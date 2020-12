Raquel Meroño, lauréate de ‘MasterChef Celebrity’ 2020.INMA FLORES / EL PAÍS

Lorsque Raquel Meroño est entrée dans MasterChef Celebrity, elle ne savait même pas comment faire frire un œuf. Dit par elle. Mardi soir (plutôt à l’aube mercredi), elle a quitté les cuisines de l’émission de talents culinaires sur TVE en tant que gagnante après avoir préparé un menu de sashimi de thon à la gelée de tomate, filet de porc ibérique aux touches asiatiques et un volcan de mangue au beurre de cacahuète. En finale, il a affronté le comédien Florentino Fernández, dont la présence cette année a été marquée par des critiques pour ses blagues avec le personnage de Flosie jugé offensif et homophobe (la demi-finale et la finale ont été relevées pour qu’il n’apparaisse pas). La finale a enregistré de très bonnes données d’audience. 3 034 000 téléspectateurs (25,1% de part d’écran) ont suivi la victoire de l’actrice et présentatrice, meilleure note de cette édition, qui a globalement amélioré celle de l’an dernier.

La gagnante de la finale, à laquelle ont participé les chefs Joan Roca et Ángel León, a préparé son menu gagnant avec Oriol Castro, Eduard Xatruch et Mateu Casañas et a remporté les 75000 euros du prix, qui seront alloués à l’ONG Messengers of Peace . Meroño a choisi le thème asiatique pour son menu en raison de sa passion pour l’île indonésienne de Bali, un endroit qui, dit-il, l’a profondément marqué lors de sa visite. De son côté, Florentino Fernández a travaillé sur son menu avec le chef Toño Pérez et a présenté un cornichon aux écrevisses, un pigeon sauce au foie et un parmentier d’anguille (dans lequel il a oublié d’utiliser les pommes de terre) et une spirale de figue de barbarie.

Dans sa cinquième édition, le concours des célébrités a rassemblé 2458000 téléspectateurs (avec une part de 21,5%) sur La 1, améliorant ainsi la tranche de l’année dernière, qui a marqué son plus bas historique, même avec de bonnes données: 2 383 000 téléspectateurs (21,7%), et dont la finale a alors enregistré 2 774 000 téléspectateurs (25,8%). Mardi la semaine prochaine, une nouvelle édition de MasterChef Junior débutera et à un moment donné à Noël, TVE diffusera un épisode spécial intitulé MasterChef Abuelos.