajouter les trois points en jeu et de faire pression sur les deux premiers du tableau de classement, la Real Sociedad et l’Atlético. L’équipe de Bilbao, quant à elle, n’a pas été très chanceuse lors de ses deux derniers matches de championnat, un nul contre Valence et une défaite à domicile contre le Celta.

22.00 / Le 1

La huitième édition de ‘MasterChef Junior’ arrive

Cuisine d’avant-garde, sport, solidarité et plaisir se retrouvent dans la huitième édition de MasterChef Junior. Malgré leur jeune âge, les candidats arrivent désireux de conquérir le palais du jury, composé de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera et Jordi Cruz et visiteront des lieux uniques tels que les grottes d’Altamira à Santillana del Mar, le zoo de Madrid, le Castillo de la Mota à Medina del Campo (Valladolid) ou le Palais Royal. Lors du premier test de la nuit, les candidats devront travailler avec des produits du jardin pour cuisiner un plat avec des fruits et légumes comme éléments centraux. Le test en plein air les emmènera dans l’un des endroits préférés des petits: le zoo de Madrid. Entourés d’animaux et dans un contexte d’alimentation saine, les candidats feront leurs débuts en cuisine en équipe. Les pâtes Frutti di mare ou le poulet grillé au yucca frit seront l’un des plats à préparer pour les 100 convives. Pour clôturer la soirée, les jeunes espoirs profiteront de deux visites luxueuses: le chef Toño Pérez, du restaurant Atrio avec deux étoiles Michelin, et Florentino Fernández, nouveau finaliste de MasterChef Celebrity 5.

22.00 / Le 2

‘Une nuit à l’opéra’

Une nuit à l’opéra. États-Unis, 1935 (85 minutes). Directeur: Sam Wood. Interprètes: Groucho, Chico et Harpo Marx, Kitty Carlise.

Comédie inoubliable des Marx Brothers dans le monde élégant de l’opéra. Diverses folies, dialogues impossibles et certaines des scènes de film les plus mémorables – la cabane pleine de monde ou Harpo accroché aux cordes derrière la scène – donnent à cet excellent film la catégorie du classique.

22h30 / Le Sixième

‘Divided’, nouveau concours présenté par Luján Argüelles

Il arrive sur la grille de La Sexta Divididos, un concours présenté par Luján Argüelles qui comportera huit livraisons dans lequel une équipe se battra pour gagner un prix pouvant atteindre 80 000 euros dans chacune d’elles. Avec l’aspiration d’être bien plus qu’un concours de questions et réponses, le programme, version du concours de catalogue ITV Studios à succès, aura quatre candidats qui ne se connaissent pas et qui devront collaborer pour répondre à l’unanimité. Ils devront le faire en luttant contre le temps, puisque l’argent mis en jeu dans chaque question diminuera pour chaque seconde qu’il faudra pour décider. Pour cette raison, dans Divisé, la rapidité, la concision et, surtout, l’accord seront cruciaux.

22h30 / DMAX

Comment est la “ technologie de l’impossible ”

Des monuments colossaux, des prouesses d’ingénierie impossibles et des technologies si précises qu’elles défient la réinvention en prouvant que le monde antique était bien plus avancé qu’on ne l’imaginait. Le public de DMAX voyagera à travers l’histoire de la technologie impossible pour révéler une image radicalement différente du passé, avec des innovations tellement en avance sur leur temps qu’elles sont encore utilisées aujourd’hui. La nouvelle science découvre un monde perdu qui ressemble plus au nôtre que nous ne le pensons, et révèle comment la technologie moderne a son origine dans le monde antique.

22h30 / COSMO

‘La main qui fait vibrer le berceau’

La main qui berce le berceau. États-Unis, 1992 (105 m.). Directeur: Curtis Hanson. Interprétation: Rebecca de Mornay, Annabella Sciorra, Matt McCoy.

L’un des meilleurs films psychologiques parmi les nombreux qui abondaient à Hollywood au début des années 90. Malgré cela, le film a donné beaucoup plus de lui-même, et seuls un scénario solide et le bon travail des interprètes, en particulier celui de Rebecca de Mornay, ont sauvé un film qui exigeait un réalisateur plus approprié de la médiocrité.

22.35 / Neox

‘Merveille’

États-Unis, 2017 (113 minutes). Directeur: Stephen Chbosky. Interprètes Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson.

Avec un casting efficace, dirigé par Julia Roberts (entouré d’Owen Wilson et du garçon Jacob Tremblay), ce drame émotionnel est présenté qui plonge dans la vie d’Auggie Pullman, un jeune homme né avec une grave malformation faciale et qui doit faire face un défi difficile: assister à la classe pour la première fois. Ce troisième film en tant que réalisateur de Stephen Chbosky après Les avantages d’être un paria et Les quatre coins de nulle part a été nominé pour un Oscar et un BAFTA 2018 pour le meilleur maquillage et coiffure pour la grande caractérisation de l’enfant protagoniste.

22.45 / Antenne 3

Nouvel épisode de ‘Woman’

Cette nuit, une nouvelle réunion avec Sarp comme centre de tous les yeux va générer des fissures et supprimer les fondations et les parcelles de Femme. De son côté, Arif annoncera à tout le monde ce sur quoi lui et Bahar ont convenu après une conversation amoureuse. Alors que Bahar tient bon à l’hôpital et que Piril commence à relier les points entre l’alliance de Suat et Sirin face à la menace de Nezir, dans une conversation chez Enver et Hatice, Ceyda reprochera à Sarp toutes ses actions dans le passé. Mais la femme demandera également une faveur essentielle au protagoniste et à tous ses proches.

22,50 / Quatre

‘Guerres des étoiles. Épisode VII. Le réveil de la force’

Guerres des étoiles Épisode VII: Le réveil de la force. États-Unis, 2015 (135 minutes). Directeur: JJ Abrams. Interprètes: Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Adam Driver.

Trente ans après la victoire de l’Alliance rebelle sur la deuxième étoile de la mort survient cette réunion nostalgique avec des personnages de la saga cinématographique mythique qui, entre les mains d’un cinéaste comme JJ Abrams, devient un exercice plus que divertissant d’imagination soutenue. sur le remarquable scénario de Lawrence Kasdan. De nouveau accompagnée de la musique de John Williams, cette prestation a été nominée pour cinq Oscars: musique, montage, effets visuels et mixage et montage sonore.

23,40 / TCM

‘Les cris du silence’

Les champs meurtriers. Royaume-Uni, 1984 (127 minutes). Directeur: Roland Joffe. Interprètes: Sam Waterston, Haing Ngor, John Malkovich.

Trois Oscars témoignent de la qualité de cette belle histoire qui a marqué les débuts du metteur en scène Roland Joffe (La Mission), jusque-là presque entièrement consacré au théâtre. Bon travail d’un casting de premier plan avec des garanties et un scénario plein de succès dans un film qui, de par sa longueur, présente des hauts et des bas inévitables.

0,35 / Drame Movistar

‘Sept’

États-Unis, 1995 (122 minutes). Directeur: David Fincher. Interprétation: Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow.

Sept sont les péchés capitaux et sept sont les crimes d’un tueur en série autour duquel tourne l’intrigue de ce thriller violent et accablant réalisé par David Fincher. Morgan Freeman et Brad Pitt jouent une paire de détectives qui doivent résoudre l’affaire. En face, ils auront un Kevin Spacey dans l’un de ses rôles les plus mémorables. Le film présentait des photographies réussies de Darius Khondji. Un spectacle d’horreur viscéral plein d’intérêt, du générique d’ouverture mémorable à sa fin explosive et inattendue.