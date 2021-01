11.15 / Le 1

Concert du Nouvel An, de Vienne

Le Concert du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Vienne a lieu chaque année depuis 1941 le matin du 1er janvier. Dirigé par le maestro italien Riccardo Muti, le concert de 2021 comprendra des pièces telles que Ondas sonoras et Niko Polka, de Johann Strauss Jr., Girls from Baden, de Karl Komzák et Margherita, de Josef Strauss, et se terminera par la traditionnelle Radetzky March.

12h30 / DMAX

Les merveilles de la nature

DMAX vous invite à passer le premier jour de 2021 à la découverte des merveilles de la planète et à apprécier l’importance de prendre soin de la nature, ainsi qu’à connaître en profondeur le comportement de sa faune et de sa flore. À partir de 12h30, il proposera une sélection des meilleurs documentaires axés sur ce thème, parmi lesquels seront présentés La Terre en quatre saisons et Comment construire une planète, entre autres. En guise d’aboutissement, il diffusera le film Waterworld (22h00), avec Kevin Costner.

13h25 / Eurosport

Saut à ski: les quatre trampolines

Le traditionnel Tournoi des Quatre Trampolines arrive, une fois de plus, à Eurosport. Jusqu’à mercredi, les meilleurs skieurs s’affrontent dans la compétition qui se déroule dans les villes d’Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck et Bischofshofen, en Allemagne et en Autriche. Le Polonais Dawid Kubacki, suivi de Marius Lindvik et Karl Geiger, a détrôné Ryoyu Kobayashi en tant que nouveau champion du tournoi l’année dernière.

15.00 / Série Movistar

Première de la série ‘La découverte des sorcières’

L’adaptation de la trilogie romanesque écrite par Deborah Harkness vient à la série Movistar avec la diffusion de sa première saison complète. Les sorcières, vampires et démons coexistent avec les humains en secret dans un fantasme moderne qui utilise le suspense, la magie et la tension sexuelle comme ingrédients principaux. Les principaux acteurs sont Matthew Goode (The Good Wife et Downton Abbey) et Teresa Palmer (Memoirs of a Teenage Zombie).

15.45 / Quatre

Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence

États-Unis, 2011 (140 minutes). Directeur: Rob Marshall. Interprètes: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane.

Le directeur d’œuvres comme Chicago and Nine prend en charge le nouvel opus de la franchise Pirates des Caraïbes. Personne ne doit être trompé: il offre plus de la même chose, même s’il le fait avec spectacle et avec une expertise technique remarquable. Désormais, Johnny Depp voyage à la recherche de la fontaine de la jeunesse éternelle et affronte le légendaire Barbe Noire et sa fille Angelica, une ancienne amoureuse de la jeunesse.

17.05 / MTC

Jules et Jim

Jules et Jim. France, 1961 (105 minutes). Directeur: François Truffaut. Interprètes: Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serrer.

Truffaut a toujours aimé les personnages qu’il créait à l’écran, mais il a rarement montré autant de passion que Jules et Jim. A Montparnasse en 1907, deux jeunes bohèmes, Jules et Jim, se lient d’amitié et tombent amoureux de Catherine, troisième sommet d’un triangle qui se révélera fragile. Ils seront séparés pendant la Première Guerre mondiale, mais resteront unis par le lien de Catherine. Dans leurs retrouvailles, blessés, blessés, ils seront hantés par le passage des années: rien ne peut être comme au vieux Paris. Truffaut réalise l’une de ses œuvres les plus sincères et les plus transparentes et, une fois de plus, capture la vie pour la mêler aux rêves de personnages inoubliables.

17,50 / # 0

Diffusion complète de «Dis-moi qui je suis»

Les neuf épisodes de la série Dis-moi qui je suis seront diffusés aujourd’hui par # 0, à partir de 17h50. Basé sur le roman homonyme de Julia Navarro et avec Irene Escolar, cette production met en vedette Oriol Pla, Pablo Derqui, Pierre Kiwitt et Will Keen, entre autres, et se concentre sur la vie d’Amelia, une femme idéaliste et féroce. qu’elle consacrera son existence à la lutte pour la liberté et qu’elle sera impliquée dans les événements les plus importants de l’histoire du XXe siècle, du soulèvement de Franco à la libération de Berlin.

20h30 / Le 2

‘Film Days’, avec le meilleur de 2020

L’espace Cinema Days dévoilera dans son premier programme de l’année le palmarès de la 8e édition des Cinema Days Awards, qui récompense les meilleurs films et interprètes nationaux et internationaux, selon le jugement de l’équipe de rédaction du programme. Il y a deux semaines, des récompenses étaient déjà annoncées, comme la Life in Shadows, pour Dear Werner, de Pablo Maqueda, ou celle de la meilleure édition sur DVD / Blu Ray, pour Women Make Films (Avalon), de Mark Cousins. Aussi le prix Une étoile est née pour Carmen Arrufat, pour La innocence, ou le prix L’avenir est femme pour Lucía Alemany, pour le même film.

20h30 / COSMO

Jack Reacher

États-Unis, 2012 (130 minutes). Directeur: Christopher McQuarrie. Interprètes: Tom Cruise, Rosamund Pike, Werner Herzog, Richard Jenkins.

Le personnage de Jack Reacher a été créé par l’écrivain Lee Child, qui en a fait le protagoniste de 18 romans. Maintenant, il frappe l’écran sous la forme d’un blockbuster trépidant, dirigé par un puissant Tom Cruise. Reacher est un ancien policier militaire et ex-combattant, sans liens affectifs et avec de sérieuses lacunes en matière de fonctionnement dans la société civile. Le film, bien sûr, parie sur le grand spectacle et s’appuie sur d’innombrables clichés, mais il livre des séquences sombres, et les séquences d’action sont tournées avec une efficacité singulière.

22.10 / Antenne 3

Deuxième demi-finale de ‘Ton visage me sonne’

Après l’élection de Jorge González comme premier finaliste du programme, Ru cara me suena revient à la compétition dans sa deuxième et dernière demi-finale. Le reste des concurrents, Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez et Gemeliers, concourront pour les quatre autres places finalistes devant les juges, Carlos Latre, Lolita, Chenoa et Àngel Llàcer.

22.15 / Le 2

Quo vadis

États-Unis, 1951 (160 minutes). Directeur: Mervyn LeRoy. Interprètes: Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov, Leo Genn.

L’un des blockbusters les plus connus de l’histoire, qui offre tout un spectacle cinématographique basé sur une manière de concevoir le cinéma aujourd’hui disparu, parfois encombrant, bien que toujours approché de la rigueur. Chrétiens persécutés par l’Empire romain, intrigues, conspirations, amours déchaînés … Bien sûr, il a un peu vieilli, mais il offre toujours des séquences fascinantes et est dirigé par un casting luxueux.

22h30 / Sundance

Thèse

Espagne, 1996 (125 minutes). Directeur: Alejandro Amenábar. Interprètes: Ana Torrent, Eduardo Noriega, Fele Martínez.

Cinéma de genre selon les normes américaines. C’est le simple point de départ qu’Amenábar a utilisé pour faire exploser le cinéma espagnol dans les années 1990. Le cinéaste était accompagné de fondations solides: un scénario qui sait doser les moments forts, une exposition narrative qui adopte les modes du thriller classique et, surtout, une mise en scène, admirable chez un nouveau venu, qui joue le tour de recréer des atmosphères de tension dans les environnements les plus quotidiens possibles pour arrêter la terreur qui naît d’un regard, d’un geste ou d’une décoration.