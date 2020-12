Disney +

Dernier épisode de ‘The Mandalorian’

Disney + présente le dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian, la série mettant en vedette Pedro Pascal, Gina Carano et Giancarlo Esposito, entre autres. De plus, à partir d’aujourd’hui, les abonnés auront les deux saisons de la série disponibles en exclusivité. Dans ce nouveau rendez-vous avec l’univers Star Wars, le légendaire chasseur de primes Boba Fett est revenu avec style avec les débuts en live-action d’Ahsoka Tano, l’un des personnages préférés de la saga galactique.

11h00 / Le Sixième

Entretien “ chaud ” avec Carmen Calvo

La première vice-présidente du gouvernement et ministre de la présidence, Relations avec les tribunaux et mémoire démocratique, Carmen Calvo, sera interviewée ce matin sur Al Rojo Vivo. Le ministre répondra aux questions sur la négociation avec le PP sur le renouvellement de la CGPJ, l’éventuel retour en Espagne de Juan Carlos I ou la gestion des vaccins contre le coronavirus, entre autres affaires courantes.

15.00 / Drame Movistar

Sans pardon

Non pardonné. États-Unis, 1992 (125 minutes). Directeur: Clint Eastwood. Interprètes: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman.

Clint Eastwood se rend dans un ouest fébrile et orageux pour créer un exemple flagrant d’un western postmoderne embrassant les thèmes intemporels de la déclassification et de l’honneur. Fébrile et orageuse, l’histoire de Without Forgiveness exalte sa modernité en remodelant les codes du genre à partir d’un look presque vierge. Les thèmes éternels du genre sont incarnés dans la figure d’un ancien tireur confronté à son passé sanglant. Ainsi, les icônes de l’Occident vieillissent, presque misérables; mais ils ne sont pas encore morts et leur rage reste intacte, baignée d’images d’une beauté écrasante.

16.20 / Sundance

Les innocents

Les innocentes (Agnus Dei). France, 2016 (115 minutes). Directeur: Anne Fontaine. Interprètes: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Joanna Kulig

En août 1945, un médecin envoyé par la Croix-Rouge dans un couvent de Varsovie découvre que plusieurs religieuses polonaises sont enceintes après avoir été violées par des soldats russes. Avec une histoire aussi cruelle, Les Innocents devient une oasis de pureté cinématographique du nouveau millénaire, à la recherche de la bonne image, de l’expressivité née de l’austérité visuelle. Une œuvre capable de passer du terrible au poétique presque dans la même séquence, qui est forcée de dépeindre à la fois la pourriture de l’être humain et son courage et sa fraternité.

18.10 / Movistar CineÑ

Ombres dans une bataille

Espagne, 1993 (94 minutes). Directeur: Mario Camus. Interprètes: Carmen Maura, Joaquim de Almeida, Fernando Valverde.

Une femme marquée par un passé terroriste tente de refaire sa vie, même si le poids du destin semble lui refuser cette opportunité. Mario Camus, un cinéaste toujours attentif au poids de ses images, trace une mise en scène apparemment transparente, mais avec une structure visuelle de fer, qui jette un regard serein sur les démons qui entourent ses personnages pour créer un film amer et sombre, de pose dramatique intense.

19.15 / MTC

L’Etrange histoire de Benjamin Button

L’Etrange histoire de Benjamin Button. États-Unis, 2008 (165 minutes). Directeur: David Fincher. Interprétation: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton.

Depuis les lointains jours de Seven, la carrière de David Fincher s’est développée de manière étonnante pour proposer des chefs-d’œuvre tels que Fight Club, Zodiac et The Social Network. Mais c’est peut-être dans L’étrange histoire de Benjamin Button dans le film que Fincher montre plus clairement ses lettres créatives, parmi lesquelles se distingue le travail écrasant d’une mise en scène pointilleuse et précieuse. Mais Fincher n’est pas seulement le propriétaire d’une écriture immaculée, il est également capable d’immerger ses images à la fois avec émotion et véracité. Ainsi, cette histoire d’un homme né avec le corps d’une personne de 80 ans magnifie et rajeunit au fil du temps, comme une métaphore choquante de la fugacité humaine.

20.35 / Le 2

‘Film days’, avec Isabel Coixet

La cinéaste Isabel Coixet, récemment lauréate du National Film Award, joue le rôle de marraine dans cette tranche de Film Days. Le programme comprendra un reportage sur Documenta 2020, le festival de films documentaires et non-fiction de Madrid, et sur le réalisateur sud-coréen Kim Ki-duk, récemment décédé. De plus, il passera en revue les premières les plus intéressantes du panneau d’affichage, comme l’italien Martin Eden, la super-production Wonder Woman 1984 ou l’espagnol El inconveniente et Hasta el cielo.

21h30 / Le Sixième

Polarisation sociale dans “ La sixième colonne ”

Au milieu des canulars, des discrédits et du rejet des opinions contraires, la société espagnole est aujourd’hui polarisée. C’est la thèse dans laquelle se penche l’espace La Sexta Column, qui analyse comment la manipulation politique et informationnelle affecte la société, surtout à un moment où la pandémie a déclenché la division en discréditant les recommandations de sécurité ou des canulars intéressés qui tentent de réfuter la science.

22.00 / Le 2

“ Histoire de notre cinéma ” consacre son dernier volet de l’année à Galdós

Pour clôturer 2020, l’Histoire de notre cinéma fixe son regard sur la figure de Benito Pérez Galdós. Le programme diffusera les films Tormento, de Pedro Olea (1974), et Marianela, de Benito Perojo (1940), basés sur des œuvres de l’écrivain. Le premier d’entre eux sera présenté par le critique de cinéma Luis Martínez. Pedro Olea, Ramón Navarrete-Galiano, auteur du livre Galdós dans le cinéma espagnol, et le critique et réalisateur Fernando Méndez Leite participeront au colloque.

0.45 / Comédie Movistar

Plus étrange que la fiction

Plus étrange que la fiction. États-Unis, 2006 (113 minutes). Directeur: MarcForster. Interprètes: Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman.

«Toute narration est une comédie ou une tragédie: soit vous vous mariez, soit vous mourez. Cette phrase de Dustin Hoffman dans Stranger than fiction résume les intentions d’une histoire née d’un sujet qui entend une voix dans sa tête … qui raconte sa propre vie. Et il devra lutter contre les mécanismes de la littérature, puisqu’il découvre qu’il n’est pas lui-même, mais le personnage d’un roman, comme un hommage imprévu à Niebla, d’Unamuno. Une comédie exaltante qui se transforme en un jeu méta-narratif éclairé.