La série animée ‘Les Simpsons’ ont été à l’antenne depuis plus de 30 ans et ont été 32 saisons jusqu’à présent et tout au long des près de 700 chapitres, nous avons vu une infinité d’histoires et de personnages, de sorte que l’interaction entre eux est très commune, ainsi que les romances qui ont eu, mais un personnage en particulier a eu plusieurs mariages, dont certains très peu connus, alors voici le Les maris de Selma dans «Les Simpsons».

Le caractère de Selma Bouvier est peut-être l’une des plus connues, puisqu’elle est la sœur de Marge et qu’elle a une sœur jumelle nommée Patty, qui a ouvertement déclaré ses préférences pour les femmes, c’est pourquoi Selma a été montrée comme une célibataire à la recherche d’amour, soit en couple, soit lors de l’adoption d’une fille chinoise nommée Lingue, mais cela n’a pas été un obstacle qu’il se soit marié six fois.

Tout au long de la série, ils ont été six maris de Selma dans ‘The Simpsons’ et le premier mariage était avec Bob Patino, qu’il a épousé dans l’épisode 21 de la troisième saison, où Bob tente de mettre fin à ses jours mais Bart parvient à l’éviter.

Le deuxième mariage était peut-être le plus connu, car il s’est joint à Troy McClure, qui ne l’utilise que pour relancer sa carrière et cacher ses étranges préférences, mais bien que Selma comprenne qu’il s’agit d’un coup publicitaire, il parvient à accepter de finalement décider de partir.

Dans l’épisode 10 de la saison 18, Selma a un lien avec le Grand-père Simpsons, avec qui il a une relation amoureuse pour enfin se marier, mais en raison du travail de Selma et des problèmes avec son grand-père, ils se séparent dans ce même chapitre. Curieusement, le grand-père a également cherché une relation avec la mère de Selma, ce qui est très étrange.

Le mariage le plus controversé était peut-être avec Gros Tony, avec qui il parvient même à avoir une cure de jouvence assez radicale, mais tout s’écroule quand il découvre qu’elle n’était pas l’épouse officielle, mais une amante, alors elle l’abandonne et finalement il y a eu deux mariages qui n’ont pas été vus à l’écran, mais qui ont été mentionnés directement par Selma et se réfère à l’avocat Lionel Hutz et Disco Stu, dont on ne sait pas à quelle heure il était.

La vie amoureuse de Selma a été très large au fil des ans, car, en plus de ces mariages, elle est sortie avec plus de personnages tels que Barney Gomez, l’homme taupe et ApuMais bien que toujours à la recherche de l’amour, il n’est tout simplement pas arrivé à sa porte