Mexico – Le footballeur de La Maquina de Cruz Azul, Rafael Baca, a déclaré qu’il serait prêt à quitter l’institution, s’il avait une bonne performance.

Baca a été l’un des joueurs les plus critiqués de l’institution car il n’a pas eu une bonne performance lors des derniers matchs.

“La réalité est comme ça, vous devez supposer que vous êtes au club depuis de nombreuses années et les critiques sont pour ceux-là, mais vous devez accepter le défi”, a déclaré Baca.

Cela peut vous intéresser: Cruz Azul reçoit une offre millionnaire pour «Cabecita» Rodríguez

“Depuis que je suis arrivé ici, je l’ai fait avec l’illusion d’être champion, nous étions proches mais évidemment que lorsque l’objectif n’est pas atteint, nous sommes tous prêts et si je suis l’un des plus critiqués, je serai prêt à lever la main et à me retirer”, ajoutée.

Le footballeur de ciment a admis qu’il y avait beaucoup de pression dans l’équipe, qu’il fallait apprendre à canaliser pour que cela ne les affecte pas.

Baca a reconnu que les fans doivent être bouleversés par la façon dont ils ont été éliminés en demi-finale du dernier tournoi.

“Je crois déjà qu’il y a trop de mots, l’essentiel est de regagner cette confiance d’eux et cela prendra du temps, cela demandera de bons résultats car la réalité est que nous les échouons.”

Prêt à quitter Cruz Azul pic.twitter.com/W5qMSMCDVo – JD (@j_davalos) 15 janvier 2021

«Maintenant, nous travaillons dur à l’entraînement et nous essayons de nous adapter rapidement à ce que Juan (Reyoso) nous demande.

“Vous savez ce que vous avez fait ou ce que vous n’avez pas fait, nous savons que nous avons laissé tomber les fans et nous n’avons pas eu à aller en ligne pour le savoir, nous en sommes conscients et nous travaillons pour regagner leur confiance”, a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Le poste de Rafael Baca, prêt à quitter la Cruz Azul Machine est apparu le premier sur Siete24.