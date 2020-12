14h00 / Movistar LaLiga

Cinq dates avec LaLiga

Dès le début de l’après-midi (16h00), les fans pourront suivre un nouveau match de championnat, qui commence par un Atlético de Madrid-Elche dans le Metropolitano. Les prochains à sauter sur le terrain (16h15) seront Barcelone et Valence, deux équipes qui jouent beaucoup dans ce match. A son achèvement (18h30), deux chutes, Osasuna-Villarreal et Levante-Real Sociedad, Et, enfin (21h00), Séville reçoit Valladolid à Pizjuán.

15.35 / Le sixième

“ Le retour de Superman ”

États-Unis, 2006 (154 minutes). Réalisateur: Bryan Singer. Interprétation: Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden.

Cinq ans se sont écoulés depuis que Superman a quitté la Terre pour rechercher son monde. Maintenant, il est de retour pour constater que tout ce qu’il espérait trouver a changé. Avec cet argument, le protagonisme de Brandon Routh, la direction efficace de Bryan Singer et une grande démonstration d’effets spéciaux commencent cette révision luxueuse du personnage mythique de la bande dessinée.

15.45 / Quatre

‘Le monde perdu (Jurassic Park)’

Monde perdu. États-Unis, 1997 (123 minutes). Directeur: Steven Spielberg. Interprètes: Jeff Goldblum, Julianne Moore, Richard Attenborough.

Basé sur le roman de Michael Crichton, Steven Spielberg a tourné cette suite divertissante de Jurassic Park. Dans cet épisode, les dinosaures partagent la vedette avec Jeff Goldblum et Richard Attenborough. Une fantaisie préhistorique correcte ornée de bons effets spéciaux.

15.47 / # 0

‘Les vacances’

Les vacances. États-Unis, 2006 (138 minutes). Directeur: Nancy Meyers. Interprétation: Kate Winslet, Cameron Díaz, Jude Law.

Après le succès de Quand on s’y attend le moins, Nancy Meyers a réalisé cette comédie romantique qui tente de retrouver la saveur des classiques du genre à travers l’histoire de deux femmes (Kate Winslet et Cameron Díaz) qui, après un échec amoureux, échangent leur maisons, à des milliers de kilomètres, pour guider leur vie.

18.04 / Quatre

‘Voyage au centre de la Terre’

Voyage au centre de la terre. États-Unis, 2008 (89 minutes). Directeur: Eric Brevig. Interprètes: Brendan Fraser, Josh Hutcerson.

Le classique écrit par Jules Verne rencontre ici une nouvelle version avec Brendan Fraser. L’acteur bien connu joue un professeur de sciences qui découvre un indice qui pourrait indiquer où se trouve son frère disparu des années plus tôt. Avec son neveu, il se rend en Islande à la recherche d’indices supplémentaires. A voir en famille.

18h30 / Le Sixième

«Petite Nicky»

États-Unis, 2000 (87 minutes). Directeur: Steven Brill. Interprètes: Adam Sandler, Patricia Arquette, Harvey Keitel, Rhys Ifans.

Comédie surréaliste originale qui part d’un point de départ fou: Satan prend sa retraite et ses enfants, en qui il n’a pas le moins confiance, décident de monter un nouvel enfer à New York. Adam Sandler dirige un casting aussi diversifié qu’attrayant, comprenant, entre autres, Harvey Keitel, jouant le diable; Quentin Tarantino, ou le Gallois de Notting Hill, Rhys Ifans.

19.43 / Hollywood

‘Le masque de Zorro’

Le masque de Zorro. États-Unis, 1998 (132 minutes). Directeur: Martin Campbell. Interprètes: Antonio Banderas, Anthony Hopkins.

Martin Campbell (007: Casino Royale) a réalisé ici un film vraiment divertissant, avec tous les ingrédients du cinéma swashbuckling: action, amour, humour, honneur et la notoriété de deux stars internationales comme Anthony Hopkins et Antonio Banderas.

21.00 / Le Sixième

‘laSexta noche’ reçoit la visite d’Arancha González Laya

Le programme animé par Iñaki López, laSexta noche, reçoit la visite du ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya et de l’économiste Miguel Sebastián. De plus, l’acteur et comédien Millán Salcedo, l’ex-boxeur Poli Díaz, le groupe musical Pimpinela et Boticaria García seront au programme. Enfin, la table désormais classique des médecins et scientifiques sera composée des médecins César Carballo, José Antonio López, Julio Mayol, Alfredo Corell et Silvia Durán, ainsi que des vulgarisateurs Mario Viciosa et Graziella Almendral.

