La quatrième saison de la série de suites de ‘Karate Kid’ apportera un événement épique pour All Valley, mais qui pourrait être le champion du tournoi de ‘Cobra Kai’?

La plupart du récit récent s’est concentré sur la défaite de Kreese et de son dojo.Mais peu importe ce qui se passe entre les personnages adultes, un élève montera inévitablement au sommet.

Avec autant de talents répartis dans le casting à la fin de la saison trois, il y a beaucoup de personnages qui pourraient avoir une chance pour le titre.

Alors que nous entrons dans la quatrième saison, le paysage de la série a beaucoup changé. De nombreux autres étudiants sont entrés en scène et les meilleurs du groupe ont appris de nouvelles façons.

Mais, avec tellement de potentiel il est difficile de déterminer qui pourrait être le champion du tournoi de ‘Cobra Kai’ et qui ont une chance claire de gagner le tournoi de la saison quatre.

Le premier candidat est Miguel Diaz, joué par Xolo Maridueña, qui a besoin de défendre son titre, est l’un des meilleurs combattants de la série, et maintenant il aura l’occasion de s’entraîner sous la tutelle de Daniel et Johnny.

Cette combinaison pourrait rendre Miguel encore plus fort, équilibrant ses capacités offensives avec la meilleure défense du marché.

Robby Keene, développé par Tanner Buchanan, est un autre des favoris, car il veut se venger, non seulement contre Miguel et Sam, mais aussi contre son père et son ancien sensei, il est également clair qu’il est un bon élève, mais il parviendra à maîtriser le style agressif de Kreese .

Samantha Larusso, avec la performance de Mary Mouser, est la participante avec le plus d’expérience et bien qu’elle ait eu des affrontements dans le passé avec Tory, étant vaincue, à la fin de la troisième saison, elle a réussi à surmonter ses peurs, ce qui dans Miyagi-Do équivaut à avoir plus force.

Comme Miguel, Sam a une rivalité avec Nichols conservateursLe personnage de Peyton List, qui a été interrompu dans son duel final, est rapidement devenu l’un des meilleurs élèves de Kreese, et doit prouver que sa force est certainement suffisante pour obtenir le titre.

Enfin, le titre pourrait être Hawk, joué par Jacob Bertrand, qui a eu l’un des arcs les plus intéressants des trois premières saisons de la série, étant des deux côtés de l’intimidation, mais doit maintenant expier sa culpabilité.

Pour savoir qui pourrait être le champion du tournoi de ‘Cobra Kai’, nous devrons attendre la première de la quatrième saison.