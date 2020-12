14h00 / Movistar LaLiga

LaLiga joue en regardant l’Europe

La journée s’ouvre au stade de la Ciudad de Valencia (avec le match que Levante et Getafe vont jouer. Dans l’après-midi, il est temps pour les quatre représentants espagnols en Ligue des champions de prendre le terrain la semaine prochaine lors du dernier match de la phase de groupes des champions. D’abord (16h15), Séville accueille le Real Madrid au Pizjuan, séparé au classement par un seul point en faveur de Madrid. A la fin (18h30), le L’Atlético de Madrid affrontera Valladolid dans le Metropolitano, deux équipes aux perspectives très différentes, les disciples de Cholo pour aspirer au leadership et les pucelanos pour échapper aux lieux de relégation. Et pour finir (21h00), un intéressant Cadix-Barcelone en Ramón de Carranza, avec les gens de Cadix classés de manière inattendue devant les Catalans en Liga.

15h00 / Movistar Cine Ñ

‘Groupe 7’

Espagne, 2012 (100 minutes). Directeur: Alberto Rodríguez. Int.: Mario Casas, Antonio de la Torre, Inma Cuesta, Joaquín Núñez.

Alors que Séville se prépare à devenir la vitrine mondiale de l’exposition universelle de 1992, une équipe de quatre policiers tente de nettoyer les rues des trafiquants et des criminels. Avec cet argument commence une intrigue policière trouble et énergique dirigée avec sa minutie habituelle par Alberto Rodríguez (un an plus tard, il se consacrerait à l’intense La isla minim). À la tête du casting de cette histoire de coercition, de mensonges et de demi-vérités se trouvent les efficaces Mario Casas et Antonio de la Torre, parfaitement soutenus, entre autres, par deux comédiens dont les solides performances ont été récompensés au Goya, Julián Villagrán (second rôle) et Joaquín Núñez (acteur de révélation).

15.45 / Quatre

‘Spider-Man 2’

États-Unis, 2004 (123 minutes). Directeur: Sam Raimi. Interprètes: Toby Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina.

Deuxième tranche de film mettant en vedette Spiderman, le héros populaire de Marvel. Encore une fois, Toby Maguire, sous le commandement de Sam Raimi, enfile le costume d’arachnide pour affronter le méchant de service, cette fois le Dr Octopus (rôle joué par Alfred Molina). Divertissement familial pur.

15,50 / Neox

«Skyfall»

Royaume-Uni, 2012 (143 minutes). Directeur: Sam Mendes. Int.: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes.

Vingt-troisième tranche de la série de films à succès mettant en vedette le personnage né de la plume d’Ian Fleming, que Daniel Craig joue ici pour la troisième fois. Désormais, sous la direction du toujours intrigant Sam Mendes (American Beauty), l’agent 007 affrontera l’Espagnol Javier Bardem, qui incarne un ancien agent du MI6 qui cherche à se venger personnellement contre M, qui est ramené à la vie par Judi Dench. Le film a remporté deux Oscars, l’un pour le meilleur montage sonore et l’autre pour la meilleure chanson. Très divertissant.

17.40 / Le Sixième

‘Épidémie’

Épidémie. États-Unis, 1995 (123 minutes). Directeur: Wolfgang Petersen. Interprètes: Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman.

Bien que son intrigue ne soit pas nouvelle, sa mise en scène et, surtout, ses interprétations prudentes (enfin Dustin Hoffman menant un casting plein de visages familiers, tels que Morgan Freeman, Kevin Spacey et Cuba Gooding Jr.) l’élevent au-dessus du bas. moyen de cinéma catastrophique. Wolfgang Petersen (The Perfect Storm) était en charge de la réalisation de ce film divertissant, bien que gaspillé, sur des virus mortels et des militaires à grosse tête.

18.11 / MTC

‘Truman Capote’

États-Unis, 2005 (109 minutes). Directeur: Bennett Miller. Interprètes: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener.

Drame biographique exceptionnel centré sur une partie de la vie du célèbre écrivain Truman Capote, plus précisément de 1959, année où il a lu dans un journal le meurtre brutal des quatre membres d’une famille au Kansas, jusqu’au jour, en 1965, où le responsables ont été exécutés. Un film captivant pour lequel son acteur principal, un impressionnant Philip Seymour Hoffman, a reçu un Oscar.

19.00 / Le 1

‘Enfin seul’

Espagne, 1994 (100 minutes). Directeur: Antonio del Real. Interprètes: Alfredo Landa, María José Alfonso.

Les hiboux ne veulent pas voler hors du nid et les parents en ont assez des drageons autour d’eux. C’est l’argument de cette production d’Antonio del Real, qui a fondé tout son effet voulu, qui a échoué, sur la présence d’un autoritaire Alfredo Landa. Humour des années 60 dans une comédie dans le plus pur style télévisuel de l’époque.

20.14 / TCM

‘Devine qui vient ce soir’

Devinez qui vient dîner. États-Unis, 1967 (103 minutes). Directeur: Stanley Kramer. Interprètes: Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn.

La délicieuse comédie de Stanley Kramer dans laquelle ses sentiments et ses préoccupations sociales réapparaissent; dans ce cas, le mariage entre une jeune femme blanche (Katharine Houghton) et un homme noir très instruit (Sidney Poitier). Pour la dernière fois, Spencer Tracy et Katharine Hepburn ont travaillé ensemble, laissant leur empreinte de qualité tout au long de cette merveilleuse histoire.

