9h00 / HBO

La procédure judiciaire contre Pablo Ibar

Après sa première mondiale au Festival du Film de San Sebastián, El Estado contra Pablo Ibar arrive sur HBO Espagne, Minisérie documentaire de six chapitres qui fait un compte rendu détaillé de l’affaire judiciaire de plus de 25 ans qui a conduit l’Espagnol Pablo Ibar à être condamné à mort pour un triple homicide à Miramar, en Floride. Les meurtres ont été les premiers de l’histoire des États-Unis à être entièrement enregistrés sur une caméra de sécurité domestique, ce qui en fait l’un des cas les plus discutés de l’histoire de la Floride. Le dossier de Pablo Ibar a été rouvert en 2016, après que la Cour suprême de Floride a jugé qu’il n’y avait pas de preuves contre lui. La série a eu un accès privilégié à l’équipe juridique de Pablo Ibar et a suivi l’évolution du procès du point de vue de toutes les personnes impliquées: victimes, proches, avocats, procureurs, témoins, juges, policiers et, bien sûr, des accusés.

15.00 / Drame Movistar

‘Sexe, mensonges et bandes vidéo’

Sexe, mensonges et bande vidéo. États-Unis, 1989 (100 minutes). Directeur: Steven Soderbergh. Interprétation: James Spader, Andie MacDowell.

Pour ses débuts dans le monde du cinéma, Steven Soderbergh a mis en place avec un petit budget et seulement un mois de tournage un croisement imprévisible entre la comédie érotique italienne et la satire dans le plus pur style de Woody Allen. Bien que la démarche soit très ambitieuse, le résultat semble un peu délicat, malgré les nombreux succès: un succès plus que considérable au box-office et la Palme d’Or à Cannes du meilleur film, où il a également remporté le prix pour Meilleur acteur (James Spader).

15h30 / Premières Movistar

‘Parasites’

Gisaengchung. Corée du Sud, 2019 (132 minutes). Directeur: Bong Joon-ho. Interprètes: Song Kang-ho, Lee Seon-gyun.

Envoûtante et multi-primée (quatre Oscars, dont celui du meilleur film et réalisation, et la Palme d’or à Cannes), satire sociale chargée d’humour noir réalisée avec une grande précision par le sud-coréen Bong Joon-ho (Chronique d’un Serial Killer). Une parabole sociale cinglante et amère qui parle de la différence de classe à travers l’histoire de deux familles (l’une très riche et l’autre pauvre) qui sont obligées de vivre ensemble lorsque le fils de Kim entre pour travailler dans la luxueuse maison des parcs en tant que professeur d’anglais. Une fois à l’intérieur, il parvient à présenter, petit à petit, le reste de sa famille, tous aux identités inventées.

17.34 / Movistar CineÑ

Histoires télévisées‘

Espagne, 1965 (109 minutes). Directeur: José Luis Sáenz de Heredia. Interprètes: Concha Velasco, Tony Leblanc, José Luis López Vázquez, Antonio Garisa, Alfredo Landa.

Dix ans après le succès remporté par José Luis Sáenz de Heredia dans Histoires de la radio, il change de médium et fixe son attention sur la télévision. Trois histoires, écrites avec Pedro Masó et Vivente Coello, et un casting plein de visages familiers font l’intérêt de ce film divertissant. Il n’y a aucune comparaison avec son prédécesseur réputé.

19.27 / Drame Movistar

‘Tomate vertes grillées’

Tomate vertes grillées. États-Unis, 1991 (124 minutes). Directeur: Jon Avnet. Interprètes: Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson.

Une maison de retraite et la relation établie entre une adorable vieille dame (Tandy) et une femme au foyer fatiguée de sa vie monotone (Bates) donnent forme à ce film commercial qui, bien que parfois un peu fatiguant, est très divertissant, merci, surtout à son excellent quatuor de premier plan. Un film de souvenirs et d’amitiés profondes réalisé par un réalisateur qui a déjà démontré dans son téléfilm Betwen Two Women, lauréat d’un Emmy Award, son souci des préoccupations féminines. Remarquable.

