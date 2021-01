Avec Oscar Isaac comme protagoniste de la prochaine série Marvel Studios sur Disney +, le premier des antagonistes a maintenant été annoncé, et peut-être le principal, mais quel rôle serait Ethan Hawke dans “ Moon Knight ”.

Et c’est que la production de l’anti-héros, Marc Spector, ressuscité par le dieu égyptien de la lune compte un grand nombre de méchants et d’antagonistes.

Ethan Hawke, à 50 ans, pourrait jouer l’un des nombreux personnages, grâce à sa longue carrière et à sa grande formation dans les films d’action.

Chevalier de l’ombre, Randall Spector est un mercenaire, à l’image de son frère Marc, qui tue sa petite amie de l’époque, Lisa, en Italie. Marc décide de le traquer pour venger le meurtre de sa petite amie. Cela pourrait être un bon conducteur pour voir l’origine du personnage et il y aurait une nouvelle relation d’amour / haine entre frères et sœurs dans le style de Thor et Loki.

Spectre noir, Carson Knowles était un ancien combattant qui a été laissé par sa femme et qui a appris par téléphone que leur fils avait été assassiné. De retour dans sa ville natale, il décide de se venger de ceux qui l’ont blessé, se lance dans la vie politique et crée un alter ego, Black Specter, avec lequel il bat et fait chanter de puissants locaux pour qu’il le soutienne en tant que maire.

Khonshu, Il est le Dieu de la Lune chargé de ramener Marc Spector et qui lui conseille de combattre le mal sur Terre. Cependant, ce personnage a son propre agenda et il serait très intéressant de savoir comment il est décrit comme un guide de lumière ou un méchant, ou qui connaît même un être moralement ambigu.

Le Roi Soleil, la version opposée et tordue de Moon Knight serait Sun King, un ancien soldat qui, après avoir brûlé deux camarades, qui l’ont maltraité, est renvoyé de l’armée et institutionnalisé à l’Institut Ravencroft; où il devient obsédé par la mythologie égyptienne et croit qu’il est l’avatar au pays de Ra, le Dieu du Soleil.

Alors, décidez de continuer cette bataille antique et allez à tout prix contre le Moon Knight.

Bushman, Raoul Bushman est le premier ennemi de Moon Knight et est celui qui l’abandonne pour mort. Comme déjà mentionné, ce sera une histoire d’origine et vraiment Bushman est à l’origine de la raison pour laquelle Spector adopte la protection de la lune.

Pour savoir quel rôle jouerait Ethan Hawke dans ‘Moon Knight’, il faudra attendre le début des enregistrements de la série, ou le lancement de la bande-annonce, on pense que la date de première de la série sera en 2022, sur Disney +, sinon avoir un abonnement en cliquant ici.