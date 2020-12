La signature de Julien Faubert prend encore beaucoup de temps. Alors que 11 ans se sont écoulés depuis sa signature (et son séjour) pour le Real Madrid (il a à peine joué 54 minutes en deux matchs) de West Ham de Londres, le nom du footballeur français revient maintenant sur le devant de la scène pour une autre affaire. Yvan Le Mée, l’un des agents ayant participé à cette opération et qui gère également les intérêts de l’actuel latéral Ferland Mendy, a développé un projet pour une série télévisée, qui traitera de l’industrie des agents de football.

Appel Mercato et avec l’acteur italien Salvatore Esposito, connu pour la série Gomorra, la série est composée de trois saisons de 10 épisodes chacune. «L’idée était de mélanger tous les opérateurs du marché pour lui donner de l’authenticité. Ce n’est pas autobiographique, mais c’est plus ou moins basé sur ma vie », explique Le Mée dans The Guardian. L’intrigue raconte la montée d’un agent de joueur qui devient le roi Midas de l’entreprise de représentation des joueurs de football. en faisant signer à la Juventus un joueur qu’il représente pour 300 millions d’euros. Le Mée négocie actuellement avec diverses sociétés de production la vente des droits de télévision pour commencer le tournage.

Le Mée lui-même a parlé dans The Guardian de ce projet et même Il a parlé de la négociation entre Madrid et lui-même pour la signature de Faubert, qui s’est tenue quelques heures après la fermeture du marché d’hiver: «Ils m’ont appelé et je n’y croyais pas. J’ai donc appelé un ami en Espagne et lui ai dit: “ Regardez, quelqu’un du Real Madrid qui m’a appelé à propos de Faubert. C’est tellement étrange… »Au bout d’un moment, il m’a rappelé:« Yvan, c’est vrai. Ils veulent vous voir demain à 7 heures du matin à l’aéroport d’Heathrow. Madrid voulait Valence, mais son prix élevé le retenait. La deuxième option était Faubert. Il avait mesuré le Tottenham de Juande Ramos et avait disputé deux grands matchs. Juande était l’entraîneur des Blancs à l’époque. C’est pourquoi il a eu cette opportunité: des miracles peuvent parfois arriver ». Pour cette série, Le Mée a également fait appel à l’ancien président de l’Olympique Marseille Jean-Michel Roussier, au journaliste Messaoud Benterli et à Romain Alessandrini, un ancien joueur qui a partagé un vestiaire avec Zlatan Ibrahimovic à La Galaxy. Tout est pour ‘Mercato’ …