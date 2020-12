Vous êtes-vous déjà demandé qui sera l’homme le plus fort du monde? La réponse, cette année, est Oleksii Novikov. L’Ukrainien a remporté le concours connu sous le nom de ‘L’homme le plus fort du monde’ (l’homme le plus fort du monde), et entre dans une liste de noms célèbres, parmi lesquels se distingue celle de Hafþór Júlíus Björnsson, populairement connu sous le nom de “ Montagne ” de Game of Thrones pour son rôle dans la série HBO, qui a remporté le concours en 2018.

Українець Олексій Новиков – Найсильніша Людина Планети – 2020 !!! 💪💪💪

Титул найсильнішої людини «L’homme le plus fort du monde 2020» !!!

Знову в Україні !!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Oleksii Novikov remporte le titre de l’homme le plus fort du monde 2020 avec une performance épique pic.twitter.com/i4Ya7Mi0T0 – Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) 16 novembre 2020

Novikov, 24 ans (plus jeune vainqueur depuis 1984), Il mesure 1,85 mètre et pèse 135 kilos. Un habitué des compétitions robustes, depuis 2016, il est nommé chaque année l’homme le plus fort d’Ukraine. Maintenant, dans sa deuxième participation au concours, l’Ukrainien est la personne la plus forte de la planète. Pour ce faire, il a surpassé les authentiques animaladas, telles que soulevez 537,5 kilos de soulevé de terre partiel (presque 20 kilos de plus que n’importe quel rival). Il a également rencontré, entre autres, le ‘Hercules Hold’, un test dans lequel il doit tenir dans chaque main une colonne de 160 kilos (Novikov l’a fait pendant 41,63 secondes).

L’Ukrainien s’est imposé lors de la dernière épreuve en Floride avec 47 points ajoutés dans six épreuves différentes. Le deuxième était l’Écossais Tom Stoltman, avec 43,5 points, et la médaille de bronze est revenue au Canadien Jean-François Caron. Qui n’était pas présent était le célèbre Hafþór Júlíus Björnsson, la “ Montagne ”, qui avait déjà remporté l’épreuve en 2018, la même année où elle était championne d’Europe et l’Arnold Strongman Classic, le seul homme fort de l’histoire à avoir remporté les trois compétitions la même année.

S’il avait participé, Björnsson se serait sans aucun doute battu pour l’or. En fait, cette même année, l’acteur aussi soulevé 501 kilos de deadlift, établissant le record du monde, et montrant qu’il n’a pas perdu un iota de force. En mai de cette année, l’Islandais a publié que Je ne participerais plus à la compétition pour être le plus fort du monde, bien qu’il soit encore étroitement lié aux événements de ce type.