20h30 / Le 2

Revue du panneau d’affichage dans ‘Film Days’

Cette semaine, Film Days se penche sur les premières les plus importantes du panneau d’affichage dans une édition qui mettra en vedette l’acteur Pedro Casablanc en tant que parrain. Entre autres, des titres comme le film d’animation français Josep, le film irlandais Start Again ou le Georgian Begining, et des acteurs comme Robert de Niro dans En guerre avec mon grand-père ou Debra Winger dans Comment survivre dans un monde matériel. Le cinéma espagnol arrive en salles avec deux titres: avec Blanca Suárez et Javier Rey, El verano que vivimos et La vampira de Barcelona. L’espace cinéma La 2 sera également attentif à la 10e édition du Festival en ligne de Márgenes et félicitera Jean-Luc Godard, l’un des cinéastes les plus influents, toujours en activité, pour son 90e anniversaire. La séquence préférée de Raúl Arévalo et les recommandations complètent cette édition.

21h30 / Le Sixième

80 ans d’Hendaye, dans “ la sixième colonne ”

Cette année a été le 80e anniversaire de la rencontre d’Hendaye entre Hitler et Franco. De même que? Qu’est-ce que Hitler a demandé? Qu’a accordé Franco? Qu’est-ce qui a été décidé? La dictature a vendu que Franco avait sauvé l’Espagne de l’entrée dans la Seconde Guerre mondiale et que nous étions un pays neutre. Mais c’est vrai? LaSexta Column explore les relations entre la dictature de Franco et le nazisme. La vente de tungstène au IIIe Reich, indispensable pour leurs armes, ou l’envoi de troupes espagnoles en faveur de la cause nazie. Le programme suivra les institutions franquistes qui ont copié le fonctionnement des organisations créées par les nazis. Associations qui ont imité la jeunesse hitlérienne ou la section des femmes, dirigée par Pilar Primo de Rivera, admirateur déclaré d’Adolf Hitler.

22.00 / Premières Movistar

‘L’appel de la nature’

L’appel de la nature. États-Unis, 2020 (100 minutes). Directeur: Chris Sanders. Interprètes: Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens.

Bien que le protagoniste de cette histoire familière de survie et de liberté soit un Harrison Ford à succès, le poids du rôle est porté par un mélange de Saint Bernard et de berger avec qui il vivra une incroyable aventure qui se déplace entre White Fang (Randal Kleiser) et Las Aventures de Jeremiah Johnson (Sydney Pollack). Le tout enveloppé de la photographie de Janusz Kaminski (Oscar pour sauver le soldat Ryan) et d’effets spéciaux parfaits qui donnent aux animaux un aspect totalement réel.

22.00 / # 0

Premier chapitre de ‘Dis-moi qui je suis’

Le gagnant du Goya Irene Escolar joue Amelia Garayoa, la protagoniste de Dis-moi qui je suis, une grande aventure vitale, accompagnée d’un casting dans lequel des noms tels que Oriol Pla (Pierre), Pablo Derqui (Santiago) et les acteurs internationaux Pierre Kiwitt (Max ), Will Keen (Albert James), Maria Pia Calzone (Carla) et Stefan Weinert (Jurgens). Créée par José Manuel Lorenzo, mise en scène par Eduard Cortés et écrite par Piti Español, la série raconte l’histoire d’Amelia Garayoa, une femme qui, animée par ses idéaux, est capable de laisser toute sa vie derrière elle pour lutter pour la liberté. En raison de la rencontre avec les quatre hommes qui marquent sa vie -Santiago (son mari), Pierre, Albert et Max- Amelia seront impliqués dans les événements les plus importants de l’histoire du XXe siècle, du soulèvement de Franco à la libération de Berlin; en passant par la montée communiste dans le Moscou de Staline, la barbarie de la Varsovie des ghettos, la Rome des dernières années du Duce ou le déclin de l’Allemagne nazie à Athènes occupée.

22.10 / Le 1

‘Ready Player One’

États-Unis, 2018 (140 minutes). Directeur: Steven Spielberg. Interprètes: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.

Jusqu’en 2045, Steven Spielberg a déménagé pour porter sur grand écran le best-seller du même titre d’Ernest Cline, devenu un phénomène de vente mondial. Sans aucun doute, et avec son affichage habituel d’effets spéciaux, il monte maintenant une curieuse dystopie qui, comme le souligne lui-même le réalisateur, «est une grande aventure qui englobe deux mondes complètement différents». Sans être son meilleur travail, il ne décevra pas ses fans.

