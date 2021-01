Ce week-end, la série mettant en vedette Scarlett Witch et Vision est arrivée à Disney +, ce qui était très attendu par les fans de Marvel Studios, mais a-t-il répondu à leurs attentes ou était-ce une déception? Le portail Rotten Tomatoes a montré la nouvelle note critique pour ‘WandaVision’, battre un record dans la franchise de super-héros.

Dans ce portail qui rassemble les critiques des spécialistes et du grand public sur les films tels que les nouvelles séries, il a montré à ces jours combien de pourcentage d’approbation ou de fraîcheur comme on l’appelle, le live-action du surnom de maison des idées a obtenu et apparemment Kevin Feige, président de Marvel Studios, sera satisfait des résultats, car il a obtenu un score presque parfait de 97% pour ses deux premiers épisodes sortis le 15 janvier.

La note globale d’environ 216 critiques dit “en partie un hommage affectueux à l’histoire de la télévision, en partie un mystère désordonné, WandaVision est un mouvement merveilleusement étrange et étonnamment audacieux sur le petit écran pour le MCU, et une vitrine parfaite pour le MCU. Elizabeth Olsen et Paul Bettany “.

Mais comme si cela ne suffisait pas, la note critique de “ WandaVision ” est la plus élevée qu’une production de Marvel Studios ait eue, puisque celle qui occupe maintenant la deuxième place est “ Black Panther ” avec 96%, mais nous devons nous rappeler que Ce sont les premiers chapitres et il en reste sept autres pour les semaines suivantes, donc le pourcentage peut diminuer ou augmenter, il faudra donc attendre l’évolution du projet.

D’autre part, la série ‘WandaVision’ a été créée le 15 janvier 2021, étant le retour d’Olsen et Paul Bettany en tant que couple préféré du MCU et le spectacle arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.