21h30 / Le 1

‘Rapport hebdomadaire’ compa en ligne

Cette année, 20% de moins ont été dépensés qu’en 2019. La baisse des revenus punit avant tout les petites entreprises. Au contraire, les ventes sur Internet montent en flèche. Selon l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU), six clients sur dix recherchent des cadeaux sur Internet. Le rapport hebdomadaire aborde ce soir dans le rapport eNavidad l’impact de la pandémie sur les habitudes de consommation. En outre, les caméras du programme ont parcouru pendant plusieurs jours la Cañada Real, l’une des plus grandes colonies illégales d’Europe. Enfin, Poisons, la mort invisible parle des nouveaux agents destinés à provoquer la terreur chez leurs victimes et dans la communauté. Stephen Kinzer, chercheur sur les opérations clandestines historiques du gouvernement américain dans le monde, auteur de «Poisoner-in-chef», s’interroge également sur le présent des nouvelles armes de destruction massive.

22.00 / Hollywood

‘Maître et commandant: l’autre côté du monde’

Maître et commandant: l’autre côté du monde. États-Unis-Australie, 2003 (132 minutes). Directeur: Peter Weir. Interprètes: Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy.

Le dixième volet de la série de romans Master and Commander, écrite par Patrick O’Brian, a servi à Peter Weir (Sole Witness et The Club of Dead Poets) pour tourner ce spectacle visuel sur la vie en haute mer. Avec le rôle principal de Russell Crowe, le film évoque les grands exploits du cinéma de genre, plein de héros et de méchants de bravade, de scènes d’action spectaculaires, de tempêtes, d’embarquements et de poursuites au large. Oscar pour sa photographie et son son.

22.10 / Antenne 3

‘Interstellaire’

États-Unis, 2014 (169 minutes). Directeur: Christopher Nolan. Interprétation: Matthew McConaughey, Anne Hathaway.

Après The Dark Knight Rises, Christopher Nolan s’est habilement lancé dans un conte de science-fiction épique dans lequel un avenir incertain oblige un groupe de personnes à se lancer dans une mission décisive. Entre les deux, des relations personnelles complexes. Oscar pour ses effets visuels et le bon travail de ses protagonistes, Matthew McConaughey et Anne Hathaway. A noter également une ambiance musicale très réussie, l’œuvre de Hans Zimmer, qui lui a valu les nominations aux Oscars, aux Golden Globe et aux BAFTA.

23.25 / Le 2

Émotions dans la “ nuit thématique ”

Nos capacités intellectuelles et notre état d’esprit sont étroitement liés à ce que nous mangeons, l’estomac devenant notre deuxième cerveau. La soirée thématique raconte comment la nourriture nous conditionne à travers deux documentaires. Dans le premier, Un cerveau bien nourri, il est montré comment le microbiote intestinal est un agent de liaison entre les aliments et nos neurones. Mais quel est le menu idéal pour le cerveau? Le deuxième article de ce soir, The Truth About Fat, explore comment, depuis des générations, la graisse a été considérée comme l’un des pires ennemis du corps humain. Il a été diabolisé comme un risque pour la santé et les personnes en surpoids ont été qualifiées de trop gloutonnes ou paresseuses pour faire des choix sains. Mais les scientifiques commencent à comprendre que le rôle de la graisse englobe de nombreux autres aspects.

23,35 / TCM

«Qui a peur de Virginia Woolf?

Qui a peur de Virginia Wolf? États-Unis, 1966 (134 minutes). Directeur: Mike Nichols. Interprètes: Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Segal.

Pour ses débuts dans le monde de la réalisation, le nouveau venu Mike Nichols (The Graduate), s’inspirant du travail magistral d’Edward Albee, lance un drame acide et émouvant qui analyse les relations de couple. Un couple marié aisé qui, lors d’un dîner entre amis, profite de l’occasion pour se détruire, mettant en lumière les misères et les sombres secrets de leur coexistence, sont les protagonistes de cette histoire intense qui a été récompensée de cinq Oscars, dont un pour lui. excellent travail d’Elizabeth Taylor.

23.35 / Le 1

“Une autre thérapie dangereuse. Rechute totale!”

Analysez cela. États-Unis, 2002 (96 minutes). Directeur: Harold Ramis. Interprétation: Robert de Niro, Billy Cristal, Lisa Kudrow.

Le patron de la mafia Paul Vitti et le psychiatre gentrifié Ben Sobel vivent de nouvelles aventures lorsque le premier sort de la mythique prison de Sing Sing dans cette comédie hilarante qui, bien que moins gracieuse que le premier opus, permet au spectateur de profiter du duel d’interprétation par Billy Cristal et Robert de Niro.

23,50 / # 0

‘Movistar + sessions’ avec Rozalén

Sessions Movistar + s’habille avec un concert spécial de Rozalén, marraine du nouveau finaliste du concours des nouveaux talents SM + Rookies: Valdivia de Madrid. L’auteur de The Violet Door jouera des chansons de son dernier album, The Tree and the Forest. Alors que Valdivia interprétera pour la première fois à la télévision trois chansons de son premier album, Cero. Et comme point d’orgue de la fête, les deux artistes interpréteront un thème commun. Le présentateur, Arturo Paniagua, parlera à la fois de la carrière naissante de Valdivia et du doux moment que vit Rozalén.