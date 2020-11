Il est clair que les habitants de Springfield ne sont pas les personnes les plus intelligentes du monde, la plupart des personnages sont même passés de personnalités exagérées à des stéréotypes, il est donc intéressant de savoir si Martin Prince est plus intelligent que Lisa Simpson ou l’inverse.

On peut affirmer que Lisa est la plus intelligente de la famille Simpson, car elle est généralement celle qui travaille le plus dur pour trouver une solution à la situation dans laquelle elle se trouve.

Ensuite, il y a Martin Prince, qui dépeint le nerd stéréotypé de l’école élémentaire Springfield.. Ils sont tous deux membres du club de renseignement exclusif appelé Mensa qui a été présenté dans l’épisode “ Ils ont sauvé le cerveau de Lisa ”, mais seul un enfant prodige peut être le plus intelligent.

Étant le personnage principal de «Les Simpsons», Lisa a eu plus d’occasions que Martin de montrer son intelligence. Dès le début de la série, elle fait bonne impression en apprenant à jouer du saxophone à un jeune âge grâce au mentorat de Bleeding Gums Murphy.

Bien que Martin Prince n’ait pas beaucoup d’épisodes qui se concentrent sur lui, le public a toujours l’impression qu’il est intelligent quand il apparaît à l’écran.

La chose la plus intelligente de Martin dans la série est peut-être très simple lorsqu’il se présente à la présidence de classe contre Bart.. Bart a pris beaucoup d’élan dans sa campagne, mais le jour du scrutin, Martin et son colistier, Wendell, sont les seuls à voter.

En ce qui concerne les statistiques et les réalisations de l’enfance, Martin se révèle plus intelligent que Lisa. Sur la base des résultats de son test de perspicacité réel, son QI est de 216, 54 points de plus que le maximum pour un enfant. Pendant ce temps, Lisa a un QI de 159, ce qui n’est que quelques points en dessous du maximum pour un enfant.

Cependant, Ce n’est pas parce que Martin est plus un prodige que Lisa n’est pas destinée à avoir plus de succès.. Tout au long de la série, l’esprit incroyable de Martin l’a blessé autant qu’il l’a aidé.

Lisa, d’un autre côté, a montré qu’elle n’utilise pas son intelligence pour attirer l’attention. Martin Prince est plus intelligent que Lisa Simpson, mais Lisa a l’ambition et les compétences sociales nécessaires pour exceller à l’âge adulte.