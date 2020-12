Après une édition marquée par la pandémie, où la concurrence a été féroce depuis le début, elle a été Rachel Meroño la candidate qui a pris le titre qui l’accrédite comme gagnant de ‘Masterchef Celebrity 5 ‘, ensemble à 75 000 euros que l’actrice a destiné aux «Messagers de la paix».

Bien sûr, avant le début du programme des informations ont été divulguées qui ont révélé qui allait devenir le gagnant de ‘Masterchef Celebrity’, assurant qu’il serait Nicolas Coronado pour une photo qu’il a précédemment publiée avec ‘Perico’ Delgado et Gonzalo Miró sur Instagram, où il a remercié le soutien tout au long de l’édition.

Le gala final a commencé avec Raquel Meroño, Ainhoa ​​Arteta, Florentino Fernández, Josie et Nicolás Coronado devant les cuisines. Les juges les ont interrogés sur leur expérience sur «Masterchef Celebrity 5».

Le premier test

Le premier cuisiné est venu avec la visite de David muñoz -propriétaire de restaurants «DiverXO», «StreetXO» et un nouveau restaurant qui ouvrira à Madrid-. A cette occasion, les requérants ont subi un test de suivez le chef, imitant un plat de David appelé ‘Homard avec omelette crémeuse au Cheddad Añejo’.

Pendant le test, Nicolás a pu être vu très concentré, Josie suivant chaque pas lentement et sans parler, bien au contraire de Flo, que David lui-même prévient que s’il se tait, il irait plus vite. Ainhoa ​​et Raquel ont également été vus quelque peu perdus.

Dans une cuisine où le chef est allé très vite, il avait aussi il est temps de plaisanter avec les cinq candidats, en particulier avec Florentino Fernández, qui a essayé de jouer le jeu. Samantha Vallejo, Pepe Rodríguez et Jordi Cruz ils regardaient de loin, en riant, comment les concurrents avançaient.

Dans les évaluations, les plats de Raquel Meroño et Florentino Fernández étaient les meilleurs. Dans le cas de Raquel, les juges ont blâmé qu’il y avait «plus de lumières que d’ombres», et celui de «Flo» avait des caractéristiques très similaires à celles de l’assiette de David. Par conséquent, le meilleur candidat, et par conséquent, le premier prétendant au duel final, Je finis par être «Flo», qui a reçu plusieurs critiques au cours de l’émission.

Le test en extérieur

Pour savoir qui faisait face à ‘Flo’ dans le grand duel final, les candidats ont déménagé à Cantabrie, au Tonnelle d’Amos, où as-tu attendu Jésus Sanchez -chef avec trois étoiles Michelin-, et qui proposait jusqu’à huit plats.

Raquel Meroño, Le deuxième meilleur de la cuisine précédente, il a choisi la «salade croquante de sardine coca et de stellaire» et le «filet de bœuf Tudanca au sang de terre». Ensuite, Nicolas Coronado il est resté avec la «tomate cantabrique et albumine d’anchois» et la «longe de mérou avec beurre d’algues et blettes».

Plus tard, ce fut le tour de Josie, qui a choisi la «salade de homard, tartare d’écrevisses et d’estragon», et la «glace fruit de la passion et yogourt». Finalement, Ainhoa ​​Arteta il est resté avec la «seiche à la timbale d’œuf» et «notre version du gâteau San Marcos».

Pendant le test, Raquel a dépassé Nicolás sur la droite, puisqu’elle a servi avant lui. L’actrice a brodé les deux plats. Josie était l’autre espoir qui faisait de bons plats, laissant la décision finale entre les mains des juges. Nicolás et Ainhoa ​​ont préparé des plats moins remarquables.

Enfin, les juges ont noté que le candidat qui affronterait “ Flo ” serait Raquel Meroño, qui s’est amélioré notamment tout au long de l’édition.

Le duel final

Avant la cuisson finale, «La Terre», Ainhoa ​​Arteta et Lucia Dominguín ils étaient des protagonistes avec une petite performance avec un pianiste, qui est venu à la demande de Pepe Rodríguez.

Il est à noter que les deux candidats sont venus au talent après avoir fait leurs devoirs, comme ils l’ont appris dans des restaurants réputés. Raquel il est parti avec Oriol Castro au restaurant ‘Prendre plaisir’, tandis que «Flo» appris en «Atrium» avec Toño Pérez.

Quant aux plats de la finale, Raquel a joué le gars avec un sashimi de thon à la gelée de tomates comme entrée; avec un filet de porc aux sphères de noix de coco, du principal; et avec un volcan mangue au caramel aux arachides pour le dessert.

Pendant ce temps, ‘Flo’, présenté comme un démarreur un Cornichon aux écrevisses ibériques; un plat principal composé d’un pigeonneau sauce foie et parmentier d’anguille; et, pour le dessert, un spirale de figue de barbarie avec un gâteau au yogourt coco.

Pour vérifier que la cuisson se passait correctement, les juges ont accueilli Joan Roca, du «Can Roca», et Ange Léon, du «Aponiente», qui a rejoint Pepe, Samantha et Jordi pour déguster les plats.

Déjà dans les évaluations, les deux Raquel comme «Flo» ils ont fini par en recevoir très bonnes critiques. Les juges ont assuré qu’il s’agissait de plats de chefs authentiques, typiques des restaurants étoilés Michelin. À la fin, l’actrice a fini par être meilleure que l’humoriste, avec un dernier numéro sur le dessert qui a épaté les juges.

Image du dessert de Raquel Meroño dans la finale de ‘Masterchef Celebrity 5’. RTVE