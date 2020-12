Queen’s Gambit est l’une des ouvertures les plus étudiées aux échecs. En raison de sa renommée parmi les joueurs du plateau, Walter Tevis l’a choisi comme titre de son roman, qui sera plus tard adapté en une série de 7 épisodes pour Netflix. Dans les 28 jours qui ont suivi la première, la série a attiré 62 millions de téléspectateurs, ce qui l’a consolidée comme la plus regardée sur la plate-forme de streaming à ce jour.

Nombreuses sont les qualités qui ont conduit la série sur le podium des favoris de Netflix mais, sans aucun doute, il faut souligner l’interprétation fantastique d’Ana Taylor-Joy qui donne vie à la protagoniste, Beth Harmon; une conception de costumes qui capture l’essence des styles des années 50 et 60, inspirés de Prada et Courrèges, et qui évoluent avec leur propre personnalité tout au long du film; la direction de Scott Frank qui s’occupe de chaque détail du décor et de la photographie de la mini-série et d’une histoire fascinante, pleine de lumière et d’ombre, où nous accompagnons une fille jusqu’à l’âge adulte sur un chemin difficile jusqu’à ce qu’elle se retrouve. Mais si nous devons être reconnaissants à Queen’s Gambit dans quelque chose, c’est qu’il a rendu le jeu d’échecs à nouveau à la mode et, le plus intéressant de tous, il est devenu populaire parmi le public féminin.

Depuis la création de Gambit de la dame, les associations d’échecs ont maintenant vu plus de 20 millions de nouveaux joueurs, connaissant une augmentation inattendue de jeunes femmes. De plus, la vente de cartes et de jetons a explosé, ainsi que le nombre d’abonnés aux plateformes pour jouer en ligne contre d’autres joueurs ou contre l’ordinateur. Ces sites de jeux sur Internet font un excellent travail pour ceux qui veulent commencer à pratiquer et cela a ouvert la porte à de grands joueurs de décider d’y participer pour jouer contre des fans enregistrés sur le Web.

D’autre part, ces sites Web d’échecs en ligne ont facilité la participation des femmes à des jeux qui ont toujours été considérés pour un public masculin. Derrière l’ordinateur, les fans féminines peuvent pratiquer et jouer aux échecs dans un anonymat total, de la même manière qu’elles peuvent aborder des jeux comme le poker ou la roulette sur les plateformes de jeux de casino, des lieux qui dans notre imaginaire collectif ont toujours été majoritaires. des hommes.

Les produits audiovisuels, tels que Gambit de Dama, où une jeune fille devient la meilleure joueuse toujours entourée d’adversaires masculins, servent à créer des références dans un public jeune et féminin qui a besoin de trouver de nouvelles héroïnes dans lesquelles réfléchir. Mais elle est aussi un bon exemple pour les jeunes garçons qui peuvent apprendre du respect, de la camaraderie et de la fraternité que le protagoniste trouve dans tous les tournois. Une amitié sincère entre égaux où tout commentaire désobligeant sur le sexe du joueur est inexistant.

Dans la vraie vie, il y a des championnats féminins et mixtes. Les premiers visaient à encourager les femmes à pratiquer le jeu et à ne pas se sentir intimidées dans les championnats où elles devaient affronter des hommes. Nombre des raisons de cette éventuelle intimidation reposaient sur le fait que, pendant des siècles, le cerveau féminin était considéré comme moins préparé aux activités spatiales et stratégiques. Se voir moins probable en raison d’un éventuel «cerveau biologique» a rejeté toute tentative de participer à un championnat mixte. Des recherches scientifiques récentes ont montré que le cerveau est plastique dès la naissance et qu’il n’y a pas de limite à l’apprentissage selon qu’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. En fait, il a été démontré qu’il est difficile de déterminer si un cerveau appartient à un homme ou à une femme en raison de leurs différences.

En dehors de la série, la Hongroise Judit Polgar a réussi à figurer parmi les dix meilleures joueuses du monde. À 15 ans, il obtient le titre de Grand Maître et devient le plus jeune à le faire, battant le record de Bobby Fischer. Onze ans plus tard, en 2002, il a réussi à vaincre Garri Kasparov, forçant le Russe à se rétracter sur ses déclarations selon lesquelles aucune femme ne pouvait avoir une bataille d’échecs prolongée.

Polgar est issu d’une famille de trois sœurs et toutes ont atteint le titre de Grand Maître grâce, en partie, à l’éducation qu’ils ont reçue de leurs parents qui ont décidé de les éduquer à la maison et de montrer qu’un enfant formé dès son plus jeune âge peut atteindre de grands objectifs en le sujet proposé. Les trois sœurs ont réalisé de grandes réalisations mais seul Polgar a réussi à se démarquer parmi les meilleures.

Sûrement la série Gambito de Dama aidera à faire apparaître plus de références et encouragera d’autres à pratiquer ce sport où le sexe n’est pas pertinent et où seul le respect et l’admiration pour l’adversaire comptent.