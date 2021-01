15h30 / COSMO

Quiz Show (Le dilemme)

États-Unis, 1994 (128 minutes). Directeur: Robert Redford. Interprétation: Rob Morrow, John Turturro, Ralph Fiennes.

Dans son quatrième film en tant que réalisateur, Robert Redford a lancé une tirade féroce contre le pouvoir de la télévision. Quiz Show utilise le scandale causé par une affaire de fraude dans le jeu télévisé le plus populaire aux États-Unis dans les années 1950. Redford s’engage à envelopper un scénario de progression dramatique inexorable dans une mise en scène d’un packaging visuel sobre. Dans les images de son film, un esprit rebelle bat sous une apparente froideur narrative.

15h40 / Comédie Movistar

Enfants espions

États-Unis, 2001 (85 minutes). Directeur: Robert Rodríguez. Interprètes: Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Vega, Daryl Sabara.

Le toujours curieux Robert Rodríguez change de registre après les excès effrénés de Desperado et Open Until Dawn, et livre une comédie juvénile, plus que digne, qui joue les tours d’effets spéciaux imaginatifs et d’un sens caché de l’humour. Il s’avère que quelques enfants découvrent que leurs parents sont en fait des espions chevronnés. Lorsqu’ils seront kidnappés, ce seront les enfants qui devront les sauver et vivre toutes sortes d’aventures.

18.00 / Téléportation

L’Espagne fait ses débuts en Coupe du monde de handball

L’équipe espagnole de handball est au Caire pour disputer le championnat du monde. Teledeporte retransmet en direct les trois matchs auxquels les joueurs de Jordi Ribera sont confrontés lors de la première phase du tournoi, au cours de laquelle l’équipe nationale fait ses débuts aujourd’hui contre le Brésil. Le deuxième match se jouera contre la Pologne dimanche à 20h30 et le troisième, mardi, contre la Tunisie à 18h00.

21h30 / Le Sixième

Le faible investissement dans la science en Espagne

Ce soir, la colonne laSexta analyse comment en Espagne l’investissement en R&D est de 1,25% du PIB, alors que la moyenne européenne dépasse 2% et que certains pays voisins triplent presque ce pari. Pendant ce temps, de jeunes chercheurs espagnols partent à la recherche de meilleures conditions vers des pays dont ils ne peuvent pas revenir. Quelles recherches de pointe les scientifiques espagnols font-ils actuellement? Pouvez-vous aspirer à être une puissance mondiale en science? Voilà quelques questions auxquelles le programme tentera de répondre.

21h30 / Comédie Movistar

La route vers El Dorado

États-Unis, 2000 (86 minutes). Directeurs: Eric Bibo Bergeron et Don Paul.

Les studios Dreamworks de Spielberg proposent un film d’animation frénétique et amusant qui profite des effets habituels générés par ordinateur et suit l’aventure de deux voyous essayant d’atteindre la ville mythique d’El Dorado, où la légende dit que le plus grand trésor que l’homme a jamais vu.

22.00 / Antenne 3

Les défis les plus fous, dans ‘Le défi’

Jouez au basket avec un bulldozer, conduisez une voiture avec 300 bouteilles de bière, reconnaissez les chants de 50 oiseaux différents ou faites de la musique avec des verres remplis d’eau. Ce sont quelques-uns des défis proposés par The Challenge, un nouveau programme présenté par Roberto Leal, dans lequel un groupe de célébrités fera face à différents tests chaque semaine, devant un jury composé de Santiago Segura, Tamara Falcó et Juan del Val. Gemma Mengual, Pablo Puyol, Agatha Ruiz de la Prada, David Bustamante, Kira Miró, Jorge Brazález, Ana Peleteiro et Jorge Sanz sont les candidats.

22.00 / Le 2

“ L’histoire de notre cinéma ” rend hommage à la saga Forqué

L’histoire de notre espace cinéma anticipe la remise des prix Forqué, qui aura lieu demain samedi, avec un hommage à la saga formée par l’actrice Verónica Forqué et son père, le réalisateur José María Forqué. Le programme diffusera les films Self Love, avec Verónica Forqué, et La noche del alba, réalisé par José María Forqué. L’actrice elle-même, l’acteur Antonio Valero et le critique et écrivain Carlos F. Heredero seront présents au colloque.

22.00 / Drame Movistar

Cœur sauvage

Le coeur qui est en Desert. États-Unis, 1990 (120 minutes). Directeur: David Lynch. Interprètes: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe.

Un exemple paradigmatique du cinéma de David Lynch, transformé en exercice à l’excès. Wild Heart est un road movie insensé qui accompagne deux sujets déséquilibrés persécutés par des criminels, des sadiques et même des sorcières. Lynch fait preuve d’imagination, d’impudence et de passion pour les images hétéroclites. Sa mise en scène scandaleuse aboutit nécessairement à un film qui piège et repousse le temps et qui accumule des éclats de génie visuel enveloppés de frénésie.

22,00 / DMAX

Kill Bill Vol.2

États-Unis, 2004 (136 minutes). Directeur: Quentin Tarantino. Interprètes: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah.

L’explosion de violence que le premier volet des aventures d’Uma Thurman transforma en ange vengeur fut quelque peu tempérée dans cette seconde partie. Et son réalisateur doit être reconnu pour son puissant talent de cinéaste habile et précis, de créateur avisé d’images brillantes et de prédateur avantageux des références cinématographiques; Cependant, il est trop perceptible que ses personnages se déplacent toujours entre des saccades d’excès, peut-être pour cacher le vide d’une intrigue complètement conventionnelle. En tout cas, de nombreux jeunes cinéastes aimeraient déjà se rapprocher de l’écrasante créativité visuelle de Tarantino.

22.15 / Le 1

Invictus

États-Unis, 2009 (134 minutes). Directeur: Clint Eastwood. Interprétation: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge.

L’apartheid s’effondre en Afrique du Sud et Nelson Mandela lutte pour éviter toute flambée de violence pour faire en sorte que le pays vive en paix. Le championnat du monde de rugby de 1995 réunira pour la première fois noir et blanc. Clint Eastwood aborde la figure de Mandela pour élaborer un film qui, bien qu’il ne fasse pas partie de ses œuvres majeures et force dramatiquement des situations dramatiques, est lié avec intensité et soutenu par une œuvre modèle de Morgan Freeman, transmutée en leader sud-africain. .

22h30 / COSMO

La comédie ‘Intelligence’ commence

COSMO lance la série Intelligence, une sitcom produite pour Sky One, se déroulant dans le monde de la cybersécurité, qui marque le retour de David Schwimmer à la comédie après les légendaires Friends. Tout au long de six chapitres, la série se concentre sur un agent de l’Agence de sécurité nationale américaine qui arrive au siège des communications du gouvernement du Royaume-Uni prêt à voler le poste de son directeur. C’est un personnage fier et arrogant, qui croit tout savoir et est un expert dans tous les domaines.

23h00 / Movistar CineÑ

Pagayer dans le vent

Espagne, 1987 (90 minutes. Réalisateur: Gonzalo Suárez. Distribution: Hugh Grant, Lizzy McInnerny, Valentine Pelka.

Gonzalo Suárez recrée la naissance du mythe littéraire de Frankenstein lors de la soirée légendaire à la Villa Diodati de Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, Byron et Polidori. Le cinéaste réalise un superbe mélodrame à la fois précieux visuel et puissance narrative.