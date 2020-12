16.00 / TCM

‘Ils sont morts avec leurs bottes’

Ils sont morts avec leurs bottes. États-Unis, 1942 (140 minutes). Directeur: Raoul Walsh. Interprètes: Errol Flynn, Olivia de Havilland.

Dernière collaboration entre Errol Flynn et Olivia de Havilland et première de l’acteur avec Raoul Walsh. L’histoire du général Custer est ici portée à son maximum grâce au bon travail de ses protagonistes, en particulier le toujours courageux Errol Flynn, et la spectaculaire et le sentiment de certaines scènes. Un classique.

16h40 / Movistar CineÑ

‘Le ballon’

Espagne, 2000 (83 minutes). Directeur: Achero Mañas. Interprètes: Juan José Ballesta, Pablo Galán, Alberto Jiménez, Manuel Morón, Nieve de Medina.

Après avoir réalisé quelques courts métrages intéressants (Metro, Cazadores y Paraísos artificiels), le cinéaste Achero Mañas fait ses débuts dans le monde du long métrage avec ce regard intense sur un quartier ouvrier et les différents modèles de coexistence de ses habitants. Excellent scénario (récompensé par un Goya), mise en scène élégante (un autre Goya) et le rôle exceptionnel de Juan José Ballesta (troisième des quatre Oscars remportés par le film) pour la grande révélation du cinéma espagnol du moment.

18h00 / Movistar CineÑ

«Ma chère dame»

Espagne, 1971 (80 minutes). Directeur: Jaime de Armiñán. Interprètes: José Luis López Vázquez, Julieta Serrano, Mónica Randall.

Comédie subtile de mœurs sur la situation délicate de la femme au lendemain du franquisme. Ce film a été l’un des succès les plus notoires de notre cinéma dans la décennie, des années soixante-dix et a fondé son efficacité sur la cohérence du scénario écrit par Jose Luis Borau et Armiñán et le travail surprenant de José Luis López Vázquez donnant vie à une femme de provinces qu’il découvre au bout de cinquante ans qu’il est un homme, alors il va bientôt changer de sexe. Efficace et fortement recommandé.

18.04 / Action Movistar

‘Un jour de fureur’

Tomber. États-Unis, 1993 (107 minutes). Directeur: Joel Schumacher. Interprètes: Michael Douglas, Robert Duval, Barbara Hershey.

Un film mettant en vedette Michael Douglas plein de démagogie qui explore certains des problèmes qui ont tourmenté la violente société nord-américaine de l’époque et réalisé par Joel Schumacher (nominé à la Palme d’or au Festival de Cannes pour ce film. Les Américains ont adoré. , pour le reste, il ne servait qu’à un simple divertissement.

18.40 / Quatre

Copa del Rey: Cardassar-Atlético de Madrid

Une fois la phase de qualification préliminaire terminée, la Copa del Rey accueille les équipes de première division. Ce soir, Cardassar, une équipe majorquine qui évolue en troisième division, reçoit un Atlético de Madrid qui vient de perdre face à son éternel rival. Pour ce match, Simeone accordera des minutes à des joueurs non habituels des onze entraîneurs argentins, tels que Kondogbia, Torreira, Saponjic ou Vrsaljko. Ce match marquera également les débuts dans le but rouge et blanc du Croate Grbic.

19.08 / Comédie Movistar

‘Journal d’une nounou’

Les journaux de nounou. États-Unis, 2007 (106 minutes). Réalisateur: Shari Springer Berman et Robert Pulcini. Acteurs: Scarlett Johansson, Donna Murphy, John Henry Cox.

Comédie familiale, basée sur le roman populaire d’Emma McLaughlin et Nicola Kraus, dans laquelle Scarlett Johansson, avec sa confiance en soi habituelle, se met dans la peau d’une sorte de Mary Poppins moderne. En chemin, un portrait acide de la bourgeoisie new-yorkaise et une histoire d’amour sirupeuse. Se peut voir.

21.45 / Antenne 3

‘El hormiguero’ reçoit Pablo López

Ce mercredi, le chanteur Pablo López remplit le plateau d’El hormiguero de musique. L’artiste présentera son nouvel album, intitulé Unikornio. Onze millions de couplets après toi, trois ans après son précédent album, Camino, fuego y libertad. Le jury de La voz a célébré lors de sa dernière apparition dans l’espace hébergé par Pablo Motos son entrée dans le Platinum Club après avoir visité le programme dix fois. Aujourd’hui, le onzième.

