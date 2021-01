14h00 / Movistar LaLiga

Quatre matchs du match de championnat

Le match de championnat de première division comprend aujourd’hui quatre matchs, tous diffusés par Movistar La Liga. Le premier arrivera à 14h00, le duel entre Séville et la Real Sociedad. Plus tard, l’Atlético de Madrid et l’Athletic s’affronteront à 16h15 et Grenade et Barcelone à 18h30. Enfin, la journée se terminera par le match entre Osasuna et le Real Madrid à 21h00.

15.00 / TCM

La vague

Die Welle. Allemagne, 2008 (110 minutes). Directeur: Dennis Gansel. Interprètes: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich.

Les débuts surprenants derrière la caméra de l’Allemand Dennis Gansel enquête sur le subconscient de la société à travers une histoire lucide et pessimiste qui découle d’une activité proposée dans un lycée par un enseignant après que ses élèves ont fait valoir qu’aujourd’hui il ne pouvait pas y avoir de IV Reich. La vague présente un portrait désagréable de l’intolérance qui bat chez tout être humain et du danger d’attitudes violentes lorsqu’il est intégré dans un groupe. Gansel affiche une impulsion dramatique et sait déplacer le récit entre des hauts et des bas de convulsion et de réflexion. Enfin, The Wave est aussi réel que troublant.

15,40 / Neox

La jungle de cristal

Mourir dur. États-Unis, 1988 (127 minutes). Directeur: John McTiernan. Interprétation: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman.

Comme Bruce Willis est cool de faire des blagues pendant le tournage! De plus, cela montre comment vous pouvez distancer les rafales de mitrailleuses. Il transpire, il se fait mal, il saute … mais toujours avec son demi-sourire. Tout cela est la partie la plus effrayante de The Crystal Jungle, un spectacle spectaculaire qui était assez drôle à l’époque, bien qu’aujourd’hui il ait vieilli. La bonne chose est qu’elle est filmée avec un tel sens du rythme qu’on ne peut penser à ces choses qu’à la fin de la projection.

18.00 / Le 2

Les jardins les plus emblématiques d’Espagne

La série documentaire Jardins avec histoire arrive à La 2, qui propose une visite des terres espagnoles pour montrer la valeur historique et botanique des jardins les plus emblématiques du patrimoine du pays. Une combinaison d’architecture paysagère et botanique qui analyse également les préoccupations scientifiques et humanistes, ainsi que le climat ou les techniques agricoles à l’origine de ces espaces. Entre autres, la série visitera les jardins d’Aranjuez, les Pazos de Santa Cruz de Rivadulla et de Oca, le jardin d’acclimatation d’Orotava, le Chillida Leku, La Alhambra, La Granja de San Ildefonso ou les jardins de Raixa et Son Marroig .

19h40 / Drame Movistar

Une histoire du Bronx

À Bronx Tale. États-Unis, 1993 (115 minutes). Directeur: Robert de Niro. Interprètes: Robert de Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato, Francis Capra.

Un excellent début de réalisation de Robert de Niro, qui se révèle comme un cinéaste sensible, attentif et créatif en racontant avec équilibre et soin l’histoire quotidienne d’un adolescent qui grandit dans un quartier de gangsters, fasciné par eux. Il devra choisir entre le code fixé par les gangsters et le chemin laborieux suivi par son père, un chauffeur de bus modeste et honnête. Magnifique.

21h30 / Le 1

L’assaut sur le Capitole, dans ‘Weekly Report’

L’espace Weekly Report ouvre son contenu avec le rapport Assault on Democracy, qui analyse la récente attaque sans précédent contre le Capitole des États-Unis, siège de la branche législative, qui a eu lieu le même jour que les démocrates ont remporté leur victoire en Géorgie le le contrôle effectif du Sénat, qui a ajouté à sa majorité à la Chambre des représentants, ouvre la voie au futur gouvernement du président élu. Le deuxième rapport de la nuit, Gibraltar, la voie du Brexit, étudie l’accord sur Gibraltar, conclu quelques heures avant le désengagement définitif du Royaume-Uni de l’Union européenne le 1er janvier, qui élimine la frontière pendant six mois.

22.00 / Le 2

Le voyage extraordinaire de TS Spivet

L’extravagant Voyage du Jeune TS Spivet. France, 2013 (105 minutes). Directeur: Jean-Pierre Jeunet. Interprétation: Kyle Catlett, Judy Davis, Helena Bonham Carter.

Fidèle à son habitude, Jeunet propose un barrage d’images hétéroclites, du détail le plus intime à l’excès le plus excentrique, pour suivre les aventures d’un enfant prodige de l’Amérique profonde qui se rend à Washington pour recevoir un prix.

22.00 / Neox

Un cœur brave

États-Unis, 1995 (170 minutes). Directeur: Mel Gibson. Interprètes: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Catherine McCormack.

Avant de s’attaquer à l’horreur de La Passion, Mel Gibson dans son deuxième film en tant que réalisateur a livré ce souvenir aux vieux classiques aventureux. Braveheart recrée avec une puissance visuelle remarquable la vie du héros écossais du XIIIe siècle, William Wallace, face à l’armée anglaise à la bataille de Stirling. Malgré quelques excès formels et divers arbitraire du scénario, Gibson réalise un film passionnant, qui culmine dans une bataille finale écrasante.

22.00 / Drame Movistar

L’un des nôtres

Goodfellas. États-Unis, 1990 (139 minutes). Directeur: Martin Scorsese. Interprètes: Ray Liotta, Lorraine Bracco, Robert de Niro, Joe Pesci.

La caméra de Martin Scorsese a rarement créé des images aussi fébriles que One of Our Own. Son immersion convulsive dans l’univers de la mafia s’infiltre dans un groupe diabolique de personnages poussés par l’avidité et le carriérisme. «J’ai toujours voulu être un gangster», reconnaît un sauvage Ray Liotta dans la première séquence du film. Bientôt, il deviendra un Faust moderne qui vend son âme à la recherche de la renommée, de l’argent et du progrès social. L’une des nôtres devient, dès ses premières images, une descente dans l’abîme humain.

22.00 / Hollywood

Ocean’s Twelve

États-Unis, 2005 (125 minutes. Réalisateur: Steven Soderbergh. Distribution: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts.

La solvabilité narrative de Soderbergh transparaît dans ce thriller dans lequel les voleurs d’Ocean’s Eleven reviennent impeccablement habillés et coiffés. Il est vrai que Soderbergh filme un spectacle, plus qu’un film, bien que l’histoire fonctionne avec solvabilité et bénéficie du charisme irréfutable de sa distribution volumineuse.

22,00 / DMAX

Mystère dans les forêts de Belgique

La série Curiosités de la Terre explore les mystères de la planète. A cette occasion, l’archéologue Klint Janulis se déplace dans les forêts de Belgique après que certains satellites aient capturé de mystérieuses formes triangulaires. Vous trouverez un ancien fort en béton partiellement enterré lié à l’un des pires génocides d’Afrique et déterminant pour changer le cours de la Première Guerre mondiale.

0,15 / quatre

Serpents dans l’avion

États-Unis, 2006 (95 minutes). Directeur: David R. Ellis. Interprètes: Samuel L. Jackson, Julianna Margulies, Nathan Philips.

Le hooliganisme s’est transformé en film. Avec l’esprit de la série Z, avec des serpents tueurs débridés et … avec le scénario presque fabriqué par les spectateurs, qui menaçaient sur Internet de boycotts massifs si les mauvais mots étaient supprimés et si, comme on disait, les doses de sang étaient abaissées . Cinéma, pas grand-chose; amusant, tout à fait.