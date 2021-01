Mexico,- Après les résultats des tests de détection et des cas positifs de COVID-19 dans le Rayados de Monterrey Club par les joueurs, le staff technique et le staff de la première équipe. Il a été décidé de reporter les jours suivants

Les tests ont indiqué 11 cas positifs chez les joueurs et 8 chez les membres du staff et du staff d’entraîneurs.

Les personnes sont isolées et constamment surveillées par le personnel médical du Club, suivant toutes les directives des autorités sanitaires.

Pour les cas positifs, les matchs correspondant aux Jours 3 et 4 du Club Rayados de Monterrey du Tournoi Guard1anes Clausura 2021 seront reportés comme suit:

3e journée

Mercredi 10 mars 2021

Rayé vs. Lion

21h00.

Stade: BBVA

4e journée

Mardi 2 février 2021

Puebla c. Rayé

21h00.

Stade: Cuauhtémoc

Liga MX renforce les mesures préventives

En cas de cas positifs, les directives établies par les autorités sanitaires doivent être suivies et donc l’isolement pendant 14 jours et une observation constante par le personnel médical de chaque club pour déterminer le traitement en cas de symptômes est obligatoire.

En ce qui concerne les congés médicaux pour un cas positif de COVID-19 et l’autorisation de rejoindre le concours, les éléments suivants sont pris en compte:

1-. Présentation d’un test PCR négatif, même lorsque 14 jours d’isolement ne sont pas terminés.

2-. Respect de la période d’isolement de 14 jours (un autre test PCR n’est pas nécessaire à la fin de cette période).

3-. Sortie médicale par les spécialistes en épidémiologie du MX LIGA, pour laquelle le cas approprié sera déterminé au cas par cas.

En présence de cas positifs, issus du plus grand nombre de tests effectués, les matchs ont été reprogrammés dans les trois ligues et dans les tournois des forces de base, dans le but de veiller à l’intégrité des joueurs et de la compétition.

Photo courtoisie Liga MX / Rayados

