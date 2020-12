15.35 / Le sixième

«Poséidon»

États-Unis, 2006 (98 minutes). Directeur: Wolfgang Petersen. Interprètes: Kurt Russell, Josh Lucas, Richard Dreyfuss.

Nouvelle version de L’Aventure du Poséidon, film clé du cinéma catastrophique des années 70, qui entre les mains d’un réalisateur comme Wolfgang Petersen (The Perfect Storm) devient l’exemple typique du cinéma commercial sans plus de prétentions que celles de divertir tous les publics. L’obtient.

15.45 / Quatre

‘Pirates des Caraïbes: Le coffre du mort’

Pirates des Caraïbes: Le coffre du mort. États-Unis, 2010 (125 minutes). Directeur: Gore Verbinski. Interprétation: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.

Deuxième volet des aventures de pirates du capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp). Répétant le schéma de la première partie et également réalisé par Gore Verbinski, cette fois une nouvelle menace plane sur le Black Pearl, car Jack a une vieille dette de sang envers le redoutable Davy Jones, le maître des profondeurs de l’océan. Le tout agrémenté de bonnes scènes d’action, d’effets spéciaux réalisés et de la bonne dose d’humour.

16.05 / # 0

‘Le diable s’habille en Prada’

Le diable s’habille en Prada. États-Unis, 2006 (105 minutes). Directeur: David Frankel. Interprètes: Meryl Streep, Anne Hathaway.

Après avoir réalisé plusieurs épisodes de Sex and the City, David Frankel a fait le saut avec cette satire apte du monde de la mode qui montre les efforts d’une jeune femme (Anne Hathaway) pour satisfaire les caprices de son patron inconstant (Meryl Streep, Nominé aux Oscars).

16.26 / Sundance TV

‘Crash’

États-Unis, 2004 (115 minutes). Editeur: Paul Haggis. Interprétation: Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon.

Les Oscars du meilleur film, scénario et montage garantissent la qualité de ce film ambitieux et controversé, qui a marqué les débuts de réalisateur de Paul Haggis. Un film exceptionnel qui montre le drame social de la xénophobie, des préjugés, de la méfiance et de la peur des relations avec les autres dans Los Angeles déshumanisées. Les personnages principaux sont incarnés par un Matt Dillon très correct dans le rôle d’un policier raciste et une Sandra Bullock qui était ici très loin de ses rôles habituels.

17h30 / Le 1

‘Un kangourou super dur’

Le pacifiste. États-Unis, 2005 (91 minutes). Directeur: Adam Shankman. Interprétation: Vin Diesel, Brittany Snow, Max Thieriot.

Comédie familiale dans laquelle le dur marin en service, l’acteur Vin Diesel (Diablo), doit s’occuper des enfants d’un scientifique assassiné travaillant sur une invention secrète importante. Bien sûr, vous verrez bientôt que s’occuper des enfants est beaucoup plus difficile que de résoudre les missions les plus dangereuses.

18.01 / Fox Life

‘Intime et personnel’

De près et personnel. États-Unis, 1997 (120 minutes). Directeur: Jon Avnet. Interprètes: Robert Redford, Michelle Pfeiffer.

Robert Redford et Michelle Pfeiffer jouent dans cette comédie romantique sympathique sur le monde du journalisme, dont l’intrigue tente de répondre à deux questions: comment devenir une star de la télévision et comment combiner vie professionnelle et sentimentale. Jon Avnet réalise ce long métrage, qui combine efficacement des éléments dramatiques avec des éléments proprement humoristiques. Quelque chose comme le classique A Star is Born de George Cukor, mais dans une version moderne.

18.15 / Calle 13

‘Volcan’

États-Unis, 1997 (100 minutes). Directeur: Mick Jackson. Interprétation: Tommy Lee Jones, Anne Heche.

Avec un grand affichage d’effets spéciaux, ce film est présenté qui tente de récupérer le style des productions catastrophiques des années soixante-dix. Situé à Los Angeles, il concentre son attention sur les mouvements sismiques et la rivière de lave conséquente qui peut détruire la ville gigantesque. Tommy Lee Jones et Anne Heche sont les stars de cet épisode au rythme effréné.

