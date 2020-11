14h00 / Movistar LaLiga

Quadruple rendez-vous avec le match de championnat

La onzième journée de la Ligue comprend quatre matchs, diffusés par Movistar LaLiga. À 14h00, le rendez-vous avec le duel entre Elche et Cadix commence. Plus tard, à 16h15, l’affrontement entre Valence et l’Atlético de Madrid arrivera. A 18h30, ce sera au tour de Huesca-Séville. Enfin, à 21h00, le Real Madrid et Alavés s’affronteront, dans un match diffusé par Partidazo sur Movistar LaLiga.

15,00 / # 0

La grande aventure de Mortadelo et Filemón

Espagne, 2003 (102 minutes). Directeur: Javier Fesser. Int.: Benito Pocino, Pepe Viyuela, Dominique Pinon, Paco Sagarzazu.

Les personnages attachants d’Ibáñez, la subsistance de milliers d’enfance et la compagnie émotionnelle de tant d’adultes, prennent vie grâce à quelques tours magnifiques dans un film louable et amusant qui reproduit l’esthétique des vignettes. Il est vrai qu’il souffre d’un script inégal et quelque peu délavé, mais il compense ses défauts par une impressionnante fermeté visuelle.

17.35 / Hollywood

Les jeux de la faim

Les jeux de la faim. États-Unis, 2012 (140 minutes). Directeur: Gary Ross. Interprétation: Jennifer Lawrence, Josh Hatcherson, Stanley Tucci, Wes Bentley, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth.

Ce n’était qu’une question de temps avant que la populaire série littéraire écrite par Suzanne Collins ne passe à l’écran. Et bien qu’il y ait eu des objections logiques au résultat, le premier volet de The Hunger Games a surpris avec des images puissantes imprégnées d’un esprit aventureux. Il est vrai qu’il pèche à cause d’un métrage excessif, mais parmi tant de films inutiles, sinon exécrables, son message critique fonctionne devant un monde futur régi par la télé-réalité et la cruauté télévisuelle, et il bénéficie d’une interprétation choquante de la désormais consacrée Jennifer Lawrence.

19h40 / Drame Movistar

Conducteur de taxi

États-Unis, 1976 (110 minutes). Directeur: Martin Scorsese. Interprétation: Robert de Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel.

À l’époque, le message transparent de Taxi Driver a soulevé une énorme controverse. Cependant, son récit reste clair: un voyage dans la pourriture morale d’une société. Le protagoniste, Travis Bickle, est un chauffeur de taxi insomniaque hanté par ses souvenirs d’un vétéran au Vietnam, qui comblera violemment le vide d’une existence qui vit sous le couvert d’un bon garçon inoffensif. Scorsese le transforme, grâce à une mise en scène d’une viscéralité inhabituelle, en un miroir qui reflète une communauté déshumanisée.

21.00 / Le Sixième

Carmen Maura visite ‘laSexta noche’

Le programme dirigé par Iñaki López se réunit un samedi de plus avec le public, dans une prestation dans laquelle il recevra l’actrice Carmen Maura sur le plateau. Cristina Almeida et Luis Rojas-Marcos visiteront également le programme du programme. En outre, comme d’habitude, laSexta noche disposera d’un panel d’experts composé des médecins César Carballo, José Antonio López, Olga Mediano, Juan Torres, Alfredo Corell, Graziella Almendral et Alberto Sicili

21h30 / Cinéma Ñ

Temps de silence

Espagne, 1986 (107 minutes). Directeur: Vicente Aranda. Interprètes: Imanol Arias, Victoria Abril, Paco Rabal, Charo López.

Vicente Aranda assume une tâche presque suicidaire: traduire la prose de Luis Martín Santos en images. Peut-être en raison de l’extrême difficulté de l’adaptation, le cinéaste transforme ses efforts en une reconstruction méticuleuse de l’atmosphère des années 1950 et en dessinant des personnages désolés piégés par l’amertume et l’oppression de leur environnement. Le temps de silence grandit grâce à la puissance dramatique que le réalisateur jette dans ses images; également grâce à un casting immaculé.

21h30 / Le 1

La pression mentale des agents de santé face au Covid-19

L’espace Weekly Report propose le rapport La quatrième vague, la santé mentale, qui traite de la manière dont les membres des services de santé font face au stress psychologique dérivé de Covid-19 et comment ils traitent leurs patients, également affectés par l’alerte constante à la maladie. . Plus tard, Clash of Geniuses, Heart of Silk aborde l’exposition, organisée pour la première fois en Espagne, des tapisseries qui ont affronté Michel-Ange et Raphaël.

22.00 / Hollywood

Des hommes qui n’aimaient pas les femmes

États-Unis, 2011 (160 minutes). Directeur: David Fincher. Interprètes: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard.

A l’époque, c’était étrange pour les fans que David Fincher veuille revenir sur le premier roman de la trilogie Millennium, déjà adapté ensemble en Suède en trois films. Fincher venait de livrer deux chefs-d’œuvre: Zodiac et The Social Network. Le réalisateur ramène l’intrigue sur son terrain et déploie une série d’images oppressives pour influencer l’histoire criminelle. La Lisbeth Salander composée par Rooney Mara est presque au même niveau que celle créée dans la version suédoise par Noomi Rapace.

22.00 / Neox

Spécial ‘El club de la comedia’, avec Santiago Segura

Neox a promis de faire rire les maisons avec The Comedy Club. Spécial Santiago Segura. Un épisode qui réunira les visages les plus populaires de la scène télévisuelle nationale et qui comprendra les monologues les plus marquants de Santiago Segura. L’acteur et réalisateur, qui est passé par le Club de la Comedia à de nombreuses reprises, racontera des blagues et des plaisanteries couvertes de sa personnalité toujours charismatique.

22,00 / DMAX

À l’intérieur du travail de la police

La série documentaire 091: Police Alert montre, de l’intérieur, le travail des groupes policiers et place le spectateur au centre de l’action. L’épisode de cette semaine décrit comment les agents se tournent vers une opération contre l’utilisation frauduleuse de documents d’identité à Ceuta. Aussi comment ils localisent une voiture en feu qui met en danger une personne qui pourrait dormir à l’intérieur. Enfin, une personne interpelle les autorités parce qu’elle soupçonne un intrus à son domicile.