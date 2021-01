15h30 / Le Sixième

‘Contact’

États-Unis, 1997 (143 minutes). Directeur: Robert Zemeckis. Interprètes: Jodie Foster, James Woods, Matthew McConaughey, John Hurt.

Le box-office vendeur Robert Zemeckis revient au cinéma avec cette aventure spatiale, dans laquelle il s’adapte, après 17 ans de négociations infructueuses et grâce à la présence de Jodie Foster dans le casting, le best-seller de Carl Sagan. Casting de cloches et un scénario avec des possibilités pour une histoire qui n’a pas atteint plus en raison d’une fin quelque peu floue.

15.45 / Quatre

‘Chronologie’

États-Unis, 2003 (140 minutes). Directeur: Richard Donner. Interprètes: Paul Walker, Frances O’Connor, Gerard Butler.

Basé sur un original du prolifique Michael Crichton et réalisé par Richard Donner (Superman et Lethal Weapon), ce film divertissant montre l’odyssée d’un groupe d’archéologues qui, on ne sait pas comment, doivent retourner dans la France de la guerre de les Cent Ans pour sauver le directeur des fouilles.

15.47 / TCM

‘Maids and ladies’

L’aide. États-Unis, 2011 (146 minutes). Directeur: Tate Taylor. Interprétation: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Sissy Spacek, Jessica Chastain.

Une adaptation divertissante du roman du même nom de Kathryn Stockett, qui se déroule dans le Mississippi des années 1960. Avec un casting serré (notamment des performances de Viola Davis et d’Octavia Spencer, lauréate d’un Oscar), Tate Taylor propose un drame sudiste efficace sur le racisme et la ségrégation, nuancé par de sages touches d’humour. Dommage que l’ensemble, malgré sa qualité indéniable, soit au-dessus du sucre et manque de quelques doses de critiques nécessaires.

17,50 / Quatre

‘Le mousquetaire’

Le mousquetaire. États-Unis-Allemagne-Luxesmburgo, 2001 (95 minutes). Directeur: Peter Hyams. Interprètes: Justin Chambers, Catherine Deneuve.

Dans son dixième travail en tant que réalisateur, Peter Hyams (Zero Atmosphere) a combiné des éléments classiques du cinéma de cape et d’épée avec la chorégraphie spectaculaire des films made in Hong Kong, et a épousé sans vergogne le cinéma commercial pour faire ce nouveau remake du film. Dumas classique. Passable, bien que loin des meilleures versions.

20.40 / Movistar CineÑ

‘Simon du désert’

Mexique, 1965 (44 minutes). Directeur: Luis Buñuel. Interprètes: Claudio Brook, Silvia Pinal, Luis Aceves, Hortensia Santoveña.

Près de quarante ans plus tard, Luis Buñuel fait à nouveau référence à El perro andaluz pour tourner ce moyen métrage, basé sur un ancien projet de García Lorca, qui se concentre sur un disciple de Simeón, El Estilita, qui après de nombreuses années téléchargé dans une colonne succombe devant les charmes d’une belle femme. Œuvre inachevée sur le ton d’une comédie incontournable pour les amateurs de bon cinéma.

21h00 / Movistar LaLiga

Alavés reçoit le Real Madrid

Après leur élimination inattendue en Copa del Rey contre Alcoyano, le Real Madrid visite Alavés en proie à des pertes (en plus de Zidane avec un coronavirus, ils ne seront pas à Mendizorroza Ramos, Valverde, Carvajal, Rodrygo et Odegaard). Les hommes de Pitu Abelardo, quant à eux, espèrent répéter le résultat du match aller (1-2) et s’imposer. En outre, trois autres matches seront disputés, Huesca-Villarreal (14h00), Séville-Cadix (16h15) et Real Sociedad-Betis (18h30).