22.10 / Antenne 3

‘La voix’ choisit son vainqueur

Curricé, Paula Espinosa, Johanna Polvillo et Kelly, l’une d’elles deviendra la gagnante de la septième édition de La voz. Pour la finale, le programme a préparé un gala rempli de la meilleure musique avec les entraîneurs, les finalistes et de nombreux artistes invités (Aitana, Mala Rodríguez, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, India Martínez, Beret, Bebe et KLPSO) prenant la scène pour pendant la nuit. Un gala qui s’ouvrira avec la chanson Viva la vida de Coldplay, chantée par les quatre finalistes. Laura Pausini et Antonio Orozco sont ceux qui le jouent dans ce gala final. Ce sont eux qui ont réussi à amener chacun deux talents au dernier gala. Cependant, Alejandro Sanz et Pablo López n’ont réussi à introduire aucun de leurs talents parmi les finalistes. Cependant, ils choisiront une équipe pour soutenir ce résultat.

22.10 / AMC

‘Pulp Fiction’

États-Unis, 1994 (147 minutes). Directeur: Quentin Tarantino. Interprètes: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel.

Après avoir agréablement surpris tout le monde avec Reservoir Dogs, son premier long métrage, le toujours particulier Quentin Tarantino revient montrer son génie dans ce film d’action extrêmement intéressant qui a remporté, entre autres récompenses, la Palme d’Or au Festival de Cannes. Le sexe, la drogue et les gangsters curieux attirent l’attention de cette histoire brillante pleine d’action et de bonne musique. Mais, sans aucun doute, l’un des succès du film est la présence d’un précieux John Travolta et de ses compagnons de casting.

22.10 / Le 2

‘La communauté’

Espagne, 2000 (104 minutes). Directeur: Álex de la Iglesia. Interprètes: Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez.

Avec une distribution étendue, dirigée par Carmen Maura (Prix Goya et de la meilleure actrice à Saint-Sébastien), Álex de la Iglesia revient à son univers cinématographique particulier dans cette comédie noire originale se déroulant dans une étrange communauté de voisins. Un conglomérat délirant d’horreur, d’humour, de suspense et d’action.

22h30 / Le Sixième

“ L’équipe de recherche ” interviewe Josep Maria Mainat

Depuis octobre, la vie du producteur de formats télévisés bien connus comme Crónicas Marcianas, Operación Triunfo ou Lluvia de Estrellas, Josep Maria Mainat, est devenue une émission médiatique. L’avant-dernier épisode, d’il y a quelques jours à peine, est l’agression de sa femme immobile contre la maison où vous habitiez. Ce vendredi, l’équipe d’enquête interroge, pour la première fois en Espagne, Josep Maria Mainat, dans l’affaire Mainat: Sex, Lies and Security Cameras, un rapport qui donne les clés d’une affaire judiciarisée, en pleine procédure de divorce et dans le que la garde de deux mineurs et un patrimoine considérable sont en jeu.

23h45 / Premières Movistar

‘Il était une fois à … Hollywood’

Il était une fois à … Hollywood. États-Unis, 2019 (165 minutes). Directeur: Quentin Tarantino. Acteurs: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Jusqu’à Los Angeles à la fin des années soixante (époque marquée par des événements qui signifieront un avant et un après dans le monde du cinéma et de la société en général), Quentin Tarantino a déménagé, dans son double rôle de réalisateur et de scénariste, pour préparer l’intrigue de cette comédie noire primée mettant en vedette Leonardo DiCaprio et, meilleur de la série, Brad Pitt (oscarisé du meilleur acteur de soutien). Un exemple de cinéma dans le cinéma (avec d’abondantes références cinéphiles) qui, bien qu’il dénote la qualité innée de Tarantino, est en dessous de ses meilleurs titres.

24.00 / TREIZE

‘La liste de Schindler’

La liste de Schindler. Estador Unidos, 1993 (187 minutes). Directeur: Steven Spielberg. Interprètes: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes.

Histoire dure et émouvante de l’Holocauste avec laquelle Spielberg a obtenu l’un de ses films les plus personnels. Avec une facture technique enviable, un récit sobre et un travail d’interprétation de haut niveau, ainsi qu’une magnifique photographie, le cinéaste a balayé les panneaux d’affichage à travers le monde.

0.10 / Le 2

«Action mutante»

Espagne, 1991 (89 minutes). Directeur: Álex de la Iglesia. Interprètes: Antonio Resines, Frederique Feder, Álex Angulo, Santiago Segura.

Premier film du toujours surprenant Álex de la Iglesia (Le Jour de la Bête et des Perfect Strangers) dans lequel il revendique les droits des estropiés dans un monde dominé par de soi-disant belles personnes. Sans avoir une qualité exceptionnelle, ce qui est indéniable, c’est qu’il a brisé tous les schémas du cinéma espagnol des années 90. Différent.