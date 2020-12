12h00 / AMC

États-Unis, 2013 (104 minutes). Directeur: John Carney. Interprétation: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld.

Après le magnifique Eleven, l’Irlandais John Carney conjugue à nouveau son amour du cinéma et de la musique dans un film lumineux qui mêle les parcours d’un jeune chanteur et d’un producteur en disgrâce. Dans les images de Begin Again, qui dégagent de la spontanéité, il vit un engagement au pouvoir de la musique pour élever les moments les plus quotidiens à la transcendance. Carney sait les remplir d’émotion et réalise des séquences magistrales, dont celle qui montre comment le personnage de Mark Ruffalo matérialise dans son imagination les arrangements qu’il inclurait dans une chanson nue qu’interprète Keira Knightley, l’un des éclats de films les plus émouvants de ces dernières années. .

12.10 / Le 2

Le monde entre tes mains

Le monde dans ses bras. États-Unis, 1952 (100 minutes). Directeur: Raoul Walsh. Interprètes: Gregory Peck, Ann Blyth, Anthony Quinn.

Bien sûr, des films comme Le monde entre vos mains ne se font plus … D’abord, car il n’y a plus d’acteurs comme Gregory Peck et Anthony Quinn, ni de personnages comme Captain Jonathan Clark et El Portugués, habitants d’un cinéma qui faisait rêver. Deux héros qui rivalisent en tant que chasseurs de phoques, essaient d’acheter l’Alaska et sont en désaccord parce qu’ils regardent la vie avec des yeux différents. Le monde entre vos mains, chef-d’œuvre du maître Raoul Walsh, unit des séquences légendaires comme celle de la course de bateaux à d’autres dans lesquelles l’excitation explose, comme le pouls entre les deux marins sur un terrain délimité par des couteaux. Comparer Le monde entre vos mains avec n’importe quel film d’aventure du nouveau millénaire est un exercice dévastateur.

15.45 / Quatre

Le Hobbit: La Désolation de Smaug

États-Unis, 2013 (160 minutes). Directeur: Peter Jackson. Interprètes: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage.

Le deuxième volet de l’adaptation de l’œuvre de Tolkien porte le même péché que son prédécesseur: son obsession du gigantisme. Maintenant, il y a peu de réalisateurs capables de créer des flashs poétiques inhabituels dans un film avec une âme à succès, et Peter Jackson en fait partie. Ainsi, à travers une mise en scène méticuleuse et détaillée, il réalise une histoire aussi sincère qu’épique, alliant intimité et aventure avec un talent hors du commun.

19.40 / Le 2

Entretien ‘Page 2’ avec Eduardo Mendoza

L’écrivain Eduardo Mendoza parle dans l’espace littéraire de La 2 de sa nouvelle œuvre, Las barbas del propeta, dans laquelle il raconte son goût, enfant, pour le sujet de l’histoire sacrée, à cause des illustrations et des aventures contenues dans son livres. Dans le même ordre d’idées, le programme comprend également un rapport sur les manuels, un autre sur la littérature et la religion et un article qui examine pourquoi la Bible est l’œuvre la plus vendue de l’histoire.

22.00 / Le 2

West Side Story

États-Unis, 1961 (151 minutes). Directeurs: Robert Wise et Jerome Robbins. Interprètes: Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Russ Tamblyn, Rita Moreno.

Au-delà de son statut d’icône cinématographique, West Side Story est un film qui bat, vibrant, comme le premier jour. À cause de cela, le co-réalisateur Jerome Robbins a planifié ses séquences musicales inoubliables, dans lesquelles il a pressé ses acteurs et ses danseurs sur l’asphalte des rues. Les Jets et les Sharks, gangs rivaux, se détestent tandis que Maria et Tony découvrent leur amour. Et c’est ce qui fait encore vibrer ce film magistral: la cadence presque sensuelle avec laquelle bougent les séquences romantiques et les explosions de rage et de vitalité qui éclatent dans les chansons de Bernstein et Sondheim, dans les danses urbaines extraordinaires photographiées avec une caméra omniprésente. . Il a presque 60 ans et personne n’a pu l’éclipser.

22.00 / Le 1

La finale de ‘MasterChef Celebrity’ arrive

Florentino Fernández, Raquel Meroño, Nicolás Coronado, Ainhoa ​​Arteta et Josie sont les finalistes de la cinquième édition de MasterChef Celebrity. Le premier test de la nuit vous obligera à suivre une recette du chef Dabiz Muñoz. Le test en plein air aura lieu en Cantabrie, où les candidats travailleront avec deux plats d’un menu conçu par Jesús Sánchez. Enfin, les finalistes concevront un excellent menu pour surprendre les juges, accompagnés pour l’occasion par Joan Roca et Ángel León.

22h30 / COSMO

Quiz Show (Le dilemme)

États-Unis, 1994 (128 minutes). Directeur: Robert Redford. Interprétation: Rob Morrow, John Turturro, Ralph Fiennes.

Dans son quatrième film en tant que réalisateur, Robert Redford a lancé une tirade féroce contre le pouvoir de la télévision. Quiz Show utilise le scandale causé par une affaire de fraude dans le jeu télévisé le plus populaire aux États-Unis dans les années 1950. Redford s’engage à envelopper un scénario de progression dramatique inexorable dans une mise en scène d’un packaging visuel sobre. De plus, il s’appuie sur un travail d’acteur de premier ordre, dirigé par le célèbre Rob Morrow, de la série Doctor in Alaska, pour remplir de puissance un film à l’esprit rebelle qui brûle sous un froid narratif apparent.

22h30 / Le Sixième

Au bord de demain

États-Unis, 2014 (113 minutes). Directeur: Doug Liman. Interprètes: Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Bill Paxton.

Dans son statut de produit purement commercial, Edge of Tomorrow cache quelques surprises, qui commencent par le fait que Tom Cruise joue un militaire lâche et inefficace qui évite le champ de bataille; En outre, l’histoire se déroule comme un remake impossible de Trapped in Time, dans lequel “Groundhog Day” se déroule au milieu d’une invasion extraterrestre sanglante. La fantaisie joue avec un sens de l’humour sain et un rythme narratif enviable.

22h30 / DMAX

Ingénierie impossible

Des monuments colossaux et des exploits d’ingénierie inhabituels sont les protagonistes de Technology of the Impossible, qui montre des exploits du monde antique, beaucoup plus avancés qu’on ne l’imaginait. Un voyage à travers l’histoire pour révéler des innovations tellement en avance sur leur temps qu’elles sont encore utilisées aujourd’hui. La nouvelle science découvre un monde perdu tout comme le monde actuel et révèle comment la technologie moderne a son origine dans le monde antique.

23,50 / MTC

Le voleur d’orchidées

Adaptation. États-Unis, 2002 (112 minutes). Directeur: Spike Jonze. Interprétation: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper.

Spike Jonze fait à nouveau équipe avec le scénariste Charlie Kaufman et crée une métaphore sauvage du monde de l’art. Le scénario de Kaufman fournit une armure élaborée dans laquelle différents personnages se cherchent, dans une intrigue née de la figure d’un autre scénariste que, à la hauteur du métalangage, Kaufman baptise de son nom. Son frère jumeau, un crétin arrogant, deviendra un créateur de scripts acclamés dans le cinéma commercial. Un voyage, entre trouble et tragique, à travers les abîmes de la passion et de la création.