21h30 / Le 1

Relais présidentiel dans ‘Rapport hebdomadaire’

Ce soir, rapport hebdomadaire adresses le remplacement à la présidence des Etats-Unis, qui est devenu effectif ce mercredi avec l’investiture de Joe Biden. Le programme s’est entretenu avec des électeurs des deux partis, avec des porte-parole des mouvements sociaux et politiques, avec des analystes et des experts pour montrer le panorama auquel Joe Biden est confronté. Aussi, à l’occasion du centenaire de sa naissance. Le programme propose un reportage sur la figure de Luis García Berlanga, créateur de films tels que Welcome Mister Marshall, Plácido, El verdugo ou La escopeta nacional.

21.55 / Le 2

‘Tout se passe à Tel Aviv’

Tel Aviv en feu. Luxembourg, 2018 (100 minutes). Directeur: Sameh Zoabi. Interprètes: Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton.

Le conflit entre Palestiniens et Israéliens est utilisé par le réalisateur de documentaires Sameh Zoabi pour diriger ce mélange étrange et ironique (il rit respectueusement des Arabes et des Juifs) qui se déroule dans les entrailles d’un feuilleton palestinien populaire et les conflits qui surgissent derrière des caméras. Une histoire qui met l’accent sur le dialogue entre les parties en conflit et pour laquelle son acteur principal, Kais Nashif, a été récompensé à la Mostra de Venise. Différent.

22.00 / TCM

‘Une nuit à l’opéra’

Une nuit à l’opéra. États-Unis, 1935 (85 minutes). Directeur: Sam Wood. Interprètes: Groucho, Chico et Harpo Marx.

Comédie inoubliable des Marx Brothers se déroulant dans le monde élégant de l’opéra et mise en scène par un artisan de la catégorie Sam Wood (Pour qui sonne la cloche et au revoir, M. Chips). Diverses folies, dialogues impossibles et certaines des scènes les plus mémorables de la grande histoire du cinéma – la cabane pleine de monde ou Harpo accroché aux cordes derrière la scène – lui donnent la catégorie du classique.

22.00 / Antenne 3

Nouvelle date avec ‘The Ring Game’

Le plaisir se poursuit ce samedi avec un double volet de The Ring Game avec des célébrités. A cette occasion, Jorge Fernández accueille Blas Cantó et Marta Torné, María del Monte et El Cordobés et Leo Harlem et Llum Barrera, les trois couples qui se battront pour la victoire dans la première tranche. Dans le deuxième programme, Arkano et Sara Escudero, Silvia Abril et Salva Reina et Maxi Iglesias et Iván Massagué s’affronteront dans ce concours particulier.

22.02 / Drame Movistar

‘La route’

États-Unis, 2009 (106 minutes). Directeur: John Hillcoat. Interprètes: Robert Duvall, Viggo Mortensen, Charlize Theron, Guy Pearce.

Dans un avenir dévasté par un mystérieux cataclysme, un père et son fils se rendent sur la côte à la recherche d’un endroit sûr pour s’installer. Ainsi commence cette fable apocalyptique très divertissante, mettant en vedette un convaincant Viggo Mortensen et adaptée par le cinéaste australien John Hillcoat d’un roman de l’auteur de No Country for Old Men, Cormac McCarthy. Une histoire bien racontée, d’une grande force visuelle et parfaitement photographiée par l’espagnol Javier Aguirresarobe.

22.10 / Neox

‘Intouchable’

France, 2011 (112 minutes). Réalisateur: Olivier Nakache et Eric Toledano. Interprètes: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot.

Un riche aristocrate, interprété par François Cluzet, devenu tétraplégique, engage un jeune homme de la banlieue parisienne qui vient de sortir de prison (Omar Sy) pour travailler comme assistant. Ils n’ont rien en commun et le jeune homme ne semble pas être la meilleure personne pour cela, mais une amitié inhabituelle va naître entre eux. C’est à quel point l’intrigue de cette comédie intelligente et primée à plusieurs reprises est, avec quelques touches dramatiques nécessaires, transformée en la production française la plus rentable de l’histoire.

