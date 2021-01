L’un des moments les plus attendus de l’année 2020 arrive: sa fin. Avec des millions de personnes chez elles, dont beaucoup sont confinées à elles-mêmes par la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus, en attendant que la télévision boive les raisins ou avec la télévision comme entreprise de fond, les chaînes ont décidé un an de plus de ne pas risquer et d’offrir ce que de toujours: humour, résumés de l’année et musique.

Mota, le classique de La 1

Même l’année de la pandémie ne le peut pas avec l’un des programmes les plus anciens de la première chaîne. Le comédien José Mota (qui cette saison a également fait partie du jury Mask Singer sur Antena 3), a pu enregistrer son spécial d’adieu de l’année malgré les restrictions de tournage dues à la crise sanitaire. Avec le titre Goodbye, two mille go (22.00), il la dédie cette année, comme MasterChef l’a fait le jour de Noël, aux personnes âgées. Les parodies, numéros musicaux, hommages et imitations de personnages célèbres tels que Fernando Simón, Miguel Bosé, Salvador Illa, Donald Trump ou María Jesús Montero ne manqueront pas. À 23h00 débutera le programme spécial Happy 2021! Présenté par Florentino Fernández et Chenoa et avec environ 70 représentations, et qui durera jusqu’à l’aube. Entre les deux, les carillons présentés par Ana Obregón et Anne Igartiburu de la Puerta del Sol de Madrid.

La 2 parie tout sur ‘Cachitos de Hierro y Cromo’

L’émission musicale à la télévision publique, préférée de beaucoup aux premières heures du Nouvel An, aura une double offre. A 22h30, Cachitos Fest, un festival itinérant qui met l’accent sur la musique live, une denrée rare à la télévision ce millénaire. Présenté par Virginia Díaz, il mettra en vedette des groupes tels que Sidonie, Estopa, La La Love You et Amaia & Alizzz, entre autres, et la participation de Mikel López Iturriaga. Et après le carillon, le classique réveillon du Nouvel An en morceaux.

L’inconnu de la robe de Cristina Pedroche sur Antena 3

Le présentateur répète, pour la cinquième année consécutive, le Chimes de la chaîne Atresmedia avec Alberto Chicote. Ils le feront également depuis la Puerta del Sol. «J’ai vraiment hâte d’y être et je suis très enthousiasmé par les Chimes cette année. J’adorerais, même pour un petit moment, que les gens apprécient et oublient le mal. Apportez un peu d’enthousiasme et que nous accueillons tous la nouvelle année avec le sourire. Ce serait mon succès », a déclaré Pedroche à propos de son apparition cette année. Avant l’heure des raisins, à partir de 22h10, Eva González et Roberto Leal dirigeront la spéciale Hasta siempre 2020, avec un bilan de tout ce qui s’est passé à Atresmedia. Et après le Chimes, place au karaoké avec Cantando al 2021.

Rencontres romantiques à Cuatro

La chaîne Mediaset reprend la formule des autres années et diffusera une émission spéciale de son succès First Dates (21.05). Après les cloches, présentées par Sandra Barneda et Christian Gálvez à partir de 23h35 (partages diffusés avec Telecinco), il y aura d’autres tranches du programme de rencontres.

Le dernier souper, sur Telecinco

Comme elle l’a fait la veille de Noël, la principale chaîne Mediaset mise sur un épisode spécial de The Last Supper (22h), un programme dérivé de Save Me dans lequel deux paires de visages habituels de la chaîne s’affrontent pour préparer un menu à deux plats dans une cuisine et dessert. Ce soir Ágatha Ruiz de la Prada et Carlota Corredera participeront contre Amador Mohedano et Antonio David Flores. Les carillons, comme à Cuatro, seront portés par Barneda et Gálvez. Après les raisins, The Last Supper se poursuivra et Toma Salami sera diffusé à 01h35, une émission de zapping qui couvrira les moments historiques de la chaîne.

Humour à La Sexta avec Berto et Ernesto Sevilla

La chaîne Atresmedia récupère avant les raisins, à partir de 21h30, les meilleurs monologues des deux comédiens dans El club de la comedia. Les Campanadas auront à nouveau Cristina Pardo et Iñaki López comme présentateurs (et ils ont été quatre années consécutives). Après les raisins, cinéma avec le film Batman, de Tim Burton.