Rafa Mora savoure le succès télévisé depuis plus d’une décennie depuis sa première apparition en tant que prétendant de Soraya dans ‘Mujeres y Hombres y Viceversa». Beaucoup de choses se sont produites depuis et très différentes, mais au fil des ans, une seule a été une constante: Le Valencien n’a cessé de gagner de grosses sommes d’argent, tant pour son travail dans divers programmes quant à la notoriété qu’elle lui a valu d’apparaître pratiquement quotidiennement dans l’un des réseaux les plus écoutés en Espagne.

Maintenant, dans une interview pour le magazine Lecturas, Mora a effectué un examen d’une grande partie de son patrimoine détaillant les maisons, les voitures et les montres qu’il a apprécié au cours de sa grande carrière. Cependant, la première chose qu’il insiste, c’est qu’il faut avoir la tête pour ne pas gaspiller d’argent, malgré le fait que cela fait des années qu’il le fait: «Si je m’adapte à un salaire de 1.000 ou 1.500 euros par mois, en me serrant la ceinture, je Je peux passer 30 ans sans travailler », explique-t-il.

Le Valencien a réalisé plusieurs investissements immobiliers au cours de la dernière décennie, mais aucun pour établir sa résidence permanente: “Je fais des locations depuis dix ans, j’ai deux maisons que j’ai achetées sans hypothèque à Benicàssim et Castellón. C’était mon investissement“Il a avoué fièrement. Depuis août, il vit avec son partenaire dans un duplex dans une urbanisation exclusive au nord de Madrid:” Nous avons une piscine commune, du paddle-tennis et un parc. Chez nous, nous avons une terrasse d’environ 40 m2 et un dressing. J’ai toujours rêvé d’avoir un dressing! »Le prix? 1650 euros par mois.

Mais sans aucun doute, l’une de ses grandes passions au fil du temps a été les voitures, en particulier les voitures haut de gamme, comme Porsche, Audi, Lamborghini ou Mercedes. “Quand j’ai travaillé autant d’événements, ça faisait moins mal de dépenser de l’argent. J’ai eu cinq voitures, j’ai eu l’Audi R8 qui valait 160000 euros“, a-t-il déclaré, bien qu’il n’en ait actuellement” que “deux.

En revanche, il a laissé une bonne partie de son argent sur des montres, complément qui le passionne et pour lequel il a créé une collection évaluée à plus de 20 000 euros. “J’en ai plusieurs et certains que j’ai donnés à Macarena. La dernière est une Rolex à 9000 euros. Il y avait une liste d’attente, mais je l’ai eue », a-t-il dit.

Rafa Mora et Macarena se marieront l’été prochain

«Elle m’a fait mûrir et valoriser d’autres types de choses. Sa famille est composée de gens humbles, un cinquième sans ascenseur, et vous y allez et vous ne voyez jamais de mauvais visage. Ils sont heureux, travaillent dur et vous réalisez que l’argent ça n’apporte pas le bonheur », défend Rafa avec quelques belles paroles pour sa future épouse. Et est-ce que si la pandémie le permet, ils se marieront l’été prochain en vue d’agrandir la famille. “Dans un futur proche … Nous attendons un peu que Macarena termine Pédagogie, il lui reste un an.”