16.32 / TCM

‘Je suis tombé amoureux d’une sorcière’

Cloche, livre et bougie. États-Unis, 1958 (98 minutes.). Directeur: Richard Quine. Interprètes: James Stewart, Kim Novak, Jack Lemmon.

C’était d’abord une pièce de théâtre de John van Druten. Plus tard, son personnage féminin a inspiré une série télévisée, Bewitched. C’est désormais l’irrésistible Kim Novak (accompagné de deux génies comme James Stewart et Jack Lemmon) qui devient une sorcière séduisante sous les ordres de l’artisan Richard Quine (La Mystérieuse Dame en Noir). Une comédie hilarante et élégante d’enchevêtrements surnaturels.

19.55 / Movistsar CineÑ

‘Le ballon’

Espagne, 2000 (83 minutes). Directeur: Achero Mañas. Interprètes: Juan José Ballesta, Pablo Galán, Alberto Jiménez, Manuel Morón, Nieve de Medina.

Après avoir réalisé quelques courts métrages intéressants (Metro, Cazadores y Paraísos artificial), le cinéaste Achero Mañas a fait ses débuts dans le monde du long métrage avec ce regard intense sur un quartier ouvrier et les différents modèles de coexistence de ses habitants. Excellent scénario (récompensé par un Goya), mise en scène élégante (un autre Goya) et le rôle exceptionnel de Juan José Ballesta (troisième des quatre Oscars remportés par le film) pour la grande révélation du cinéma espagnol du moment.

20,17 / TCM

‘Fleurs cassées’

Fleurs cassées. États-Unis, 2005 (101 minutes). Directeur: Jim Jarmusch. Interprètes: Bill Murray, Sharon Stone, Jeffrey Wright.

Un homme qui, en pleine crise émotionnelle, apprend de la lettre d’un de ses anciens amants qu’il est le père d’un jeune homme est le protagoniste de cette histoire intelligente et primée (Grand Prix du Jury à Cannes) qui oscille très naturellement entre le drame et la comédie. Excellent travail de Bill Murray et de ses célèbres co-stars pour une tragicomédie acide pleine d’un sens de l’humour brillant dans laquelle Jim Jarmusch dresse un portrait incisif de la société du moment.

20h30 / Le 2

Soirée de remise des prix aux ‘Film Days’

Cette semaine, les Journées du cinéma, qui mettront en vedette Verónica Forqué en tant que marraine, porteront une attention particulière à deux événements de renom, les Dias de Cine Awards et les Forqué Awards. En outre, il examinera les premières les plus importantes du panneau d’affichage, telles que le film d’horreur italien The Curse of Lake Manor, de Roberto De Feo, ou les Serbian Witch Hunters, de Rasko Miljkovic. En outre, trois documentaires: Le souhait de Robin, sur la maladie jamais diagnostiquée de l’acteur Robin Williams, Fellini des esprits, dédié au cinéaste italien Federico Fellini et à l’espagnol Une lumière dans le noir.

21h30 / Le Sixième

Langues d’Espagne dans ‘laSexta Column’

La nouvelle loi sur l’éducation qui vient d’être lancée cette semaine nous a rappelé à quel point notre langue peut nous unir ou nous confronter. En plus de l’espagnol, il existe quatre langues officielles en Espagne. Mais il y a aussi près d’une douzaine de langues non officielles qui se battent pour ne pas disparaître. la sixième colonne, sous le titre Espagne: vous êtes riche et vous ne la connaissez pas, elle parcourt le pays à la recherche des premiers pas de l’espagnol il y a dix siècles. La langue dans laquelle les cours sont dispensés en Catalogne va-t-elle changer? Pour trouver la réponse, le programme interroge la ministre de l’Éducation, Isabel Celaá, l’ancien chef du portefeuille, José Ignacio Wert, et le porte-parole du CER au Congrès, Gabriel Rufián.

22.00 / Premières Movistar

‘Maman t’aime’

Courir. États-Unis, 2020 (89 minutes). Directeur: Aneesh Chaganty. Interprètes: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy.

Une jeune femme confinée dans un fauteuil roulant et une mère qui s’occupe d’elle et l’éduque à la maison mais cache quelques secrets sont les protagonistes de cette intense intrigue psychologique pleine de rebondissements inattendus. Les responsables de donner vie à ces deux femmes sont la débutante Kiera Allen, crédible à tout moment, et Sarah Paulson (American Horror Story) qui brode son rôle. Un thriller correct et dérangé aux aspirations hitchcockiennes (aspirations uniquement). Pour son réalisateur, c’est “une lettre d’amour à l’âge d’or d’Hollywood, un thriller sans fioritures sur une mère et sa fille qui découvrent qu’elles ne se connaissent pas aussi bien qu’elles le pensaient”. Vaut la peine.

