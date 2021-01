16.15 / SyFy

La boussole dorée

La boussole dorée. États-Unis, 2007 (113 minutes). Directeur: Chris Weitz. Interprétation: Dakota Blue Richards, Nicole Kidman, Daniel Craig.

Après le succès du Seigneur des Anneaux et de la série Harry Potter, le cinéma axé sur les mondes fantastiques ne quitte pas les écrans et la trilogie Philip Pullman The Dark Matter arrive. La boussole dorée suit les aventures d’une orpheline dans ses allées et venues à travers les mondes parallèles qui coexistent dans le temps. Des effets spéciaux impeccables sous-tendent un film dans lequel brille une Nicole Kidman magnétique.

16h30 / TCM

la liste de Schindler

La liste de Schindler. États-Unis, 1993 (187 minutes). Directeur: Steven Spielberg. Interprètes: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes.

Dans l’un de ses projets les plus appréciés, Steven Spielberg dépeint l’Holocauste et crée un chef-d’œuvre d’une profondeur dramatique exceptionnelle. Les images en noir et blanc de Janusz Kaminski aident Spielberg à remplir chaque image d’émotion et à honorer la douleur des victimes.

21.00 / Le Sixième

‘laSexta noche’ accueille le Grand Wyoming et le Gonzo

Ce samedi le Grand Wyoming et Gonzo visitent le plateau de laSexta noche, qui présentera demain dimanche le rafraîchissement Salvados avec une interview de Pablo Iglesias. En outre, à la table des médecins et des scientifiques seront les médecins César Carballo, José Antonio López, Olga Mediano, Julián Ezquerra, Raquel Rodríguez et Juan Torres, ainsi que Graziella Almendral et Mario Viciosa.

21h30 / Movistar CineÑ

Opération Ogre

Espagne, 1979 (100 minutes). Directeur: Gillo Pontecorvo. Interprètes: Gian Maria Volonté, José Sacristán, Ángela Molina, Eusebio Poncela, Féodor Atkine.

L’opération Ogre recrée minutieusement l’attaque qui a tué l’amiral Carrero Blanco. S’il est vrai qu’il manque une plus grande profondeur aux lignes de ses personnages, c’était à l’époque une tentative notable du cinéma espagnol de se pencher sur son histoire la plus récente. Gillo Pontecorvo, auteur de la mémorable Bataille d’Alger, offre une mise en scène efficace proche du style documentaire.

21h30 / Le 1

Les conséquences de la tempête de neige, dans ‘Weekly Report’

L’espace d’information de La 1 comprend aujourd’hui deux rapports. Après Filomena, il analysera les effets de la tempête qui a touché une grande partie de l’Espagne, avec une attention particulière pour les populations les plus vulnérables. Plus tard, Gibraltar, la voie du Brexit, interroge le ministre en chef du Rocher et le ministre espagnol des Affaires étrangères et s’approche de l’accord sur Gibraltar conclu quelques heures avant le désengagement définitif du Royaume-Uni de l’Union européenne le 1er janvier, qui éliminera la frontière en six mois.

22.00 / Le 1

Gala des prix Forqué

Aitana Sánchez Gijón et Miguel Ángel Muñoz présentent le gala des Prix Forqué 2021, qui rendra hommage à des secteurs essentiels pour leur travail pendant la pandémie et au monde de l’industrie audiovisuelle. Los Forqué s’est imposé comme l’un des prix de cinéma les plus prestigieux de l’industrie cinématographique espagnole et intègre cette année trois nouvelles catégories de séries de fiction. Fernando Colomo et Beatriz de la Gándara recevront la médaille d’or, qui est décernée ex aequo pour la première fois.

22.00 / Le 2

Arctique

Arctique. Islande, 2018 (97 minutes). Directeur: Joe Penna. Interprètes: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir.

