Raquel Meroño est devenue la gagnante de la cinquième édition de «MasterChef Celebrity 5». L’actrice et femme d’affaires madrilène a affronté Florentino Fernández en finale du concours et a remporté le prix. La finale a réalisé un record de la saison et a été la plus regardée mardi, avec 3 020 000 followers et une part d’audience de 25,1%, soit 246 000 personnes de plus que la finale de l’édition précédente du programme.

Il y a trois mois, et comme elle-même l’a avoué dans le premier programme, Rachel Meroño est venu dans les cuisines de «MasterChef Celebirty 5» «plein d’insécurités». Douze semaines plus tard, elle peut déjà dire qu’elle a vécu une évolution imparable jusqu’à ce qu’elle soit couronnée lauréate du programme culinaire à la mode.

Le dernier duel de cette édition a consisté à préparer un menu complet, composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, qui démontrerait tout ce qui a été appris au cours de ces mois de formation. Raquel Meroño et Florentino Fernández Ils sont venus au test final dans le but de surprendre agréablement Pepe Rodríguez, Jordi Cruz et Samantha Vallejo-Nágera, qui pour l’évaluation ont eu l’aide de deux des plus grands chefs de notre pays: Joan Roca (Celler de Can Roca) et Ángel León (Aponiente).

“Merci pour tout. Grâce à «MasterChef», j’ai réalisé à quel point je suis fort. Cette expérience a été un cadeau », a déclaré la gagnante après avoir entendu son nom. En plus du trophée, Meroño a obtenu 75 000 euros, qu’il a confirmé, allouer à l’ONG «Messagers de la paix».

Un menu gagnant inspiré de l’Espagne et de Bali

Raquel Meroño a atteint le grand duel final après une cuisine intense lors du dernier test en plein air, au Cenador de Amós, le restaurant de Jesús Sánchez en Cantabrie, ce qui lui a permis de remporter la deuxième et dernière veste. Et avant de commencer le dernier test, Flo et Raquel ont clairement indiqué qu’ils étaient ravis de partager un chagrin. «C’est un plaisir de travailler avec vous. Vous me transmettez beaucoup de paix », a assuré la comédienne et femme d’affaires.

Pour le dernier défi, Raquel a conçu et préparé un menu qui résumait ses racines dans la culture espagnole et son amour pour la culture balinaise, en passant en revue toutes les étapes de sa vie. Le entrant, appelé “Air du sud”, Il se composait d’une base de gélatine d’eau de tomate avec du thon Almadraba comme élément central, le tout entouré de fleurs. “C’est parfait. Tout dans l’assiette a du sens », a assuré Joan Roca. “Je n’y trouve pas de défauts et j’y trouve beaucoup de saveur”, a déclaré Jordi Cruz. Le plat principal, “De l’autre côté de la sphère”, Il comportait le filet de porc ibérique cuit à basse température avec du gingembre, de la coriandre, de la citronnelle et du curry. Et comme touche finale, des sphères de lait de coco et de citron vert. “Vous avez cloué. C’est un voyage parfait à Bali ». Voilà à quel point Samantha Vallejo-Nágera était puissante.

Pour fermer son menu, Raquel a brillé avec “Coeur de volcan”, son clin d’œil aux volcans de Bali. Dans ce dessert, la mangue est cuite à l’intérieur du charbon de bois, puis accompagnée de noix de coco, de cacao et d’un bonbon au beurre d’arachide. Le jury est tombé amoureux et Ángel León a fait l’éloge: «C’est fou. C’est très élégant. Félicitations », a-t-il dit.

Le talent a enregistré sa minute la plus regardée à 23h, avec près de 4 millions de personnes et une part de 22,9%. La moyenne de cette édition est de 2 457 000 téléspectateurs et de 21,6% dans ses émissions linéaires. Avec le différé, il atteint 3 154 000 personnes et 25,1%. Jusqu’à 18 686 000 téléspectateurs ont contacté en direct avec une minute du programme, 41,2% de la population.