Au milieu de l’avalanche de nouvelles quotidiennes, il semblait s’éloigner la sanction que le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral (TEPJF) a infligé au toujours provocateur Gerardo Fernández Noroña, en raison des insultes et des appels à l’agression lancés par le législateur contre la députée fédérale Adriana Dávila; Mais la question mérite toute notre attention car une bonne partie du futur scénario démocratique est en jeu.

Ce n’est pas une exagération. La plainte contre Fernández Noroña découle d’une série d’insultes et d’appels à une agression physique contre le député en octobre dernier; Le TEPJF a résolu et confirmé que le législateur doit présenter des excuses publiques et se conformer à la participation à des ateliers de sensibilisation contre la violence de genre. Comme prévu, le politicien a critiqué le tribunal et assuré que cet épisode est un acte des autorités électorales pour l’affecter politiquement.

Le conseiller juridique du député est allé encore plus loin et a assuré que si Fernández ne se conforme pas à la sanction, ils demanderont que le politicien soit inscrit au registre national des agresseurs; ce qui l’empêcherait de participer au processus électoral en cours.

Cependant, cette affaire va au-delà d’une simple affaire politique. Il révèle l’importance que la langue et sa régulation ont et auront dans les dynamiques sociales et culturelles. Le législateur de Noroña se trompe, bien entendu, en croyant que ses expressions ne comportent pas de risques de violence ou qu’elles font simplement partie de la tension politique normale d’une campagne électorale. Mais il faut aussi se demander jusqu’où vont les pouvoirs des institutions pour sanctionner le langage des tiers.

Dans l’affaire racontée, il semble évident d’opter en faveur de Dávila et, avec elle, avec les milliers de femmes victimes d’innombrables et très divers types de violence, y compris celle de la langue; mais le pouvoir du tribunal d’exiger une rééducation de la langue d’un citoyen comme condition pour doter ou restreindre ses droits de citoyenneté ne semble pas si évident.

La langue, on le sait, est plus que sa simple réglementation formelle; sa malléabilité ou sa mutation ne dépend ni de la volonté des experts ni des revendications des bâtisseurs d’idéologies; mais cela dépend beaucoup de la promotion massive de son utilisation. Les outils de communication de masse (cinéma, télévision, radio et internet) ont réalisé des changements vertigineux dans la physionomie du langage chez tous les peuples.

Les études européennes sur le langage tabloïd sont célèbres et stigmatiser dans le traitement médiatique des épisodes d’infraction à la loi commis par des jeunes et des adolescents dans les années 90; Apparemment, l’option d’un certain langage de mépris envers les jeunes a fini par réaffirmer et perpétuer des stéréotypes agressifs et violents dans une société qui a encore éloigné les recherches communes entre les générations. Avec l’apparition des réseaux sociaux, ce problème n’a fait qu’empirer: de petits ghettos aux certitudes infaillibles sont les configurateurs de nouveaux langages qui, à leur tour, réorganisent les dynamiques sociales.

Par exemple, un bouton: ne vous semble-t-il pas étrange que pratiquement tous les médias utilisent le langage de la guerre pour faire référence à la pandémie COVID-19? Pourquoi cette grave situation que traverse l’humanité a-t-elle toujours été définie comme une «guerre» des grandes chaînes aux plus humbles publications? Et peut-être cette fascination pour le langage militaire n’a-t-elle pas provoqué des radicalités incohérentes dans les théories du complot face à un virus considéré comme une «arme» plutôt que comme un «phénomène»? N’est-ce pas peut-être pourquoi il est plus facile pour les gens d’assimiler des concepts tels que «ennemi» et «combat» concernant le coronavirus au lieu de «maladie» et de «soins»?

En conclusion, la langue n’est pas un animal insaisissable qui devrait être laissé complètement débridé et sauvage. Pour cela, il y a des relations culturelles, des dynamiques éducatives formelles et informelles; Mais nous ne pouvons pas non plus donner aux institutions politiques temporaires ou idéologiques le droit ou les outils pour sanctionner, censurer ou limiter les expressions (aussi stupides soient-elles, comme celles de Noroña).

Ne soyez pas mal interprété: le législateur doit assumer les conséquences des manifestations de violence contre une femme; Je ne pense cependant pas que ce soit une institution politique qui devrait définir leur sanction. Il n’est pas positif de donner ces attributions à des organisations qui peuvent changer leurs principes idéologiques sans rougir.

Les réponses au langage querelleur et belliqueux doivent être exercées, en premier lieu, par les interlocuteurs immédiats, les membres participants et les consommateurs de la culture du dialogue. Toi et moi, nous; parce que nous nous parlons pour nous comprendre, non pour nous battre.