Un homme a du mal à survivre dans l’Arctique, seul, après un accident d’avion. Avec une telle approche, Joe Penna réalise un petit exploit cinématographique d’intentions presque ascétiques, puisque sa proposition sera de dépouiller l’histoire de tout contenu narratif. Et décontextualiser complètement l’action, pour que seul l’ici et maintenant compte. Aussi fiévreux que douloureux.

22.00 / Drame Movistar

Cité des Anges

États-Unis, 1998 (107 minutes). Directeur: Brad Silberling. Interprétation: Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz.

Le réalisateur de Casper a osé tourner une nouvelle version de nul autre que Wim Wenders ‘Heaven over Berlin. De plus, il a mis à jour l’histoire pour la mettre à Los Angeles. Ce qui devait être un désastre complet s’est avéré cependant une bonne comédie dramatique qui, bien qu’à la lumière de son modèle d’intentions et de résultats, repose sur le charisme du couple dirigeant, bien qu’alourdie par un développement plus que prévisible du action: un ange tombe amoureux d’un humain et, sur un ton plus ou moins doux, ils s’approchent et se séparent successivement. Le film prend vie lorsque l’efficace secondaire Dennis Franz apparaît sur la scène.

22,00 / DMAX

Un mystère en Guyane française

La série Curiosités de la Terre explore une nouvelle énigme, en l’occurrence dans la jungle impénétrable de la Guyane française, où l’on découvre des traces de peuplement. L’archéologue Mark Horton s’y rendra pour enquêter et trouver les fondations d’un grand bâtiment et des coques de machines rouillées. Ses enquêtes ultérieures l’amèneront à découvrir les restes d’une plantation de canne à sucre française barbare qui utilisait l’esclavage illégal.

22.00 / Antenne 3

Nouvel épisode de ‘The Ring Game’

Jorge Fernández reçoit trois nouveaux couples de célébrités ce soir dans The Ring Game. Dans ce cas, il accueillera Agatha Ruíz de la Prada et Lorenzo Caprile, Manolo Sarriá et Santi Rodríguez et Adriana Torrebejano et Raúl Pérez, les trois couples qui se battront pour répondre à toutes sortes de questions sur l’actualité et la culture générale, dans un mécanicien ce qui sera compliqué quand ils devront répondre en plaçant une bague sur un grand écran au sol, à l’endroit où ils pensent que la réponse est correcte.

23.55 / Quatre

Cellule 211

Espagne, 2009 (108 minutes). Directeur: Daniel Monzón. Interprètes: Luis Tosar, Alberto Ammann, Manuel Morón, Carlos Bardem, Luis Zahera.

Le troisième film de Daniel Monzón est devenu le succès du cinéma espagnol en 2009. Bien que Cell 211 souffre de quelques personnages avec peu de trajectoire dramatique et quelques tournants narratifs quelque peu forcés, il est incontestable que Monzón présente une étonnante capacité à tourner des séquences une puissance dévastatrice. Surtout, se dresse la présence d’un monumental Luis Tosar, étonnamment transmuté en un personnage dessiné avec autant de ruse que de précision.

0,14 / # 0

Citoyen Kane

Citoyen Kane. États-Unis, 1941 (114 minutes). Directeur: Orson Welles. Interprètes: Orson Welles, Joseph Cotten, Agnes Moorehead.

Comme il faut supposer que rien de nouveau ne peut être dit sur Citizen Kane, ce qu’il faut faire est de se consacrer à ressentir de nouvelles choses. C’est peut-être là la magie d’un film immortel: son inépuisable capacité de suggestion, sa capacité illimitée à plonger dans les profondeurs du spectateur. Peu importe le nombre de fois où il a été vu car il a toujours l’air neuf. Et il est obligatoire de remercier Orson Welles, qui en plus d’exploser les possibilités techniques et dramatiques de l’image, se transforme en un voyage convulsif et fiévreux aux tenants et aboutissants de l’âme humaine.