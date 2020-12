«Física o Química» a été l’un des grands succès télévisés de la fin des années 2000. Les histoires, conflits, romances et mésaventures subis par les étudiants et professeurs de l’Institut Zurbarán ont captivé le public pendant sept saisons, transformant les acteurs en stars du jour au lendemain.

Depuis la fin de la série, en 2011, les acteurs de la distribution ont poursuivi leur carrière professionnelle avec différents projets au cinéma, à la télévision ou au théâtre. Ensuite, et profitant du fait que le 27 décembre il sera diffusé la suite tant attendue, ‘Physique ou chimieː Les retrouvailles’, nous passons en revue les voyages des principaux protagonistes de cette fiction qui a réussi à réveiller, il y a dix ans, les rires, les larmes et les émotions de tant de spectateurs adolescents (et adultes).

Angy Fernández (Paula)

L’actrice et chanteuse continue d’exploiter ses deux facettes artistiques: d’une part, elle est apparue dans des séries telles que ‘Le protégé’ ou ‘Aimer c’est pour toujours’, des films comme ‘Ali’ et des émissions comme la comédie musicale à succès ‘The Call’, par son partenaire Javier Calvo. Autre, publié plusieurs albums et a participé à des concours musicaux à la télévision tels que ‘Ton visage m’est familier’. Elle a également travaillé comme présentatrice.

Maxi Iglesias (Cabano)

L’interprète madrilène, l’un des personnages qui a suscité le plus de passions dans la série, a continué à être très occupé dans le monde du cinéma et de la télévision. Il est apparu dans des productions sur petit écran comme ‘Velvet’ ou ‘L’ambassade’, et sur des bandes comme «Mensonges et grosses femmes» ou «tueurs innocents». Cette année, il a remporté un grand succès avec son rôle de cœur dans la première saison de «Valeria», adaptation des romans à succès d’Elísabet Benavent.

Andrea Duro (Yoli)

Duro est une autre qui n’a pas arrêté depuis qu’elle a dit au revoir à son personnage Yoli. La jeune femme a participé à plus de dix productions télévisuelles, dont ‘Le secret de Puente Viejo’, ‘Aimer c’est pour toujours’ ou ‘Pardonne-moi Seigneur’, avec Paz Vega. Au cinéma, il a fait partie du casting de «Trois mètres au-dessus du ciel», «Promotion fantôme» ou «Désolé si je t’appelle amour».

Úrsula Corberó (Ruth)

L’actrice barcelonaise est, sans aucun doute, celle qui a réussi à aller plus loin: Son rôle de Tokyo dans «La casa de papel», la série en langue étrangère la plus regardée de la série Netflix, l’a fait connaître internationalement. Il est l’une des personnalités espagnoles les plus suivies sur Instagram, et il prépare déjà son saut à HollywoodEn 2021, il tournera le film de super-héros “ Snake Eyes ” sous le commandement de Robert Schwentke, avec Henry Golding et Samara Weaving.

Adam Jezierski (Gorka)

Les plus grandes œuvres télévisées de l’acteur d’origine polonaise après “ Physique ou chimie ” étaient dans la série «Avec le cul en l’air», «Gym Tony» et «Le coiffeur». Cette année, il a été nominé aux Feroz Awards pour sa performance dans la série ‘Votez Juan’, avec Javier Cámara. En 2018, il est apparu en tant qu’invité dans la sixième édition de ‘Ton visage m’est familier’ imitant le chanteur Dani Martín.

Javier Calvo (Fer)

Calvo et son partenaire, Javier Ambrossi, sont devenus en quelques années l’un des couples à la mode de la scène nationale. Après avoir réussi son travail musical ‘L’appel’, qui a écrit et réalisé, a conquis le public de la télévision avec l’inoubliable «Paquita Salas». En 2017, l’adaptation cinématographique de “ The Call ” est sortie dans les salles, dans laquelle lui et Ambrossi sont revenus pour agir en tant que réalisateurs et scénaristes. Cette année, le couple a de nouveau excellé avec la série ‘Le poison’, créé, écrit et réalisé par les deux.

En 2017 et 2018, Calvo et Ambrossi étaient également professeurs de théâtre à l’Académie ‘Operación Triunfo’ et cette année, ils ont été vus comme membres du jury de «Mask Singer: Devinez qui chante».

Adrián Rodríguez (David)

L’acteur qui a joué le petit ami du personnage de Javier Calvo a prodigué moins à l’écran que certains de ses collègues. Après ‘Physique ou Chimie’, il a participé à la quatrième édition de ‘Ton visage m’est familier’ et dans le salon des talents Telecinco ‘Stand up All Stars’. Il faisait également partie du casting de «El chiringuito de Pepe», et en 2018, il est entré en tant que candidat à l’émission de téléréalité ‘Survivants’, qu’il a quitté 18 jours après son entrée. Il s’est également aventuré dans le monde de la musique, collaborant avec des artistes tels que Juan Magán.

Gonzalo Ramos (juillet)

Après avoir traversé ‘Física o Química’, l’acteur faisait partie du casting de ‘L’amour en temps troublé’, et plus tard, d’autres séries telles que ‘Date aveugle’ ou ‘Six sœurs’. Il a également travaillé au Royaume-Uni, avec de petits rôles dans la série ‘L’Intercepteur’ ou ‘Les Dossiers de Majorque’, de la BBC.

Sandra Blázquez (âme)

L’actrice a joué dans le téléfilm Telecinco “ Rocío Dúrcal, encore une fois pour vous voir ” et a joué le personnage de Luz dans ‘Terre de loups’. Il est également apparu dans des rôles de soutien dans d’autres productions télévisuelles telles que ‘Acacias 38’ ou ‘Servir et protéger’. En 2017 a fondé l’ONG Idea Libre avec lequel il a construit une école au Kenya. Cette année, a publié le livre ‘je me suis dit’ fais-le ‘et je l’ai fait’, dans lequel il raconte son expérience dans le domaine humanitaire.