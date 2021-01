La dernière saison de la série Netflix a amené une nouvelle série de «méchants et obstacles» à affronter, comme elle a vu le début des Eldritch Terrors de «Chilling Adventures of Sabrina».

Il ne suffisait pas d’avoir une double vie ou le méchant commun, le père Blackwood, à part, il a dû se battre avec huit terribles maux dont le seul but était de détruire la vie et l’existence telle que nous la connaissons sur tous les plans.

Ces terreurs sont basées sur les histoires de HP Lovecraft qui, tout au long de ses plus de dix livres, expose différentes entités, monstres et créatures.

Vous trouverez ci-dessous une explication des huit terreurs eldritch de ‘Chilling Adventures of Sabrina’, leur but et leur origine dans la mythologie lovecraftienne

L’obscurité

Au début, ils sont un groupe de mineurs qui se consacrent à briser toute source de lumière et à étouffer quiconque se met en travers de leur chemin. Ce n’est que la représentation physique des Ténèbres, qui cherche à plonger le monde entier dans les ténèbres et le désespoir.et se nourrit des peurs, des regrets et des faiblesses des gens.

Il est vaincu par Sabrina Spellman et Morningstar quand ils parviennent à l’enfermer dans une sphère de cristal à l’aide d’une lumière céleste et avec l’aide du reste du coven de l’Académie des Arts Occultes. Il est basé sur l’entité Darkness des histoires de Lovecraft qui est capable de masquer n’importe quel monde.

Les indésirables

Le deuxième des huit Terreurs Eldritch de «Chilling Adventures of Sabrina», il est un «vagabond» sans langue qui, s’il n’est pas donné l’asile, arrachera le cœur des gens pour prouver qu’ils n’en ont pas. Son existence est née avant le temps, quand on lui a refusé la chaleur et l’abri

Sabrina parvient à le tromper en l’épousant et en l’enfermant dans une maison de poupée. Il est inspiré de The Outsider de Lovecraft.

Le bizzarre

L’entité vaguement basée sur Cthulhu est la troisième à arriver à Greendale. Une réfugiée dans les corps de noyés arrive avec Sabrina pour la contrôler et ainsi pouvoir assimiler le reste du peuple.

Avec l’aide d’Ambrose, Nick et Pesta, ils parviennent à retirer la créature du corps de Sabrina et à l’enfermer dans un aquarium en verre.

Le pervers

C’est le quatrième des Terreurs Eldritch de «Chilling Adventures of Sabrina» et est représenté par une statuette en forme de gobelin qui exauce les vœux. Le père Blackwood demande à être l’empereur et ses habitants, sauf Sabrina et Roz, vivent dans cette réalité.

Avec l’aide d’Hilda et la résistance qu’elle, Agatha et le Dr Cee forment, ils parviennent à combattre le joug de Blackwood., en utilisant la pierre d’Omphalos, pour récupérer leurs souvenirs, et ils parviennent à vaincre Blackwood en souhaitant que Greendale revienne à la normale.

Le cosmique

Ce n’est pas une entité en soi, plutôt une catastrophe cosmique, causée par l’existence de deux Sabrinas dans le même plan. Pour cette raison, l’archange Metatron arrive sur Terre pour aider à le combattre et est évité avec l’auto-exil de Sabrina Morningstar vers un univers parallèle.

Le retourné

Le sixième des Terreurs Eldritch de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ est représenté par Lazare, qui a été ressuscité par Jésus, et avec lui ramènent plusieurs personnes dont Dorcas, Edward Spellman et un groupe de punk-rock qui défie Harvey et le Fright Club dans une bataille des groupes après avoir kidnappé leur père.

La seule façon de vaincre Lazarus est dans un match contre Mambo Marie pour s’assurer que les morts ne finissent pas de revenir. Au final, Lilith, avec la lance du destin, poignarde Lazaro et assure le triomphe des vivants.

L’infini

Dans l’univers parallèle dans lequel Sabrina Morningstar voyage à la fin du cinquième chapitre, elle rencontre une autre version de Aunts Hilda et Zelda.; et dans lequel Salem (sous la forme d’une marionnette comme dans «Sabrina l’adolescente sorcière») est l’écrivain et la vedette dudit programme.

Ce que Sabrina découvre plus tard avec l’aide d’Ambrose, c’est que Salem est la représentation de The Endless, une entité qui fait que les choses n’ont pas de fin.

Sabrina parvient à convaincre Salem de l’aider à s’échapper de cet univers puisque The Void va tout absorber dans cet univers, y compris lui, mais tous les deux meurent lorsqu’ils arrivent avec Sabrina Spellman. Cette entité est basée sur Thasaidon de Lovecraft.

Le vide

Le dernier et grand méchant de la série est représenté comme une grande salle blanche où se trouvent toutes les planètes. Sabrina arrive ici avec Pandora’s Box prête à verrouiller The Void ici, Cependant, il ne parvient pas à terminer alors que tante Zelda et Ambrose invoquent l’âme de Sabrina dans le corps de feu Sabrina Morningstar, apportant avec eux un peu de The Void et étant absorbé par elle.

Cela l’amène à absorber plusieurs personnes, y compris le père de Harvey, et décide de s’exiler à la Montagne de la Folie et demande à Blackwood de l’aider à contrôler son pouvoir. Sabrina reconnaît qu’elle doit se sacrifier pour vaincre The Void et sauver les gens qu’elle a absorbés.