19.00 / BUT

Hommage à Diego Armando Maradona

La spéciale Maradona 86 analysera le chef-d’œuvre du légendaire joueur argentin. Sa performance à la Coupe du monde de 1986 au Mexique a été le summum de son génie du football et la plus grande influence d’un seul joueur dans la victoire d’une équipe. Avec la participation d’Enrique Ortego, qui l’a rencontré dans les années 1980, et de Toni Padilla, expert de sa figure, Maradona 86 abordera les aspects sportifs, sociaux et culturels de ce titre. Il aura également la participation télématique de certains collègues, rivaux, membres du personnel d’entraîneurs et journalistes qui ont accompagné Maradona dans un tournoi qui a fait de lui non seulement le leader de cette Argentine, mais aussi l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Cette émission spéciale précédera la diffusion complète du film officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 1986, Heroes.

21h30 / Le 1

Résumé de l’année dans ‘Rapport hebdomadaire’

Avec le rapport intitulé Confinando 2020, ce soir Weekly Report dit au revoir à une année difficile et douloureuse qui a mis tout le monde à l’épreuve. Le sentiment le plus répandu est qu’en 2020, il n’a été question d’autre chose que de coronavirus. La pandémie s’est étendue à tous les coins de la planète. Les morts dans le monde dépassent le million et demi. En Espagne, ils sont près de 50 000. Les systèmes de santé ont été à la pointe et l’économie mondiale a subi un revers historique. Mais, bien que la pandémie se soit emparée de tout, on ne peut oublier, entre autres choses, le nouveau cap que la victoire de Joe Biden sur Trump signifiera pour les États-Unis et ses alliés, ou les effets évidents du changement climatique avec les incendies et les inondations. de plus en plus dévastatrice. En Espagne, la gestion de la crise sanitaire et économique en ces mois d’incertitude et de douleur a été marquée par une tension politique constante qui a duré tout au long de l’état d’alerte et de la désescalade qui a suivi. Le scandale de l’émergence du roi émérite à Abu Dhabi a choqué un pays qui pendant des décennies l’avait mythifié et a divisé le gouvernement de coalition sur le rôle de la monarchie.

22.00 / Drame Movistar

‘Une histoire du Bronx’

Un conte du Bronx. États-Unis, 1993 (115 minutes). Directeur: Robert de Niro. Interprètes: Robert de Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato.

De Niro a fait ses débuts dans la fabrication avec cette histoire élaborée, basée sur un monologue théâtral que Chazz Palminteri a élaboré à partir d’un événement réel. Le film, crédible, bien interprété et avec un décor parfait, raconte les problèmes de conscience d’un jeune homme qui vit dans le tumultueux quartier italien du Bronx à New York et ne sait pas où aller dans sa vie.

22.00 / AXN

‘Coeurs d’acier’

Fureur. États-Unis, 2014 (128 minutes). Directeur: David Ayer. Interprétation: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf.

L’histoire dure et claustrophobe de cinq soldats qui, coincés dans un tank, s’avancent vers le cœur de l’Allemagne nazie, centre cet épisode efficace qui reprend les fondements classiques du cinéma sur la Seconde Guerre mondiale. Beau travail de Brad Pitt et une finition sans trop de force.

22.10 / Antenne 3

Deuxième saison de ‘The Ring Game’

Avec trente-six visages célèbres de la télévision, de la mode, de la musique ou de la corrida, la deuxième saison de The Ring Game commence. Cette nouvelle version célébrité, qui aura à nouveau Jorge Fernández comme maître de cérémonie, mettra en vedette, entre autres, des visages bien connus tels que les acteurs Salva Reina, Paco Tous, María Castro et Kira Miró; les comédiens Carlos Latre, Leo Harlem et les frères Cadaval; ou la télévision Silvia Abril, Llum Barrera et Sara Escudero; qu’ils se mêleront aux créateurs de mode Ágatha Ruiz de la Prada et Lorenzo Caprile; et avec des chanteurs comme David Bustamante, Chenoa ou Rosa López. Le torero Manuel Benítez El Cordobés participera également à cette édition où l’Alaska et Mario Vaquerizo ne pouvaient pas manquer. Votre animateur se chargera de lancer toutes sortes de questions sur l’actualité et la culture générale. La mécanique est compliquée lorsque les concurrents doivent répondre en plaçant un anneau sur un grand écran situé au sol, à l’endroit où ils pensent que se trouve la bonne réponse. Pour cela, ils doivent mettre en jeu leurs connaissances, mais aussi leur logique et leur précision. Et le fait est que les anneaux varient en taille selon le tour et dans de nombreux cas, ils seront si petits que les concurrents auront besoin d’une grande ruse pour les manipuler.

