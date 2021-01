Mexique.- Le recyclage dans les chaînes de production et de commercialisation est l’un des outils les plus importants pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution planétaire à grande échelle; les palettes ou caisses en bois sont un excellent outil dans cette alternative.

Certaines entreprises et exportateurs ont incorporé de nouveaux systèmes qui garantissent la croissance économique mais qui sont également en équilibre avec les soins planétaires, un exemple en est l’utilisation de palettes en bois issu de forêts durables.

Le cycle de vie d’un échafaudage en bois peut aller jusqu’à 10 ans et chaque étape contribue à réduire l’abattage des arbres et à favoriser le recyclage, ce sont les phases de son cycle de vie:

Étapes du cycle de vie de la palette

Profondément perdu; Il n’est utilisé que pour une fonction spécifique, il peut être exporté ou uniquement pour distribuer des marchandises, il n’est donc plus réutilisé ou a un autre cycle de vie.

Récupéré ou d’occasion; Il se réfère à la palette qui a été utilisée précédemment et qui a été remise en service après avoir été restaurée, pour la distribution ou le stockage.

Recyclage, réparation ou récupération; C’est l’option idéale pour renforcer le recyclage, dans le cas où l’échafaudage est en mauvais état, il est collecté par des entreprises certifiées qui tentent de récupérer le plus de bois possible pour prolonger son cycle de vie et lui donner une nouvelle utilisation.

Pour que cette chaîne réussisse, il est essentiel que si une palette est louée, elle soit restituée aux entreprises afin qu’elles puissent la traiter adéquatement.

Le bois n’a besoin que de la lumière du soleil et de la pluie pour pousser, et sa production nécessite beaucoup moins d’énergie que tout autre matériau de construction conventionnel, ce matériau naturel offre une réduction d’énergie considérable, même les produits dérivés de l’industrie du bois, peuvent générer de nouveaux types de des plastiques qui peuvent ensuite être recyclés ou réutilisés jusqu’à leur désintégration totale.

