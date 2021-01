12.35 / Le 2

Compagnons mortels

Les compagnons mortels. États-Unis, 1961 (90 minutes). Directeur: Sam Peckinpah. Interprètes: Maureen O’Hara, Brian Keith, Steven Cochran.

Le premier film mythique de Sam Peckinpah, avant son explosion populaire avec Duelo en la alta sierra. Il reste l’un de ses films les moins populaires mais les plus stimulants, dans lequel ce qui deviendra plus tard ses obsessions habituelles est déjà présent. Le souffle tragique et démystifiant du film est excellent. Un Peckinpah dans sa forme la plus pure.

15h45 / Hollywood

Hook, capitaine Hook

Crochet. États-Unis, 1991 (140 minutes). Directeur: Steven Spielberg. Interprètes: Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Spielberg n’aborde l’histoire de Peter Pan. De nombreux fans aiment et beaucoup détestent ce voyage dans le territoire de l’enfance, pas toujours agréable et plein d’ombres. Hook transforme Peter Pan en un yuppie qui a oublié son passé et donc sa capacité à rêver. Et Spielberg sait faire bouger le spectateur sans tricher, sans faux affichages pour faire de Hook l’une de ses œuvres les plus sincères et, aussi, les plus risquées.

16h45 / Movistar CineÑ

Vive les mariés!

Espagne, 1970 (76 minutes). Directeur: Luis García Berlanga. Interprètes: José Luis López Vázquez, Laly Soldevilla, José María Prada.

Luis García Berlanga et Rafael Azcona transforment leur talent en un scénario plein d’acidité qui sous-tend une comédie devenue une métaphore noire de la société de l’époque. Son intrigue suit les traces d’un représentant de l’Espagne profonde qui découvrira un monde coloré de bikini à Sitges. Bien sûr, ne vous attendez à aucune approche du landismo, puisque Vive les mariés! misez sur l’agressivité stylistique et sur le lancement de tonnes de grotesques depuis l’écran.

17.00 / Calle 13

Michael Clayton

États-Unis, 2007 (120 minutes). Directeur: Tony Gilroy. Interprètes: George Clooney, Tom Wilkinson, Sidney Pollack, Tilda Swinton.

Après la production de ce thriller, trois noms de premier plan se joignent à eux: Steven Soderberg, Sidney Pollack et George Clooney. De plus, le pouls ferme derrière la caméra de Tony Gilroy, le scénariste des trois tranches consacrées à l’espion Jason Bourne, renforce le projet. Michael Clayton est une histoire amère qui accompagne l’avocat Clooney dans le chemin inconfortable qu’il prend lorsqu’un collègue avoue qu’une grande multinationale agrochimique, dont il gère les intérêts, a provoqué un empoisonnement massif. Ainsi est né un exemple de cinéma de dénonciation qui jette les grands au pouvoir et le manque de morale.

17,25 / # 0

Billy Elliot

Royaume-Uni, 2000 (106 minutes). Directeur: Stephen Daldry. Interprètes: Jaime Bell, Gary Lewis, Julie Walters.

Deux ans avant d’épater les fans avec Les Heures, Stephen Daldry surprend déjà avec ce drame splendide, ponctué de touches de comédie traditionnelle, dans lequel il se plonge dans le quotidien d’une modeste ville minière. La caméra de Daldry rend visite à ses habitants, types grossiers et virils, pour poursuivre doucement un garçon qui brisera le moule lorsqu’il rendra publique sa passion pour le ballet.

18.35 / Drame Movistar

La ligne verte

La ligne verte. États-Unis, 1999 (180 minutes). Directeur: Frank Darabont. Interprètes: Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan.

Frank Darabont a ressuscité le cinéma carcéral, disparu dans les années 90, avec sa mémorable Peine à vie, dans laquelle il se révélait être l’auteur d’arômes classiques et d’une impulsion dévastatrice. Cinq ans plus tard, il revient au genre avec ce film lumineux dans lequel, comme dans le précédent, il adapte un texte de Stephen King. Le drame comprend des touches fantastiques inhabituelles et une réflexion sur le complexe de culpabilité et les relations de pouvoir pour, à l’intérieur, laisser échapper un argument véhément contre la peine de mort.

20.00 / Le 2

Un chant de Noël sous la forme d’un concert des rois

L’Orchestre Symphonique et Chœur de 2021, sous la direction de Virgina Martínez, propose le traditionnel Concert des Rois, dans un acte qui fonctionnera comme une histoire de Noël, guidé par le musicien Andreas Prittwitz, avec un scénario et une mise en scène de Susana Gómez. Le programme va de la musique du film La Mission à la Marche turque, de Mozart, Summertime, de George Gershwin ou du chant de Noël Adeste Fideles. Le concert sera suivi par la chanteuse Sheila Blanco, ainsi que par Soleá, représentante espagnole dans Junior Eurovision, et le chanteur Jesús Gabriel et la violoniste Ana Molina, tous deux du programme TVE Prodigios.

22.00 / Le 2

Avec lui est venu le scandale

Accueil de la colline. États-Unis, 1960 (150 minutes). Directeur: Vincente Minnelli. Interprètes: Robert Mitchum, Eleanor Parker, George Peppard, George Hamilton, Everett Sloane.

Un mélodrame endiablé de décors méridionaux dans lequel deux frères sont tiraillés entre l’ambition, l’amour et le poids suffocant d’un père possessif et intransigeant permet au grand Minnelli d’exploiter une mise en scène déchirée. Comme le talent du cinéaste a toujours dépassé le cadre du genre cinématographique dans lequel il a travaillé, Avec lui est venu le scandale devient sans effort un classique, un exemple de cinéma qui a disparu, qui a compris l’art de raconter des histoires autant plus qu’un pas cher succession d’effets.

22h30 / Neox

Bêtes fantastiques et où les trouver

Bêtes fantastiques et où les trouver. Royaume-Uni, 2016 (130 minutes). Directeur: David Yates. Interprétation: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Colin Farrell, Alison Sudol.

Au précédent et spin-off des aventures d’Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them est né de l’imagination de JK Rowling, qui sert un merveilleux scénario pour David Yates, réalisateur des quatre derniers films du jeune sorcier. La fabuleuse aventure n’épargne aucune incursion dans le réalisme le plus sombre et matérialise les univers imaginés par Rowling grâce à des effets spéciaux étonnants qui n’éclipsent pas le développement dramatique de l’histoire.

22h30 / DMAX

À la recherche d’un vieux trésor japonais

La série Forbidden History explore un autre nouveau mystère, lié à un trésor japonais qui aurait été enterré sous les terres des Philippines, après le retrait des forces japonaises à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Klaus Dona, un explorateur autrichien, a creusé quatre tunnels verticaux, à environ 200 pieds dans le sol, sur la base d’indices locaux. Incroyablement, deux tunnels semblent avoir atteint un complexe souterrain, vous pensez donc être sur le point de trouver ce trésor perdu.

23h30 / TCM

vertige

États-Unis, 1958 (123 minutes). Directeur: Alfred Hitchcock. Interprètes: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore.

Le film le plus dense et le plus complexe de l’œuvre hitchcockienne, une merveille dans laquelle, dès le générique, l’écran dégage un réseau inhabituel d’images d’une beauté inquiétante. James Stewart, un policier à la retraite, doit veiller sur une femme suicidaire. Après ce point de départ, le maître crée un univers tourmenté dans lequel une relation déchaînée d’amour fou brûle devant le spectateur. Désirs nécrophiles, amour au-delà de la mort et insondable des relations personnelles sont les moteurs de Vertigo, un tournage de film qui plonge dans les obsessions humaines.