22.00 / Antenne 3

Deuxième gala de ‘Le défi’

Après une première tranche qui a attiré 3 356 000 téléspectateurs, les huit participants du Challenge sont à nouveau confrontés cette semaine à des défis qui mettront leur corps et leur esprit à bout. Kira Miró, vainqueur de la semaine dernière, sera en charge d’affronter le test d’apnée. Jorge Sanz devra affronter un taureau hydraulique, Agatha Ruiz de la Prada aura la sculpture impossible, Pablo Puyol et Ana Peleteiro se feront face dans l’escapade vertige, Jorge Brazález devra interpréter l’un des clips vidéo les plus célèbres de Beyoncé et Gemma Mengual et Bustamante auront un duel à la table de billard. De plus, comme chaque semaine, le programme a une invitée qui devra faire face à l’un des tests du programme, Marina Castaño.

22.00 / Le 2

«De quoi les femmes rient-elles?

Espagne, 1996 (112 minutes.). Directeur: Joaquín Oristrell. Interprètes: Verónica Forqué, Candela Peña, Adriana Ozores.

Personne ne doute que Joaquín Oristrell est l’un des meilleurs scénaristes du cinéma espagnol. Des titres comme Salsa Rosa, Boca a boca ou Alegre ma non troppo l’indiquent. C’est peut-être pourquoi on attendait beaucoup plus de ses débuts en tant que réalisateur. Pour l’occasion, le réalisateur barcelonais met en scène une comédie sympa, pas brillante, qui montre, et en référence à son titre, ce dont les femmes se moquent. Un trio de tête des plus connus et un grand groupe de secondaires pour un film divertissant, mais un peu décevant.

22.00 / Quatre

“ L’Internationale: l’argent à l’ombre ”

États-Unis, 2009 (118 minutes). Directeur: Tom Tykwer. Interprètes: Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl.

Un procureur adjoint (Naomi Watts) et un agent d’Interpol (Clive Owen) qui tentent de démanteler une grave affaire de corruption qui affecte l’une des entités bancaires les plus puissantes du pays sont les protagonistes de ce thriller correct réalisé d’une main ferme par Tom Tykwer (Run Lola Run) Visuellement spectaculaire et avec un début dévastateur.

22.15 / Le 1

‘Il n’y a pas de sortie’

Sans issue. États-Unis, 1987 (112 minutes). Directeur: Roger Donaldson. Interprétation: Kevin Costner, Sean Young.

Après le succès de Kevin Costner dans Les intouchables d’Elliot Ness, Roger Donaldson l’a enrôlé avec le sensuel Sean Young pour jouer dans cette intrigue politique divertissante, sinon brillante. Tous très similaires au film de John Farrow, The Killer Clock, mais avec moins d’émotion en raison principalement de la direction stéréotypée d’un Roger Donaldson pas entièrement réussi. Néanmoins, on peut le voir.

22h30 / Le Sixième

Une “ équipe de recherche ” analyse les œufs

Une campagne très agressive de défense des animaux oblige l’industrie espagnole des œufs à se transformer. Ils veulent arrêter de produire les œufs de poulets en cage, la catégorie la moins chère et la plus consommée. 77% de ce que nous mangeons provient de fermes de pondeuses élevées en cage. De nombreux pays d’Europe ont déjà fixé une date limite pour la commercialisation de ce type d’œufs. En Espagne, deux chaînes de supermarchés ont cessé de les vendre et 13 envisagent de le faire. Mais savons-nous quels œufs nous mangeons et quelle est la différence entre les quatre catégories proposées?

22h30 / COSMO

Deuxième épisode de ‘Intelligence’

Nouveau chapitre, le deuxième, d’Intelligence, une comédie de situation qui se déroule dans le monde de la cybersécurité avec David Schwimmer (Friends). Dans cet épisode, lorsque Joseph supprime accidentellement les dossiers personnels du département, tout le monde sera obligé de refaire ses tests d’aptitude. Craignant de devoir subir un polygraphe, Jerry suggère de superviser personnellement les tests, se débarrassant ainsi de la machine. Mais Christine insiste et Jerry accepte à contrecœur, bien qu’il demandera à Joseph de manipuler les résultats. Que cache-t-il?

