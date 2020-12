La fin de la deuxième saison de la première série d’action en direct de ‘Star Wars’ est arrivée et avec elle les théories de l’intrigue possible de ‘The Mandalorian 3’ ont commencé à émerger avec les doutes ouverts laissés par la production à la fin de la série.

Spoiler Alert, les lignes suivantes contiennent des informations relatives à la fin de la deuxième saison de «The Mandalorian».

Bien que la première de “ The Book of Boba Fett ” soit confirmée, une série dérivée centrée sur le mandalorien original de Star Wars, elle arrivera sur la plate-forme de streaming en décembre 2021.

Comme prévu, Grogu obtient enfin l’aide dont il a besoin, non seulement il est sauvé par Din Djarin, le personnage de Pedro Pascal, et le reste des Mandaloriens, qui intégreront probablement les Disney + ‘Rangers of the New Republic’ lorsque cela sera diffusé.

L’enfant est également aidé par un Jedi qui répond à son appel de Tython. Ce Jedi, bien sûr, finit par n’être nul autre que Luke Skywalker lui-même.

Et la saison se termine lorsque Djarin voit partir Grogu, qui est ensuite emmené par Skywalker et R2-D2 pour commencer sa formation de Jedi.

Maintenant, le groupe composé de Din Djarin, Bo-Katan, Koska Reeves, Cara Dune, Boba Fett et Fennec Shand possède le navire de Moff Gideon, Bo-Katan a révélé qu’il avait l’intention de reprendre Mandalore et prendre le contrôle du croiseur impérial contribuera grandement à y parvenir.

Il y a aussi la situation du sabre noir qui appartient à Djarin depuis qu’il a vaincu Gideon au combat.

Quoi qu’il en soit, l’intrigue possible de “ The Mandalorian 3 ” verra l’équipe revenir à Mandalore, tandis que Grogu est très susceptible de revenir dans une version légèrement plus entraînée pour accompagner Din.

Si la série continue de présenter la formation Jedi de Grogu, il est difficile de croire que Lucasfilm a décidé d’utiliser un Luke Skywalker rajeuni numériquement, et il est possible que Sebastian Stan joue le rôle.

La date de sortie de la troisième saison de “ The Mandalorian ” est encore inconnue, mais elle arrivera probablement sur Disney + en 2021.