21.00 / Divinité

Gala des LOS40 Music Awards 2020

LOS40 Music Awards 2020 est le grand événement musical qui récompense le travail et les efforts des artistes nationaux et internationaux du moment. Stars à succès, artistes révélateurs et voix consolidées de la scène musicale nationale et internationale, telles que Maluma, Dua Lipa, Pablo Alborán, Dani Martín, Tones and I, David Bisbal, Pablo López, Lola Índigo, Beret, C. Tangana, Ana Mena, Fred de Palma, Rocco Hunt, Nea, Camilo, David Otero, Taburete, Nil Moliner, Dani Fernández, Ana Guerra et Bombai, partageront la vedette avec les artistes primés dans les différentes catégories du concours.

21.00 / Le Sixième

Nouveau rendez-vous avec ‘laSexta noche’

Avec Iñaki López comme présentateur laSexta noche reçoit la visite du chef et présentateur Alberto Chicote pour commenter ses projets les plus immédiats, parmi lesquels les Carillons de LaS exta. Entre autres invités, le président de la Cantabrie, Miguel Ángel Revilla, sera également au programme pour parler de l’actualité politique et sociale de notre pays, l’acteur Antonio Resines pour parler de son avenir professionnel et Boticaria García. En outre, le tableau désormais classique des médecins et scientifiques sera composé des médecins César Carballo, José Antonio López, Julio Mayol, Julián Ezquerra, Alfredo Corell et des experts Graziella Almendral et Alberto Sicilia.

21h30 / Le 1

Le vaccin contre le coronavirus dans le “ rapport hebdomadaire ”

Ce soir, Weekly Report ouvre sa page d’actualités avec un rapport sur les vaccins contre le coronavirus. Sous le titre de Le vaccin, le programme s’est rendu à l’usine de Zendal, à O Porriño, Pontevedra, la seule usine qui fabrique des vaccins en Espagne. Il en prépare plusieurs, celui de Novavax et deux autres conçus par la SCCI. Là, il s’est entretenu avec des chercheurs, des experts en éthique médicale et des décideurs. Tous s’accordent sur les progrès que signifieront les vaccinations de masse dans la lutte contre la pandémie, mais préviennent qu’il est trop tôt pour baisser la garde. Dans le deuxième rapport de la nuit, La soleá de los tablaos, montre comment la pandémie s’est emparée des tablaos. Certains sont fermés depuis mars en raison du manque de tourisme international, leur principale source de revenus, comme le célèbre «Corral de la Morería». D’autres se sont ouverts dans la mesure où les restrictions imposées par la lutte contre le coronavirus l’ont permis, comme c’est le cas de «Torres Bermejas». Weekly Report s’est entretenu avec des entreprises et des artistes du monde du flamenco, pour en savoir plus sur l’impact de la pandémie.

22.00 / AXN

‘Le travail italien’

États-Unis, 2003 (105 minutes). Directeur: F. Gary Gray. Interprètes: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.

Un voleur, trahi par l’un de ses hommes, organise un plan méticuleux à Los Angeles pour se venger et récupérer le butin. Avec cet argument commence un remake divertissant du classique que Peter Collinson a réalisé en 1969. F. Gary Gray a su profiter de l’excellente chimie de son partenaire principal.

22.05 / Le 1

‘Une question de temps’

À propos du temps. Royaume-Uni, 2013 (123 minutes). Directeur: Richard Curtis. Interprètes: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy.

Le Prix du public de Saint-Sébastien reconnaît la qualité de ce mélange équilibré de drame et de comédie (à parts égales) de Richard Curtis (réalisateur de Love Actuall et scénariste de titres tels que Four Weddings and a Funeral et Notting Hill) et axé sur un secret de famille insolite: tous les hommes de la famille principale ont le don de revivre le passé. Comme vous pouvez le prévoir, son utilisation aura ses avantages et ses inconvénients. Un drame romantique mignon et plein d’esprit avec des connotations fantastiques qui bénéficie d’une distribution très équilibrée.

23.50 / Le 2

La “ nuit thématique ” fête ses 25 ans

Avec plus de 2 000 documentaires et 400 films diffusés, Thematic Night fête ses 25 ans aujourd’hui sur le grill La 2 de TVE. Et pour le célébrer, il propose une édition spéciale avec trois documentaires prestigieux, avec trois brillants protagonistes qui représentent l’essence du programme ces dernières saisons: “ Bobby Kennedy, le rêve brisé de l’Amérique ”, “ Joséphine Baker, l’histoire d’un réveil ” et , enfin, «Vie animée». Premièrement, il aborde la vie politique et sociale des années 1960 aux États-Unis aux mains des Kennedys, une famille marquée par la tragédie. Dans le second, la protagoniste est Joséphine Baker, la première grande star noire de l’histoire à incarner la libération des femmes dansant avec espièglerie et impudence. Et le dernier est un documentaire nominé aux Oscars qui raconte l’expérience personnelle d’Owen Suskind et de sa famille en quête de communication dans le labyrinthe autistique.

0,05 / antenne 3

‘En franchissant la frontière’

Mesures extrêmes. États-Unis, 1996 (113 minutes). Directeur: Michael Apted. Interprètes: Hugh Grant, Gene Hackman, Sarah J. Parker.

Le grand problème que montre cette intrigue est la présence d’un Hugh Grant qui n’est pas crédible dans son rôle de jeune médecin qui tente de percer un sombre mystère. Le reste est très correct, tant dans sa direction que dans l’œuvre de Gene Hackman, le meilleur de la fonction. Bref, une histoire correcte basée sur un roman de Michael Palmer, qui soulève un dilemme éthique sur les limites de la science et de la médecine.