21,50 / Quatre

Traitements expérimentaux à ‘Horizonte. Rapport Covid ‘

Dans ce nouvel épisode d’Horizon. Rapport Covid, Iker Jiménez abordera les traitements expérimentaux qui ont été lancés pour lutter contre le SRAS-CoV-2 et les médicaments qui tentent d’arrêter la transmission du coronavirus, en collaboration avec les médecins César Carballo, médecin assistant du service d’urgence hospitalier Ramón y Cajal de Madrid; Tomás Camacho, chef du service d’analyse clinique du laboratoire Laboratorios Vithas; Carmen Cámara, immunologiste à l’hôpital de La Paz à Madrid et secrétaire de la Société espagnole d’immunologie; et Kaled Safadi, directeur de la société Safadifarma, qui a développé un nouveau test rapide d’antigène à partir d’échantillons de salive.

22.00 / Drame Movistar

‘Diamant de sang’

Diamant de sang. États-Unis, 2006 (137 minutes). Directeur: Edward Zwick. Interprétation: Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou.

Un passeur (Leonado DiCaprio), un pêcheur qui a enterré un diamant alors qu’il travaillait comme esclave (Djimon Hounsou) et une journaliste (Jennifer Connelly) qui est en Sierra Leone (au milieu d’une terrible guerre civile) pour découvrir la vérité sur les affaires de Ces pierres précieuses sont les protagonistes d’un mélange très correct d’aventure, de drame et de dénonciation sociale réalisé par Edward Zwick (The Last Samurai). Nomination aux Oscars pour DiCaprio (plomb) et Hounsou (casting).

22.10 / Le 1

SWAT (Hommes de Harrelson)

SWAT (SWAT). États-Unis, 2003 (112 minutes). Directeur: Clark Johnson. Interprètes: Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodríguez.

La série télévisée qui a balayé les années soixante-dix connaît ici sa version cinématographique. Avec un casting luxueux, dirigé par Samuel L. Jackson, l’unité d’élite de la police de Los Angeles devra garder un dangereux baron de la drogue. Des scènes d’action attrayantes et rien d’autre pour un film qui manquait d’un scénario beaucoup plus cohérent.

11.22 / Comedy Central

«Bienvenue dans le Nord»

Bienvenue chez les Ch’tis. France, 2008 (106 minutes). Directeur: Dany Boon. Interprètes: Dany Boon, Kad Merad, Zoé Félix.

Le deuxième film le plus rentable du cinéma français (dépassé par Intouchable) est une comédie traditionnelle sur les stéréotypes et les préjugés régionaux. Un thème d’entrée largement répandu, mais traité par Boon avec un sens de l’humour particulier. Sa galerie de personnages insolites fait le reste.

22h30 / Le Sixième

‘Jour d’entrainement’

Jour d’entrainement. États-Unis, 2001 (120 minutes). Directeur: Antoine Fuqua. Interprétation: Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn.

Chaque jour, dans les zones urbaines déprimées d’Amérique, une guerre est menée, une guerre entre les habitants, les trafiquants et la police. Eh bien, c’est précisément cela, avec peu d’embellissements et de manière très crédible, c’est ce que montre ce film brillant, qui rappelle les célèbres Dog Day Afternoon et Serpico. Mais sans aucun doute, le grand attrait du film est l’œuvre de Denzel Washington, récompensé d’un Oscar, qui incarne l’un des rôles les plus sombres de sa carrière.

22.35 / Canal Paramount

«Hannibal»

États-Unis, 2001 (130 minutes). Directeur: Ridley Scott. Interprètes: Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta, Gary Oldman.

Cela fait 10 ans qu’Hannibal Lecter s’est échappé de l’hôpital. Il vit désormais tranquillement à Florence sous l’identité d’un aspirant directeur d’un musée d’art. Mais l’agent Starling (Julianne Moore) troublera sa tranquillité d’esprit. Une suite remarquable de The Silence of the Lambs dans laquelle le toujours efficace Anthony Hopkins a de nouveau brillé.

22.45 / Quatre

Sexe en période de pandémie

La pandémie a modifié les habitudes sexuelles des Espagnols. Une moindre fréquence des relations, une augmentation de la consommation de contenu érotique sur Internet et une augmentation des achats d’articles de ce type sont quelques-unes des conséquences que l’enfermement a laissé et que cette nuit analyse Sous les projecteurs. Deux rapports du programme, María Miñana et Marta Losada, approfondissent cette question dans le rapport Sex in a pandemic.