23h30 / Le 2

La “ soirée à thème ” d’Adolf Hitler

À l’occasion de la Journée internationale du souvenir des victimes de l’Holocauste, La Nuit thématique se penche sur l’esprit malade d’Hitler. Obsédé par sa sécurité personnelle, il a employé des stratégies surprenantes pour garder ses peurs incessantes à distance. Une autre obsession était Paris. Il admirait leur art, mais il répudiait les Français. Dans le premier documentaire de la nuit, Power and Paranoia in the Third Reich, il montre comment il a fait face à une quarantaine d’attaques et de tentatives d’assassinat. Basé sur des archives et des témoignages d’historiens et de psychiatres, ce documentaire révèle les peurs les plus profondes d’Adolf Hitler. Deuxièmement, Hitler à Paris, se déplace au 23 juin 1940. Après la défaite de la France contre l’Allemagne nazie, Hitler fait une visite éclair à Paris. Architecte raté, il avait toujours rêvé de découvrir cette ville comme un simple touriste. Grâce au grand nombre d’images d’archives disponibles, ce documentaire suit pas à pas Hitler lors de sa visite à Paris et révèle la relation ambiguë du dictateur avec la Ville Lumière, entre fascination et révulsion.

23.55 / Quatre

‘L’ombre du royaume’

Le Royaume. États-Unis, 2007 (110 minutes). Directeur: Peter Berg. Acteurs: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper.

Avec un casting des plus connus, dirigé par Jamie Foxx, ce thriller correct d’agents du FBI qui persécutent des terroristes islamiques dans une Arabie saoudite pas très hospitalière est présenté. Une production de Michael Mann dont Peter Berg aurait pu tirer davantage parti.

23,57 / # 0

‘La dame de Shanghai’

La dame de Shanghai. États-Unis, 1948 (85 minutes). Directeur: Orson Welles. Interprètes: Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane.

Magnifique adaptation du roman de Sherwood King qui se concentre sur la toile d’araignée que les Bannister (Rita Hayworth et Everett Sloane) tissent autour du marin Michael O’Hara et qui mène à la tragédie. Orson Welles, en tant que réalisateur, protagoniste et scénariste, a tourné un film plein d’intrigues, de frénésie et de baroque dans lequel en plus d’utiliser presque tous les modèles de genre en quelques années au cours desquels le thriller traversait l’une de ses meilleures périodes, il a mis sa personnalité unique.

1.17 / TCM

‘En fait, tu n’as jamais été là’

Tu n’as jamais vraiment été là. Royaume-Uni, 2017 (95 minutes). Directeur: Lynne Ramsay. Interprètes: Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola, John Doman.

Joe, ancien combattant de la marine et de la guerre, est un gars solitaire qui se consacre à essayer de sauver les femmes exploitées sexuellement. Aucun ami ou amant autorisé. Un jour, elle reçoit un appel d’un homme politique dont la fille a été kidnappée. La personne chargée de donner vie à ce personnage sombre est Joaquin Phoenix, le protagoniste de ce mélange absorbant d’intrigues et de drames qui lui a valu le prix du meilleur acteur au festival de Cannes. En charge de la réalisation et du scénario, une Lynne Ramsay efficace.

1.36 / Sundance TV

‘Thèse’

Espagne, 1996 (119 m.). Directeur: Alejandro Amenábar. Interprètes: Ana Torrent, Eduardo Noriega, Fele Martínez, Nieves Herranz.

Alejandro Amenábar, à ses débuts dans le monde du long-métrage, surprend par cette histoire intrigante et morbide, qui analyse, à travers une étudiante universitaire qui fait sa thèse sur la violence audiovisuelle, le monde sombre des snuff-movies. Bien qu’il présente des défauts typiques de l’inexpérience, nous sommes face à un thriller urbain plein d’impudence et récompensé de sept prix Goya qui laissaient déjà entendre la qualité de l’un des meilleurs réalisateurs du cinéma espagnol actuel.