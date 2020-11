HBO

Première de ’30 Coins ‘, par Álex de la Iglesia

La série de 30 pièces, réalisée par Álex de la Iglesia, une production écrite par le cinéaste lui-même avec son co-scénariste régulier, Jorge Guerricaechevarría, arrive à HBO. La série, composée de huit chapitres hebdomadaires, raconte la bataille pour le contrôle des trente pièces pour lesquelles l’apôtre Judas Iscariot a trahi Jésus de Nazareth. Le casting est dirigé par, entre autres, Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo et Carmen Machi.

15.00 / Histoire

Deux documentaires à la mémoire de Maradona

En hommage à Diego Armando Maradona, la chaîne Historia diffuse deux documentaires sur la star du football. Maradona Vs Pelé comprend des entretiens avec des coéquipiers et des adversaires de l’athlète, tels que Lineker, Matthaus, Giggs et Zola, qui débattent de qui était le joueur le plus décisif de l’histoire. Plus tard, Maradona, la légende revient sur la carrière professionnelle et vitale argentine, sans oublier certains de ses moments les plus sombres.

16.40 / Cinéma Ñ

Parle, petite fille

Espagne, 1973 (90 minutes). Directeur: Manuel Gutiérrez Aragón. Interprètes: José Luis López Vázquez, Kiti Manver, Francisco Algora.

Le premier film de Gutiérrez Aragón, dans lequel beaucoup de ses obsessions thématiques ultérieures étaient déjà présentes, est une fable à mi-chemin entre le poétique et le discursif qui réfléchit sur des questions telles que la communication, l’intolérance et les relations humaines: un intellectuel En vacances dans un village de montagne, il rencontre une jeune femme solitaire et muette, à qui il tente de rendre son discours. Un film exemplaire qui s’appuie sur des images chargées de poésie et une narration généreuse en métaphores.

17.00 / Le 1

Concours Eurovision de la chanson junior

La voix internationale des enfants est la vedette du Concours Eurovision de la chanson Junior 2020. La représentante espagnole, la très jeune Soleá, se produira en dixième position pour défendre sa chanson Palante, un thème urbain avec une touche flamenco et un message positif. L’Allemagne ouvrira le salon, qui sera clôturé par la France et dans lequel la Pologne, pays hôte, prendra la scène à la sixième place. Cette 18e édition du Festival Junior mettra en vedette la narration de Tony Aguilar et Eva Mora.

17.10 / TCM

Le club des cinq

Le club du petit-déjeuner. États-Unis, 1984 (96 minutes). Directeur: John Hughes. Interprètes: Molly Ringwald, Judd Nelson, Emilio Estévez, Ally Sheedy.

Il n’est pas logique que la nostalgie actuelle des années 80 ait oublié le père du cinéma adolescent, John Hughes. Le Club of Five est un psychodrame mémorable pour adolescents dans lequel des lycéens transforment la comédie en drame de leur vie. Hughes sauve la théâtralité de l’unité de l’espace et du temps grâce à son jeu avec les espaces et les cadres, il sait regarder sans préjugé la terreur provoquée en devenant adulte, et il s’appuie sur un groupe d’acteurs qui transforment leurs personnages en chair. personnages.

20.00 / SyFy

ET l’extraterrestre

États-Unis, 1982 (115 minutes). Directeur: Steven Spielberg. Interprètes: Dee Wallace, Henry Thomas, Drew Barrymore.

Spielberg crée l’extraterrestre le plus têtu, mais aussi le plus attachant de l’histoire et montre sa capacité à jouer avec les sentiments du spectateur. Aussi pour le transporter dans le monde magique des histoires racontées avec le cœur.

21.25 / Le Sixième

La ministre Yolanda Díaz, face à face avec les travailleurs de ‘Saved’

La ministre du Travail, Yolanda Díaz, quitte son bureau pour visiter les zones industrielles du sud de Madrid pendant une journée de travail en compagnie de Gonzo. Les chambres Salvados recueillent leurs entretiens avec des travailleurs de différents secteurs, qui envoient leurs critiques ou commentaires au ministre à des moments particulièrement délicats sur le lieu de travail.

21h30 / Le 2

Galdós, protagoniste de ‘Essentials’

Alors que l ‘«Année Galdós» touche à sa fin, qui commémore le centenaire de la mort de l’auteur, Essentials diffuse le documentaire El Siglo de Galdós. C’est une approche du travail du romancier, mais aussi de sa condition d’homme engagé dans son temps. Tout cela grâce au matériel d’archives et aux touches de fiction et à la recherche des lieux où vivait l’auteur.

21h30 / DMAX

Frank Cuesta et l’héritage de Rodríguez de la Fuente

Frank Cuesta revient au DMX pour visiter les endroits en Espagne où le célèbre Félix Rodríguez de la Fuente a filmé ses programmes légendaires, avec lesquels il a réussi à faire apprendre à de nombreuses personnes à apprécier la richesse de la faune espagnole. En quatre versements, Wild Frank. L’héritage de Félix montrera également à quoi ressemblait la vie des animaux qui habitaient autrefois ces lieux, quelle est leur situation actuelle et quel avenir les attend. Pour ce faire, Frank déménagera dans de grands parcs naturels qui abritent aujourd’hui certaines des espèces que Rodríguez de la Fuente a préservées pendant tant d’années.

22.10 / Antenne 3

Le dernier tronçon de ‘Ton visage me semble’ commence

Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González et Gemeliers se battent pour la victoire dans la huitième édition de Ton visage me semble. Le programme revient avec les nouvelles tranches de la phase finale dimanche soir et, cette fois, il comprendra des visites d’Antonio José, Soraya Arnelas et Carlos Rivera.

22h30 / Le Sixième

La ministre de l’Éducation, Isabel Celáa, dans “ L’objectif ”

La nouvelle loi sur l’éducation sera le protagoniste cette semaine de l’objectif. Le ministre répondra en direct aux questions d’Ana Pastor, dans un premier temps, et à celles des enseignants, des parents d’élèves, des étudiants et d’autres porte-parole des groupes du secteur de l’éducation, ci-dessous. En outre, le programme accueillera ensemble deux anciens ministres de l’Éducation, Ángel Gabilondo, à la tête du ministère entre 2009 et 2011, et José Ignacio Wert, titulaire du portefeuille entre 2011 et 2015.

0,10 / Sundance

La science du sommeil

La science des rêves. France-Italie, 2006 (106 minutes). Directeur: Michel Gondry. Interprètes: Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg.

Michel Gondry plonge dans ses univers oniriques avec une comédie qui allie surréalisme et romantisme, au détriment d’un jeune homme à l’imagination débordante qui se réfugie dans le monde des rêves et d’un voisin non moins agité, qui l’accompagnera dans ses fantasmes. Gondry crée un monde magique et bouleversant enveloppé dans une collection d’images fascinantes.