22.45 / Antenne 3

‘Mask Singer’ affronte sa demi-finale

Georgina Rodríguez (León) a été la première à quitter la compétition. Viennent ensuite Pepe Navarro (Octopus), Norma Duval (Licorne), Máximo Huerta (Gamba), Fernando Tejero (Monster) et Terelu Campos (Pig). Aujourd’hui vient le septième gala Mask Singer: devinez qui chante, la demi-finale. Les six masques qui continuent de se battre pour le prix final ils vous donneront de nouveaux indices sur votre identité. Seuls quatre atteindront la finale. De plus, ce soir, ils s’affronteront à deux et les enquêteurs auront une nouvelle phase d’enquête., Indice photo, où les masques montreront une image qui a à voir avec eux ou leur personnalité.

22,50 / Telecinco

Nouveau rendez-vous avec ‘La que se avecina’

Les fans de La que se avecina ont un nouveau rendez-vous ce soir avec la communauté particulière de voisins dans l’épisode intitulé A bridal spill, un ami imaginaire et la Vega Sicilia du sperme. Le Mirador de Montepinar est l’épicentre d’un cartel de quartier. L’inspecteur curieux García (Alberto Ribalta) découvre plusieurs membres du gang avec une importante cache de drogue et leur propose de trouver un acheteur pour la marchandise. D’un autre côté, Amador commence à se sentir épanoui en aidant son voisin de la banque alimentaire, jusqu’à ce que le cartel montépinarien croise sa route et se complique la vie avec Inés (Gloria Ramos), sa patronne fonctionnelle diversifiée. Après avoir été informé de la maladie de sa mère, Babilauntubu (Teresa Evuy), Ongombo envisage de se rendre au Congo pour lui rendre visite, mais faute de documents, il sait qu’il ne pourra plus rentrer en Espagne. Cependant, Antonio Recio propose une solution: que le jeune homme épouse Carlota et que la communauté prenne en charge les frais du mariage par un déversement.

23.55 / Le 1

Amour, mort et Covid

Cette semaine, Comando Actualidad analyse comment la pandémie a changé la façon dont nous interagissons et si elle l’a fait pour toujours. La solitude à l’accouchement, le manque d’amis lors d’un mariage, l’absence de membres de la famille lors d’un enterrement, le risque de commencer de nouvelles relations, la frustration de ne pas pouvoir rencontrer l’être cher, la peur d’être intime avec des inconnus … certaines des situations à traiter. Pendant ce temps, les vies continuent de s’ajouter aux 40 000 morts dans notre pays. Le virus a également eu une influence là-dessus, sur la façon dont les gens meurent. Lorsque le défunt est dû à Covid, les pompes funèbres scellent et désinfectent la boîte et mettent des gants. Certains proches, au maximum 15, viennent dire au revoir à leurs proches. «Ici, nous sommes venus enterrer 25 personnes par jour sans un seul membre de la famille devant eux. Nous avons également passé un mauvais moment », assurent les pompes funèbres.

0,14 / COSMO

‘Avant et après’

Avant et après. États-Unis, 1995 (103 minutes). Directeur: Barbet Schroeder. Int.: Meryl Streep, Liam Neeson, Julia Weldon.

Différentes opinions au sein d’une famille américaine moyenne qui reçoit avec surprise l’accusation de meurtre lancée contre le fils. Les excellentes performances du couple principal et un travail considérable de mise en scène de Barbet Schroeder (La virgen de los sicarios) font de ce film un produit intense et hautement recommandé.

0.30 / Le 2

Le monstre du jeu

La dépendance au jeu ou le jeu d’argent est un problème qui touche de plus en plus les jeunes, même les mineurs, et qui a déclenché des alarmes lorsqu’ils ont dû se confiner pendant la pandémie de Covid-19. Chronicles reconstitue cette semaine Le monstre du jeu, une analyse de la dépendance au jeu. Avec le témoignage de jeunes qui peinent à sortir de cet enfer et avec la participation d’experts dans la prévention et le traitement des jeux d’argent et des hommes d’affaires du secteur. De plus, les mouvements de quartier dénoncent la prolifération des salles de jeux et leur proximité avec les écoles. Ils demandent une réglementation nationale efficace qui protège les mineurs du jeu.