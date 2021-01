La quatrième et dernière saison des aventures de la sorcière adolescente est enfin arrivée sur Netflix, cependant, comme cela arrive à de nombreux téléspectateurs, ils ne se souviennent pas de ce qui s’est passé dans les chapitres précédents, comme s’il s’agissait d’un sort qui efface la mémoire, c’est pourquoi ci-dessous est présenté un résumé de «Chilling Adventures of Sabrina 3» où six points importants seront abordés.

Caliban et Sabrina se disputent la couronne

Dans cette troisième partie, Sabrina a trouvé un nouveau rival, le prince autoproclamé de l’enfer, Caliban, un homme créé par de l’argile qui a pour mission de vaincre l’adolescente sorcière dans différentes épreuves pour rester avec la couronne des enfers. Il accomplit sa mission dans une chronologie, mais est vaincu par les anciens dieux, dans la deuxième chronologie, il est vaincu et enfoncé dans une pierre.

Les païens réveillent les anciens dieux

Les méchants apparus dans cette troisième partie, est un groupe de païens qui voyagent dans un cirque d’une ville à l’autre afin de réveiller des divinités dangereuses qui menacent même le paradis et l’enfer. Dans une chronologie, ils ressuscitent pour détruire toute l’humanité, mais dans la chronologie créée par Spellman, les païens sont vaincus par Sabrina et ses amis.

Sabrina voyage dans le temps

Après avoir vu le massacre des anciens dieux, la sorcière adolescente découvre que l’œuf mystérieux a le pouvoir de voyager dans le temps, alors elle décide d’arrêter les païens avant qu’ils ne ressuscitent leurs maîtres. Heureusement, il parvient à les battre à temps.

Deux Sabrinas font équipe

Après avoir voyagé dans le temps, la protagoniste rencontre son autre moi à partir d’une autre chronologie, mais au lieu de se battre, les deux sont secrètement d’accord, de sorte que l’un gouverne l’enfer et le second vit tranquillement sur terre. Sabrina ne déçoit ni ses amis, ni son père Lucifer.

Blackwood ouvre l’œuf mystérieux

Enfin, après de nombreuses tortures, l’ancien père Blacwood parvient à obtenir l’œuf mystérieux qu’il a obtenu auparavant dans un rituel près d’une lagune, alors quand il le tient dans ses mains, il s’ouvre pour déchaîner une nouvelle menace.

Le fils de Lilith

dans cette résumé de ‘Chilling Adventures of Sabrina 3’Elle ne pouvait pas donner l’enfant de Lilith, puisqu’elle est enceinte et Lucifer lui dit que c’est la sienne et que ce sera un garçon, mais cela le fait aussi pour ne pas être éliminée par le seigneur noir, qui ne la voyait plus utile. La naissance de ce garçon pourrait être un danger pour la couronne de Sabrina.