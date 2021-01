Manger sainement ne signifie pas sacrifier le goût et le plaisir en bouche, il existe un grand nombre de recettes rapides et faciles qui ont des aliments biologiques parmi leurs ingrédients, qui peuvent être parfaitement incorporés dans les menus quotidiens. Sans aucun doute, une excellente initiative pour l’appliquer comme un objectif dans l’année qui vient de commencer.

Lorsqu’une nouvelle année commence, il est de coutume de fixer des objectifs ou des résolutions, généralement liés à la prospérité économique et également à des améliorations de la qualité de vie qui ont un impact positif sur la santé physique et mentale.

Ce qui s’est passé en 2020 avec la pandémie de Covid-19 a contraint la majorité à travailler encore plus dur pour changer ses habitudes pour mener une vie plus saine, par exemple en renforçant le système immunitaire, et pour cela, un régime alimentaire est essentiel.

Suivant cette prémisse, de nombreuses personnes ont commencé cette 2021 dans le but d’incorporer des aliments biologiques et ainsi, tout en contribuant à la préservation de l’environnement, elles commencent à changer leurs habitudes alimentaires, ce qui peut avoir des effets bénéfiques pour toute la famille. .

Recettes bio simples et délicieuses

Parler d’aliments biologiques, c’est se référer à ceux produits naturels qui ont été semés et récoltés sans l’utilisation de produits chimiques, comme les pesticides, les herbicides ou les fongicides, car ils sont généralement cultivés de manière artisanale ou artisanale. Dans le cas de la viande, elle provient d’animaux nourris avec des aliments biologiques.

Il existe un nombre immense de recettes bio qui peuvent être incluses dans l’alimentation quotidienne, et avec lesquelles vous pouvez également surprendre vos proches lors d’occasions spéciales. Quelques exemples sont les recettes que nous montrons ci-dessous.

Crème de tomates mûres

Ingrédients

500 grammes de tomates mûres.100 grammes d’oignons.100 grammes de pommes de terre.100 grammes de céleri.100 grammes de carottes.100 grammes de fromage.1 cuillère à soupe de farine.1 gousse d’ail. Sel, poivre et thym.1 trait de Cognac.

préparation

Tous les légumes sont coupés et incorporés dans une casserole avec la gousse d’ail, sel et poivre, au goût. Ajouter 1,5 litre d’eau et cuire environ 50 minutes.

Par la suite, tout est mélangé et filtré, puis ajoutez la cuillerée de farine préalablement diluée dans 100 ml d’eau avec un peu de cognac. Remuer et servir avec le thym et les petits morceaux de fromage sur le dessus.

Houmous d’avocat

Ingrédients

1 avocat Jus de deux citrons 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 1 bouquet de coriandre hachée 1 cuillère à café de cumin poivre de Cayenne au goût Sel et poivre fraîchement moulu 2 cuillères à soupe de tahini (crème de sésame).

préparation

La préparation de cette recette est très simple, les ingrédients sont introduits dans le mélangeur et mélangés jusqu’à ce qu’ils aient une consistance lisse. Il est complété par des bâtonnets de carottes et de céleri à consommer en trempette.

Pâtes au thon, maïs et brocoli

Ingrédients

Un demi-kilo de pâtes (au choix) .1 boîte de thon.2 gousses d’ail.1 bouquet de brocoli.1 oignon. 1 boîte de maïs. Parmesan râpé. 250 grammes de crème.

préparation

Faites bouillir les pâtes dans une casserole pendant 10 à 12 minutes. En même temps, dans une poêle, mettez un peu d’huile pour faire revenir l’oignon finement haché avec l’ail écrasé.

L’oignon étant déjà transparent, ajoutez le thon, le maïs et le brocoli, le tout en petits morceaux, puis remuez pendant 5 minutes à feu doux.

Plus tard, la crème de lait est ajoutée, lorsqu’elle bout, elle est immédiatement retirée du feu.

Ensuite, les pâtes sont ajoutées et du parmesan râpé est saupoudré au moment de servir.

Les bienfaits de l’alimentation biologique

Comme on l’a vu dans les exemples des recettes précédentes, adopter des aliments biologiques n’est pas compliqué, il existe de nombreuses recettes faciles à réaliser à la maison au quotidien, qui en plus d’être simples, sont très savoureuses et nutritives.

Mais quels sont les avantages de la nourriture biologique? Le principal avantage est que c’est une habitude qui a un impact positif sur la santé. Étant exempts d’additifs, d’engrais et de pesticides, ces aliments sont sûrs et sains à consommer.

De même, il a été prouvé dans des études scientifiques que les légumes et les fruits issus de l’agriculture biologique contiennent 40% plus d’antioxydants que le reste des produits du champ, c’est parce qu’ils absorbent mieux les nutriments du sol et contiennent moins de composants nocifs. . De plus, ce sont des aliments qui ne contiennent pas de résidus de métaux lourds, ni d’hormones, et qui n’ont pas non plus été irradiés.

Tous ces facteurs font non seulement ces aliments oubiologique sont plus sains, mais ont également une saveur meilleure et intense.

Cela se produit parce que pendant sa culture, le processus de maturation est respecté, c’est-à-dire qu’aucune substance n’est utilisée ou aucun processus n’est appliqué pour accélérer la croissance des plantes ou des animaux.

De même, son processus de production contribue à réduire les allergies alimentaires, ainsi qu’à réduire le risque de cancer et d’autres pathologies, car ils sont constitués d’éléments beaucoup moins polluants que d’autres aliments.

Un autre grand avantage des aliments biologiques est qu’ils contribuent à prendre soin de l’environnement, car ils sont cultivés sans utiliser de produits chimiques nocifs, au contraire, ce qui est utilisé pour leur semis améliore les sols et réduit les risques d’érosion.

Il est important de prendre en compte certains aspects lors du démarrage de la consommation d’aliments biologiques. Pour cela Il est conseillé de consommer des fruits et légumes de saison, suivre les recettes de la cuisine méditerranéenne, avoir un potager et consommer de préférence des produits locaux.

Il ne fait aucun doute que l’intégration de ces changements dans la routine quotidienne est un grand pas vers la promotion d’une vie saine, non seulement pour une personne, mais pour tout le groupe familial. Ce sont des décisions qui vous permettront d’avoir une vie plus longue, plus saine et plus heureuse.