22.55 / Movistar CineDoc & Roll

El Drogas, un poète rock

Enrique Villareal, mieux connu sous le nom d’El Drogas, est le protagoniste de ce documentaire, El Drogas, dans lequel il est montré sans filtre, faisant un bilan de toute sa vie jusqu’à aujourd’hui. L’ancien chanteur de Barricada, l’un des groupes de rock les plus connus d’Espagne, raconte dans une interview comment il a vécu le moment le plus difficile de sa carrière, son expulsion de Barricada mais aussi sa résurgence avec son nouveau groupe, El Drogas. Une vie pleine de lumières et d’ombres: sa dépendance à la drogue et sa désintoxication, sa vie au sein d’un groupe à succès mais devant vivre, par conséquent, loin de ses enfants. Le documentaire comprend également des entretiens avec son entourage le plus proche et avec un grand nombre d’amis de la profession, Fito, Rosendo, Christina Rosenvinge et Carlos Tarque, entre autres.

23.35 / Versions de Movistar

«Malasaña 32»

Espagne, 2020 (105 minutes). Directeur: Albert Pintó. Interprètes: Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura.

Un appartement maudit de la rue Malasaña de Madrid sert de décor à cet épisode irrégulier (la deuxième partie est meilleure que la première) mais intéressant de terreur surnaturelle qui allège les conventions de son scénario avec une mise en scène élaborée. Albert Pintó fait ses débuts en solo après Matar a Dios, qu’il a co-dirigé avec Caye Casas, pour parler de sujets tels que l’affrontement entre la campagne et la ville, la famille, la maternité ou le rejet du différent. Comme l’explique le réalisateur lui-même: «J’ai essayé de faire un film où la terreur vient de la pause, du suspense. Je suis fan de ces films dans lesquels la terreur frappe vos os, elle ne vous laisse pas respirer ».

0.05 / Le 1

‘Peine de mort’

Dean Man Walking. États-Unis, 1995 (118 minutes). Directeur: Tim Robbins. Interprètes: Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry

L’acteur Tim Robbins, dans son deuxième poste de réalisateur après le surprenant citoyen Bob Roberts, raconte l’histoire vraie de la religieuse Helen Prejean, devenue interlocutrice et conseillère spirituelle d’un détenu condamné à mort pour le meurtre de deux jeunes hommes. De superbes performances, notamment de Sean Penn et Susan Sarandon, et un scénario parfait pour une affaire exceptionnelle contre la peine capitale. En arrière-plan, Dead Man Walking, composé et interprété par Bruce Springsteen.

0,20 / quatre

‘La boîte Kovak’

Espagne-Royaume-Uni, 2006 (110 minutes). Directeur: Daniel Monzón. Interprétation: Timothy Hutton, Lucía Jiménez, David Kelly, Gary Piquer.

Daniel Monzón change de record après l’intéressant The Greatest Robbery Ever Told et The Warrior’s Heart and Wheel en anglais. Maintenant, il plonge dans les recoins du thriller pour prescrire une histoire originale, quoique irrégulière, de morts sombres et de théories du complot. Pour souligner le bon travail du vétéran David Kelly, bien au-dessus de Timothy Hutton et Lucía Jiménez.

0,25 / DMAX

‘Kill Bill Vol.2’

États-Unis, 2004 (136 minutes). Directeur: Quentin Tarantino. Interprètes: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah.

Deuxième partie de l’histoire à succès d’action rapide et d’humour noir du toujours transgressif Quentin Tarantino. Désormais, pour finir sa vengeance, The Bride (Uma Thurman) va devoir éliminer deux membres de son ancien gang (Michael Madsen et Daryl Hannah) pour atteindre son grand objectif: Bill (David Carradine), l’homme qui a ordonné son exécution.

0,30 / antenne 3

‘Et qu’il aime les chiens’

Doit aimer les chiens. États-Unis, 2005 (100 minutes). Directeur: Gary David Goldberg. Interprètes: Diane Lane, John Cusack, Dermot Mulroney, Elizabeth Perkins, Christopher Plummer.

Avec une distribution pleine de visages familiers, dirigée par le couple formé par Diane Lane et John Cusack, cette comédie romantique sympathique est présentée. Désormais, Internet agira comme entremetteur pour que deux personnes se rencontrent et essaient, avec leurs malentendus correspondants, de maintenir une relation agréable. Amusement

0,40 / Movistar CineÑ

«Tapas»

Espagne, 2005 (100 minutes). Directeurs: José Corbacho et Juan Cruz. Interprètes: Elvira Mínguez, Ángel de Andrés, María Galiana.

Comédie douce-amère qui a marqué les débuts de José Corbacho et Juan Cruz, un duo qui fera plus tard une autre histoire chorale à Cobardes. Cinq histoires entrelacées qui se déroulent dans un quartier ouvrier d’une grande ville, avec un bar comme point de rencontre, dans lesquelles les cinéastes parlent des problèmes et des préoccupations des personnages ordinaires. Goya méritait la meilleure nouvelle direction.