23,33 / TCM

‘La côte d’Adam’

La côte d’Adam. États-Unis, 1949 (101 minutes). Directeur: George Cukor. Interprètes: Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Judy Holliday.

La comédie sophistiquée de George Cukor sur un couple marié qui s’affronte, l’un en tant que procureur et l’autre en tant qu’avocat de la défense, dans une affaire de meurtre. Une des grandes productions hollywoodiennes sur la guerre des sexes qui a énormément bénéficié de la présence du couple toujours efficace formé par Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Un classique du genre.

23.35 / Le 2

“ Soirée thématique ” de Charles Chaplin

Charles Chaplin, toujours plein d’ironie, a su divertir le public avec ses films tout en critiquant les injustices sociales. Cette édition de Thematic Night plonge dans la vie de ce génie du cinéma à travers deux documentaires. Dans le premier, FBI: le dossier Chaplin, convaincu que Charles Chaplin travaille pour Moscou en raison du contenu vindicatif de ses films, Edgar Hoover le regarde constamment pendant près d’un demi-siècle. Dans le second, Chaplin el Bali, après une dure tournée en Europe pour promouvoir City Lights, Chaplin a besoin d’une pause physique et mentale. Bali sera votre destination. Là, il trouve la paix dont il a besoin. Fascinés par le mode de vie de ses habitants et leurs danses, ils vous inspireront pour créer vos pantomimes.

24.00 / ATRESplayer PREMIUM

Les retrouvailles de ‘Physique ou Chimie’

La plateforme de paiement d’Atresmedia présente ce soir le premier des deux épisodes de FoQ: les retrouvailles, suite de la populaire série sortie en 2008 et qui raconte ce qui est arrivé à ses protagonistes ces dernières années. Ce seront leurs visages les plus reconnus qui entreront à nouveau dans la peau des personnages qui ont marqué toute une génération de jeunes. Parmi les étudiants, Andrea Duro (Yoli), Angy (Paula), Maxi Iglesias (Cabano), Sandra Blázquez (Alma), Adam Jezyerski (Gorka), Leonor Martín (Cova), Andrés Cheung (Yan), Javier Calvo (Fer) et Adrián Rodríguez (David) feront partie de la distribution de la mini-série. Il y aura également des retrouvailles entre les professeurs. Ana Milan (Olimpia), Blanca Romero (Irene), Álex Barahona (Berto), Marc Clotet (Vaquero) reprendront les rôles qui les ont fait connaître il y a dix ans. En outre, la fiction mettra en vedette l’acteur Jose Lamuño dans le rôle d’Oriol.

0.52 / Canal Paramount

‘Robin des Bois, prince des voleurs’

Robin des Bois: Prince des voleurs. États-Unis, 1991 (137 minutes). Directeur: Kevin Reynolds. Interprètes: Kevin Costner, Mary Elisabeth Mastrantonio, Morgan Freeman.

Loin sont les magnifiques résultats obtenus par Michael Curtiz dans Robin de los Bosques. Désormais, sous la tutelle de Kevin Reynolds, l’histoire du célèbre voleur qui a volé les riches pour donner aux pauvres se limite à dilapider son budget ostentatoire à la poursuite d’une mise en scène réussie, mais clairement insuffisante. Malgré tout, c’est très divertissant.

2.40 / Drame Movistar

‘Chaleur’

États-Unis, 1995 (163 minutes). Directeur: Michael Mann. Interprétation: Al Pacino, Robert de Niro, Val Kilmer, Jon Voight.

Les rivalités entre un policier nerveux et un criminel sont au centre de l’intrigue de ce thriller attrayant et au rythme effréné, qui a fondé une grande partie de son efficacité sur sa mise en scène impeccable et sur le duel magistral de deux génies d’acteurs comme Al Pacino et Robert de Niro. . L’une des meilleures œuvres de Michael Mann.